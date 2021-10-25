Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kahrolduğu an! Ekranlara yansımamıştı, hiç böyle görmediniz...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde büyük bir yıkım yaşadı. Ekranlara yansımayan o anlarda Portekizli teknik adamın adeta kahrolduğu görülüyor...
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
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Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Alanyaspor, 75. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken yanıt 80. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Son sözü ise 90+3. dakikada Efkan söyledi ve takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetti.
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Bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kaybeden sarı-lacivertliler 19 puanla zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Alanyaspor'un puanı ise 20 oldu.
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KADIKÖY'DE NELER OLDU?
Fenerbahçe'nin sahasında aldığı flaş mağlubiyetin ardından Kadıköy'de geceye damga vuran detayları sizler için derledik...
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SERDAR DURSUN SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda ilk golüne imza attı. Sezon başında hazırlık maçlarında etkili bir performans sergileyen Serdar, uzun süreli bir sakatlık yaşamış ve formasından uzak kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor karşısında bu sezon sarı-lacivertlilerle ikinci kez ilk 11'de boy gösteren Serdar, 80. dakikada golünü atmayı başardı.
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NOVAK'TAN CENTİLMEN DAVRANIŞ
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Filip Novak, centilmence bir davranışa imza attı. Müsabakanın 27. dakikasında Halil Umut Meler, elle oynama gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş verdi. Hakemi uyaran Novak, kendisinin eliyle topa temas ettiğini söyleyerek kararı düzelttirdi.
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VITOR PEREIRA VE ALİ KOÇ İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Fenerbahçe taraftarları, maçın son bölümünde teknik direktör Vitor Pereira ve başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratta bulundu.
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Portekizli teknik adam ile Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, maçın bitimiyle "Yönetim İstifa" tezahüratı yaptı. Taraftarlar, maç sonunda oyuncuları da ıslıkladı.,
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ALİ KOÇ BEKLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise takım içeri girene kadar tribünde bekledi ve protestoları dinledi. Takım içeri girdikten sonra Ali Koç da tribünden içeri girdi.
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MAÇ SONU TRİBÜNE GİTTİLER
Karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, taraftarın gönlünü almak için tribüne gitti ancak protestolar sürdü.
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VITOR PEREIRA KAHROLDU
Aytemiz Alanyaspor karşısında 90 dakika saha kenarında büyük heyecan yaşayan Vitor Pereira, kaçan gollerden sonra yedek kulübesinde adeta kahroldu.
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VALENCIA SONRADAN ŞANS BULDU
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, son bölümde oyuna dahil oldu. Baskılı oyununa rağmen golü bulamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, ilerideki hamlesini 71. dakikada Rossi'nin yerine Valencia'yı oyuna sokarak yaptı. Valencia, kalan bölümde skora katkı yapamadı.
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KUNTZ TRİBÜNDEN İZLEDİ
Öte yandan, müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.