Son Dakika | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu! Emre Belözoğlu o sözleri duyunca telefonu kapatmış...

"Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz."