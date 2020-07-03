Son Dakika | Fenerbahçe'de transfer şifreleri çözüldü! Galatasaray'a ikinci çalım...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz gün sarı-lacivertli takımın gündemine dair açıklamalarda bulunmuş ve gelecek sezona dair üstü kapalı ifadeler kullanmıştı. Ali Koç'un katıldığı televizyon programında gelecek sezonun yapılanmasına dair ipuçları verirken kendisinin telaffuz etmediği isimler sonradan ortaya çıktı.Ali Koç, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsederken tecrübeli oyuncunun gelecek sezondan itibaren futbol aklı olarak kulüpte görev yapacağını ifade etti.Emre Belözoğlu'nun kulüpte sportif direktör değil futbol direktörü sıfatıyla görev alacağı kaydedildi.Fenerbahçe, gelecek sezonki teknik direktörünü ligin son maçının bitmesinin ardından açıklayacak. Ali Koç'un belirtmekten kaçındığı teknik adamın Türk olduğu öğrenildi.Kulüp kaynakları isim belirtmese de yeni teknik direktörün Erol Bulut olacağı gelen bilgiler arasında. Ligin bitimiyle bu futbolcular arka arkaya açıklanacak.Açıklanacak futbolcular arasında Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş kesin olarak yer alıyor. Adı şimdiye dek medyada hiç yer almamış sürpriz yerli isimler de kadroya dahil olacak.Fenerbahçe'nin yabancı transfer stratejisinde de Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu önemli bir kriter olacak. Bu noktada geçtiğimiz yıllarda Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, Kayserispor'da oynayan Mensah gibi isimler ön plana çıkacak.Sarı lacivertliler, kulübü bonservis olarak zorlamayacak başka yabancılarla da görüşüyor.Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriqi dışında iyi teklif alma potansiyeli olan her oyuncunun satışına sıcak bakıyor.İyi teklif getiren futbolculara kolaylık sağlanacak. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri elde etme zorunluluğu bulunduğu için eldeki bazı isimlerden vazgeçmekten başka seçeneği yok.