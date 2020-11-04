MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler şov yapıyor! Arjantin'de gündem oldu...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler şov yapıyor! Arjantin'de gündem oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 15:46 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler şov yapıyor! Arjantin'de gündem oldu...

Fenerbahçe’nin ligde aldığı 5 galibiyette yeni transferlerin imzası var. Rize’de Sosa, Karagümrük’te Samatta, Göztepe’de Pelkas, Trabzon’da Cisse ve son olarak Antalya’da Perotti galibiyetin mimarı oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1ARJANTİNLİLER KONUŞULUYOR
Abone Olgoogle-news

ARJANTİNLİLER KONUŞULUYOR

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncuları Diego Perotti ve Jose Sosa'nın bu sezonki performansları ülkelerinde ses getirdi.

2GELİR GELMEZ ETKİ
Abone Olgoogle-news

GELİR GELMEZ ETKİ

Fenerbahçe'de yeni transferler meyvesini gelir gelmez vermeye başladı.

3DIEGO PEROTTI TAM NOT ALDI
Abone Olgoogle-news

DIEGO PEROTTI TAM NOT ALDI

Sarı lacivertli ekibin hücum hattındaki oyuncularından ilk maçlarında skor katkısı alırken son halka Roma'dan transfer edilen Diego Perotti oldu.

4GALİBİYETİ GETİRDİ
Abone Olgoogle-news

GALİBİYETİ GETİRDİ

Arjantinli sol kanat, Antalya karşısında ilk kez kadroya alınıp, 62'de oyuna girerken hem penaltıyı kazandırdı hem de topu ağlara gönderip, takıma galibiyeti getirdi.

5SOSA SİFTAH YAPTI
Abone Olgoogle-news

SOSA SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin bu yılki flaş transferi Sosa, hazır olmamasına rağmen 1. hafta Çaykur Rize karşılaşmasında süre aldı. Arjantinli yine penaltı golüyle takımına maçı kazandıran isim oldu.

6SAMATTA BOŞ GEÇMEDİ
Abone Olgoogle-news

SAMATTA BOŞ GEÇMEDİ

Mbwana Samatta, 11'de görev aldığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında 2 gol birden atıp, Fenerbahçe'nin 2-1 kazanmasını sağladı.

7PELKAS GALİBİYETE TAŞIDI
Abone Olgoogle-news

PELKAS GALİBİYETE TAŞIDI

Dimitris Pelkas, ilk kez kadroyla Göztepe maçında tanıştı. Attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

8TRABZON MAÇINA CISSE DAMGASI
Abone Olgoogle-news

TRABZON MAÇINA CISSE DAMGASI

Papiss Cisse, en fazla süre aldığı Trabzonspor maçına 1 gol, 1 asistle damga vurdu.

9KENDİLERİNİ İSPATLADILAR
Abone Olgoogle-news

KENDİLERİNİ İSPATLADILAR

Alınan 5 galibiyette yeni transferlerin verdiği katkı, Fenerbahçe'nin yoğun geçen transfer döneminde önemli hamleler yaptığını bir kez daha ispatlamış oldu.

10ARJANTİNDE GÜNDEM OLDU
Abone Olgoogle-news

ARJANTİN'DE GÜNDEM OLDU

Antalya maçında penaltı golüyle takımın 2-1 kazanmasını sağlayan Perotti'nin başarısı ülkesi Arjantin'de yankı buldu.

11FENERBAHÇEYİ KURTARDI
Abone Olgoogle-news

"FENERBAHÇE'Yİ KURTARDI"

Ole gazetesi, "Sinan Gümüş kızardı, Perotti Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığıyla verdiği haberde, Arjantinli futbolcunun penaltıdan attığı golün sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdiğini yazdı.

12FENERBAHÇENİN YENİ KAHRAMANI
Abone Olgoogle-news

"FENERBAHÇE'NİN YENİ KAHRAMANI"

Uno Santa Fe gazetesi ise 'Fenerbahçe'nin yeni kahramanı" başlığını attı. (Sabah)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi