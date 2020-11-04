Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler şov yapıyor! Arjantin'de gündem oldu...
Fenerbahçe’nin ligde aldığı 5 galibiyette yeni transferlerin imzası var. Rize’de Sosa, Karagümrük’te Samatta, Göztepe’de Pelkas, Trabzon’da Cisse ve son olarak Antalya’da Perotti galibiyetin mimarı oldu.
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ARJANTİNLİLER KONUŞULUYOR
Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncuları Diego Perotti ve Jose Sosa'nın bu sezonki performansları ülkelerinde ses getirdi.
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GELİR GELMEZ ETKİ
Fenerbahçe'de yeni transferler meyvesini gelir gelmez vermeye başladı.
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DIEGO PEROTTI TAM NOT ALDI
Sarı lacivertli ekibin hücum hattındaki oyuncularından ilk maçlarında skor katkısı alırken son halka Roma'dan transfer edilen Diego Perotti oldu.
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GALİBİYETİ GETİRDİ
Arjantinli sol kanat, Antalya karşısında ilk kez kadroya alınıp, 62'de oyuna girerken hem penaltıyı kazandırdı hem de topu ağlara gönderip, takıma galibiyeti getirdi.
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SOSA SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin bu yılki flaş transferi Sosa, hazır olmamasına rağmen 1. hafta Çaykur Rize karşılaşmasında süre aldı. Arjantinli yine penaltı golüyle takımına maçı kazandıran isim oldu.
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SAMATTA BOŞ GEÇMEDİ
Mbwana Samatta, 11'de görev aldığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında 2 gol birden atıp, Fenerbahçe'nin 2-1 kazanmasını sağladı.
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PELKAS GALİBİYETE TAŞIDI
Dimitris Pelkas, ilk kez kadroyla Göztepe maçında tanıştı. Attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
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TRABZON MAÇINA CISSE DAMGASI
Papiss Cisse, en fazla süre aldığı Trabzonspor maçına 1 gol, 1 asistle damga vurdu.
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KENDİLERİNİ İSPATLADILAR
Alınan 5 galibiyette yeni transferlerin verdiği katkı, Fenerbahçe'nin yoğun geçen transfer döneminde önemli hamleler yaptığını bir kez daha ispatlamış oldu.
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ARJANTİN'DE GÜNDEM OLDU
Antalya maçında penaltı golüyle takımın 2-1 kazanmasını sağlayan Perotti'nin başarısı ülkesi Arjantin'de yankı buldu.
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"FENERBAHÇE'Yİ KURTARDI"
Ole gazetesi, "Sinan Gümüş kızardı, Perotti Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığıyla verdiği haberde, Arjantinli futbolcunun penaltıdan attığı golün sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdiğini yazdı.
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"FENERBAHÇE'NİN YENİ KAHRAMANI"
Uno Santa Fe gazetesi ise 'Fenerbahçe'nin yeni kahramanı" başlığını attı. (Sabah)