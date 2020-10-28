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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de tarihi gün! Emre Belözoğlu'nun hayali gerçek oluyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 08:35 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de tarihi gün! Emre Belözoğlu'nun hayali gerçek oluyor...

Fenerbahçe'de formasını çıkarıp takım elbiseye geçen Emre Belözoğlu için bugün tarihi bir gün. Aykut Kocaman detayı dikkatlerden kaçmadı...

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1BUGÜN RESMİLEŞİYOR
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BUGÜN RESMİLEŞİYOR

Fenerbahçe'de geçen sezonun sona ermesiyle sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun görevi resmiyete dökülüyor.

2FIRSATI KAÇIRMADI
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FIRSATI KAÇIRMADI

Sahalara veda ettikten sonra futbolun yöneticilik pozisyonuna geçmeyi kendine hedef koyan Belözoğlu, Fenerbahçe’de karşısına fırsat çıkmasıyla bunu hayata geçirdi.

3YENİ KİMLİK OLUŞTURDU
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YENİ KİMLİK OLUŞTURDU

Geçen sezon Fenerbahçe’de en büyük sorunu kalite eksikliği olarak niteleyen Emre Belözoğlu sportif direktörlük koltuğuna oturarak yeni yapılanmada aktif rol aldı.

4BUGÜN İMZALIYOR
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BUGÜN İMZALIYOR

Emre Belözoğlu bugün saat 14.00'te yeni görevi için imzayı atacak. Futbolu bırakma kararından bu yana kulüpte etkin rol alan ve bu sezon yapılan 18 transferde başrolü oynayan Belözoğlu'nun yeni göreviyle ilgili yetkileri ve kulüpteki görevleri belli olacak.

5SORUMLULUKLARI ARTIYOR
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SORUMLULUKLARI ARTIYOR

40 yaşındaki Belözoğlu, kulübün futbolla ilgili operasyonlarında adeta merkezde yer alacak. Takım planlaması ve transfer Belözoğlu'ndan sorumlu olacak.

6SPORTİF DİREKTÖRLÜK KARİYERİ BAŞLIYOR
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SPORTİF DİREKTÖRLÜK KARİYERİ BAŞLIYOR

Samandıra ile yönetim arasında köprü vazifesi görecek. Bunun dışında Dereağzı ile koordinasyonu yine Belözoğlu önderliğindeki sportif direktörlük müessesesi gerçekleştirecek.

7EKİBİNDE HUKUKÇU BİLE OLACAK
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EKİBİNDE HUKUKÇU BİLE OLACAK

Emre Belözoğlu'na bağlı bir ekip de olacak. Ayrıca Belözoğlu'nun ekibinde hukukçular da var.

8FUTBOL DANIŞMANI ROLÜ
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FUTBOL DANIŞMANI ROLÜ

Belözoğlu, kulübün futbol operasyonlarıyla ilgili tüm gelişmeleri düzenli olarak Başkan Ali Koç'a raporlayacak. Başkan'ın adeta futbol danışmanı statüsünde olacak.

9AYKUT KOCAMANDAN SONRA İLK
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AYKUT KOCAMAN'DAN SONRA İLK

Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerin tarihinde Aykut Kocaman’dan sonra ikinci Türk sportif direktör olacak.

10TAKIM ELBİSEYE GEÇİYOR
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TAKIM ELBİSEYE GEÇİYOR

Sarı lacivertli forma altında şampiyonluk yaşayan Belözoğlu bu kez takım elbiseyi giyerek kulübüne hizmet ediyor.

11HEDEFİ ŞAMPİYONLUK
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HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminde 2’şer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazanma başarısı gösteren Emre Belözoğlu bu kez hem yöneticilik pozisyonunda ilk kupasına ulaşmak için, hem de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için uğraş veriyor. (Sabah)

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