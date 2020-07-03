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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de transfer şifreleri çözüldü! Galatasaray'a ikinci çalım...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 07:58,

Son Dakika | Fenerbahçe'de transfer şifreleri çözüldü! Galatasaray'a ikinci çalım...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklamaların şifresi çözüldü. İşte yeni teknik adam ve Galatasaray'a ikinci çalım niteliğinde, ismi şimdiye dek hiç yazılmamış bomba transfer...

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1ŞİFRELER ÇÖZÜLDÜ
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ŞİFRELER ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz gün sarı-lacivertli takımın gündemine dair açıklamalarda bulunmuş ve gelecek sezona dair üstü kapalı ifadeler kullanmıştı.

2O İSİM İLK KEZ YAZILIYOR
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O İSİM İLK KEZ YAZILIYOR

Ali Koç'un katıldığı televizyon programında gelecek sezonun yapılanmasına dair ipuçları verirken kendisinin telaffuz etmediği isimler sonradan ortaya çıktı.

3FUTBOL AKLI EMRE
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FUTBOL AKLI EMRE

Ali Koç, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsederken tecrübeli oyuncunun gelecek sezondan itibaren futbol aklı olarak kulüpte görev yapacağını ifade etti.

4FUTBOL DİREKTÖRÜ OLACAK
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FUTBOL DİREKTÖRÜ OLACAK

Emre Belözoğlu'nun kulüpte sportif direktör değil "futbol direktörü" sıfatıyla görev alacağı kaydedildi.

5SON MAÇTAN SONRA AÇIKLANACAK
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SON MAÇTAN SONRA AÇIKLANACAK

Fenerbahçe, gelecek sezonki teknik direktörünü ligin son maçının bitmesinin ardından açıklayacak.

6TÜRK TEKNİK ADAM
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TÜRK TEKNİK ADAM

Ali Koç'un belirtmekten kaçındığı teknik adamın Türk olduğu öğrenildi.

7EROL BULUT GELİYOR
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EROL BULUT GELİYOR

Kulüp kaynakları isim belirtmese de yeni teknik direktörün Erol Bulut olacağı gelen bilgiler arasında. Ligin bitimiyle bu futbolcular arka arkaya açıklanacak.

8VARAN 1: MERT HAKAN YANDAŞ
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VARAN 1: MERT HAKAN YANDAŞ

Açıklanacak futbolcular arasında Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş kesin olarak yer alıyor.

9VARAN 2: SİNAN GÜMÜŞ
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VARAN 2: SİNAN GÜMÜŞ

Adı şimdiye dek medyada hiç yer almamış sürpriz yerli isimler de kadroya dahil olacak.

10LİGİ BİLEN YABANCI KRİTERİ
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LİGİ BİLEN YABANCI KRİTERİ

Fenerbahçe'nin yabancı transfer stratejisinde de Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu önemli bir kriter olacak.

11TREZEGUET BOMBASI
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TREZEGUET BOMBASI

Bu noktada geçtiğimiz yıllarda Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, Kayserispor'da oynayan Mensah gibi isimler ön plana çıkacak.

12MENSAH DA LİSTEDE
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MENSAH DA LİSTEDE

Sarı lacivertliler, kulübü bonservis olarak zorlamayacak başka yabancılarla da görüşüyor.

13VEDAT MURIQI SATILABİLİR
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VEDAT MURIQI SATILABİLİR

Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriqi dışında iyi teklif alma potansiyeli olan her oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

14BONSERVİS ZORUNLULUĞU
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BONSERVİS ZORUNLULUĞU

İyi teklif getiren futbolculara kolaylık sağlanacak. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri elde etme zorunluluğu bulunduğu için eldeki bazı isimlerden vazgeçmekten başka seçeneği yok.

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