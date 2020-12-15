Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler şok etti! 5 yeni isim...

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği 5 futbolcu beklentileri henüz karşılayabilmiş değil...Fenerbahçe, sezon başında yaptığı transferlerle ses getirmiş, geniş bir kadro kurmuştu. Ancak sarı lacivertli takımda yeni transferler arasında 5 futbolcunun geçmiş performanslarını mumla aratması dikkat çekti.Fenerbahçe'nin Süper Lig'den transferleri Jose Sosa, Filip Novak, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Mert Hakan Yandaş eski günlerini aratıyor...Bu 5 futbolcu, ilk 12 hafta itibariyle sarı lacivertli forma ile geçen sezondaki performanslarından geri kaldı.Sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa, henüz istenilen seviyede değil. Josa, bu sezon sadece 2 maçta 90 dakika sahada kalabildi.Arjantinli futbolcu, geçen sene Trabzonspor'da ilk 12 haftada toplam 964 dakika süre almış, 2 gol atmıştı. Sosa, bu sezon ise Fenerbahçe'de 11 maçta sadece 674 dakika sahada kalabildi, buna rağmen gol sayısını 3 yaptı.Trabzonspor'dan gelen bir başka futbolcu Filip Novak ise Caner Erkin'den formayı alamadı. Novak, 12 haftada sadece 214 dakika oynayabildi. Geçen sezon Trabzonspor'un değişilmez isimleri arasında yer alan ve attığı gollerle dikkat çeken Novak, 11 maçta 931 dakika forma giymiş ve 1 gol atmıştı.Alanyaspor'dayken Sörloth'un ardından gol krallığı yarışını 2. bitiren Papiss Cisse ise ilk 12 haftalara baktığımızda geçen seneye göre bu sezon Fenerbahçe'de 6 gol daha az attı.9 maçta 413 dakika forma giyen Cisse, sadece 3 kez gol atabildi. Cisse, geçen sezon Alanyaspor'da 12 maçta 1074 dakika süre almış ve tam 9 gol kaydetmişti.Fenerbahçe'nin bir başka gol umudu da Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam olmuştu. Thiam, şu ana kadar ligde 8 maçta toplam 326 dakika forma giyerken henüz gol atamadı.Senegalli futbolcu, geçen sezon Kasımpaşa'da ilk 12 haftada 638 dakika görev almış ve 4 kez gol sevinci yaşamıştı.Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş da henüz bekleneni veremeyen transferlerden biri oldu. Sivasspor'daki performansını aratan Mert Hakan, geçen sezon Sivas'ta 12 maçta 1088 dakika forma giyerken 2 de gol atmıştı. Aynı Mert, bu sezon sarı lacivertli formayı 10 maçta 360 dakika giydi, 1 gol attı.