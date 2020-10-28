Son Dakika | Fenerbahçe'de tarihi gün! Emre Belözoğlu'nun hayali gerçek oluyor...

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminde 2’şer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazanma başarısı gösteren Emre Belözoğlu bu kez hem yöneticilik pozisyonunda ilk kupasına ulaşmak için, hem de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için uğraş veriyor. (Sabah)