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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler şok etti! 5 yeni isim...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 17:12 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler şok etti! 5 yeni isim...

Sezon başı yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de 5 yeni isim, geçen sezonun gerisinde kaldı...

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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği 5 futbolcu beklentileri henüz karşılayabilmiş değil...

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Fenerbahçe, sezon başında yaptığı transferlerle ses getirmiş, geniş bir kadro kurmuştu.

3GEÇEN SENEYİ MUMLA ARATIYORLAR
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GEÇEN SENEYİ MUMLA ARATIYORLAR

Ancak sarı lacivertli takımda yeni transferler arasında 5 futbolcunun geçmiş performanslarını mumla aratması dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'den transferleri Jose Sosa, Filip Novak, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Mert Hakan Yandaş eski günlerini aratıyor...

5İLK 12 HAFTADA...
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İLK 12 HAFTADA...

Bu 5 futbolcu, ilk 12 hafta itibariyle sarı lacivertli forma ile geçen sezondaki performanslarından geri kaldı.

6SADECE 2 MAÇTA 90 DAKİKA
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SADECE 2 MAÇTA 90 DAKİKA

Sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa, henüz istenilen seviyede değil. Josa, bu sezon sadece 2 maçta 90 dakika sahada kalabildi.

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Arjantinli futbolcu, geçen sene Trabzonspor'da ilk 12 haftada toplam 964 dakika süre almış, 2 gol atmıştı.

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Sosa, bu sezon ise Fenerbahçe'de 11 maçta sadece 674 dakika sahada kalabildi, buna rağmen gol sayısını 3 yaptı.

9CANER ERKİNİ GEÇEMEDİ
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CANER ERKİN'İ GEÇEMEDİ

Trabzonspor'dan gelen bir başka futbolcu Filip Novak ise Caner Erkin'den formayı alamadı. Novak, 12 haftada sadece 214 dakika oynayabildi.

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Geçen sezon Trabzonspor'un değişilmez isimleri arasında yer alan ve attığı gollerle dikkat çeken Novak, 11 maçta 931 dakika forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

116 GOL DAHA AZ ATTI
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6 GOL DAHA AZ ATTI!

Alanyaspor'dayken Sörloth'un ardından gol krallığı yarışını 2. bitiren Papiss Cisse ise ilk 12 haftalara baktığımızda geçen seneye göre bu sezon Fenerbahçe'de 6 gol daha az attı.

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9 maçta 413 dakika forma giyen Cisse, sadece 3 kez gol atabildi. Cisse, geçen sezon Alanyaspor'da 12 maçta 1074 dakika süre almış ve tam 9 gol kaydetmişti.

13HENÜZ GOLÜ YOK
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HENÜZ GOLÜ YOK!

Fenerbahçe'nin bir başka gol umudu da Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam olmuştu. Thiam, şu ana kadar ligde 8 maçta toplam 326 dakika forma giyerken henüz gol atamadı.

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Senegalli futbolcu, geçen sezon Kasımpaşa'da ilk 12 haftada 638 dakika görev almış ve 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

15BEKLENENİ HENÜZ VEREMEDİ
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BEKLENENİ HENÜZ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş da henüz bekleneni veremeyen transferlerden biri oldu.

16SİVASSPORDAYKEN...
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SİVASSPOR'DAYKEN...

Sivasspor'daki performansını aratan Mert Hakan, geçen sezon Sivas'ta 12 maçta 1088 dakika forma giyerken 2 de gol atmıştı.

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Aynı Mert, bu sezon sarı lacivertli formayı 10 maçta 360 dakika giydi, 1 gol attı.

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