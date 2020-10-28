Son Dakika | Fenerbahçe'de tarihi gün! Emre Belözoğlu'nun hayali gerçek oluyor...
Fenerbahçe'de formasını çıkarıp takım elbiseye geçen Emre Belözoğlu için bugün tarihi bir gün. Aykut Kocaman detayı dikkatlerden kaçmadı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BUGÜN RESMİLEŞİYOR
Fenerbahçe'de geçen sezonun sona ermesiyle sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun görevi resmiyete dökülüyor.
2
Abone Ol
FIRSATI KAÇIRMADI
Sahalara veda ettikten sonra futbolun yöneticilik pozisyonuna geçmeyi kendine hedef koyan Belözoğlu, Fenerbahçe’de karşısına fırsat çıkmasıyla bunu hayata geçirdi.
3
Abone Ol
YENİ KİMLİK OLUŞTURDU
Geçen sezon Fenerbahçe’de en büyük sorunu kalite eksikliği olarak niteleyen Emre Belözoğlu sportif direktörlük koltuğuna oturarak yeni yapılanmada aktif rol aldı.
4
Abone Ol
BUGÜN İMZALIYOR
Emre Belözoğlu bugün saat 14.00'te yeni görevi için imzayı atacak. Futbolu bırakma kararından bu yana kulüpte etkin rol alan ve bu sezon yapılan 18 transferde başrolü oynayan Belözoğlu'nun yeni göreviyle ilgili yetkileri ve kulüpteki görevleri belli olacak.
5
Abone Ol
SORUMLULUKLARI ARTIYOR
40 yaşındaki Belözoğlu, kulübün futbolla ilgili operasyonlarında adeta merkezde yer alacak. Takım planlaması ve transfer Belözoğlu'ndan sorumlu olacak.
6
Abone Ol
SPORTİF DİREKTÖRLÜK KARİYERİ BAŞLIYOR
Samandıra ile yönetim arasında köprü vazifesi görecek. Bunun dışında Dereağzı ile koordinasyonu yine Belözoğlu önderliğindeki sportif direktörlük müessesesi gerçekleştirecek.
7
Abone Ol
EKİBİNDE HUKUKÇU BİLE OLACAK
Emre Belözoğlu'na bağlı bir ekip de olacak. Ayrıca Belözoğlu'nun ekibinde hukukçular da var.
8
Abone Ol
FUTBOL DANIŞMANI ROLÜ
Belözoğlu, kulübün futbol operasyonlarıyla ilgili tüm gelişmeleri düzenli olarak Başkan Ali Koç'a raporlayacak. Başkan'ın adeta futbol danışmanı statüsünde olacak.
9
Abone Ol
AYKUT KOCAMAN'DAN SONRA İLK
Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerin tarihinde Aykut Kocaman’dan sonra ikinci Türk sportif direktör olacak.
10
Abone Ol
TAKIM ELBİSEYE GEÇİYOR
Sarı lacivertli forma altında şampiyonluk yaşayan Belözoğlu bu kez takım elbiseyi giyerek kulübüne hizmet ediyor.
11
Abone Ol
HEDEFİ ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminde 2’şer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazanma başarısı gösteren Emre Belözoğlu bu kez hem yöneticilik pozisyonunda ilk kupasına ulaşmak için, hem de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için uğraş veriyor. (Sabah)