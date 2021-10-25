Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kahrolduğu an! Ekranlara yansımamıştı, hiç böyle görmediniz...

SERDAR DURSUN SİFTAH YAPTI Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda ilk golüne imza attı. Sezon başında hazırlık maçlarında etkili bir performans sergileyen Serdar, uzun süreli bir sakatlık yaşamış ve formasından uzak kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor karşısında bu sezon sarı-lacivertlilerle ikinci kez ilk 11'de boy gösteren Serdar, 80. dakikada golünü atmayı başardı.