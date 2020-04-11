Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayı! Karantinada görüntülü görüşme...
Kimsenin beklemediği bir isim gündeme geldi! Ali Koç görüntülü görüştü ve...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ersun Yanal'ın istifasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2
Koronavirüs (corona virüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları her geçen gün değişiyor.
3
Fenerbahçe ile ismi anılan adaylardan Hüseyin Eroğlu, Hürriyet'in "Ersun Yanal’ın istifasının ardından adınız sık sık Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Böyle bir teklif gelirse düşünceniz ne olur?" sorusunu cevaplamıştı.
4
Hüseyin Eroğlu, "Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe’de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım?" açıklamasında bulunmuştu.
5
EROL BULUT KIRGIN
Öte yandan Erol Bulut ise, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı.
6
Yerli adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Erol Bulut'a çok fazla sıcak bakılmadığı ve başarılı çalıştırıcının da şimdiye dek resmi teklif gelmemesinden dolayı Fenerbahçe'ye kırgın olduğu konuşuluyor.
7
DEFTER KAPANDI
Yalçın Koşukavak defterinin de karşılıklı resmi açıklamaların ardından kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı teknik adam arayışına başladığı fikri oluştu.
8
YABANCI ADAYLAR
Fransa basını, Fenerbahçe'nin 54 yaşındaki teknik direktör Laurent Blanc ile görüştünü öne sürmüştü. İspanya basını ise sarı lacivertlilerin Marcelino ile temasta olduğunu iddia etmişti.
9
TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'deki bir takımdan teklif aldığını açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşanmış ve oklar Fenerbahçe'ye yönelmişti.
10
YENİ ADAY ORTAYA ÇIKTI
Sarı lacivertli camiada yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından sürpriz bir aday ortaya çıktı ve Ali Koç'un kendisiyle görüntülü konuştuğu öne sürüldü. İşte detaylar...
11
MARC WILMOTS İDDİASI
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündeminde uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots var.
12
KARANTİNADA GÖRÜŞME
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Marc Wilmots ile görüntülü görüşme yaptığı öne sürüldü.
13
GEÇEN SEZON DA ADI GEÇİYORDU
Son olarak İran'ı çalıştıran Marc Wilmots, bir süredir boşta... Belçika ekolünden gelen Wilmots geçen sezon da Sarı-Lacivertlilerin gündeme gelmişti.
14
MARC WILMOTS KİMDİR?
Futbola 1987 yılında başlayıp 2003 yılında bırakmıştır. 4 Dünya Kupası'nda forma giymiştir ve Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu olmuştur.
15
Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de girmiş ve Belçika Senatosu'nda görev almıştır. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etmiştir.
16
Fenerbahçe'de adaylar arasında Mircea Lucescu ve Christoph Daum da bulunuyor. Sarı lacivertli yönetimin bu isimlerle olan dirsek teması da sürüyor.
17
EMRE İÇİN YENİ FORMÜL
Yerli - yabancı birçok teknik adamla ismi anılan sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için adı geçen adaylardan biri olan Emre Belözoğlu için yeni bir formül bulundu.
18
Fenerbahçe yönetimi, şimdiye dek Türkiye'de görülmemiş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. İşte detaylar...
19
Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa da, kurduğu cümlelerde aktif futbol hayatını bu yıl noktalamayı planladığını açığa vuran Emre Belözoğlu’nun gelecek sezon idari menajerlikle sportif direktörlüğün harmanlanmış bir modelini sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.
20
Milan’da Paolo Maldini, Benfica’da Rui Costa, Ajax’ta Van der Sar ve Marc Overmars efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye’deki temsilcisi olacak.