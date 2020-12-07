MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu! Emre Belözoğlu o sözleri duyunca telefonu kapatmış...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu! Emre Belözoğlu o sözleri duyunca telefonu kapatmış...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 08:23 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu! Emre Belözoğlu o sözleri duyunca telefonu kapatmış...

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine dair olay bir detay ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini göstermişti.

2
Abone Olgoogle-news

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 90+3. dakikasında kendi başlattığı atak sonrası Ömer Bayram'ın asistinde müthiş bir gole imza atarak gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu.

3
Abone Olgoogle-news

Galatasaray formasıyla attığı ilk gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'e koşan Kerem, performansıyla sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından binlerce övgü almıştı.

4
Abone Olgoogle-news

"Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz."

5
Abone Olgoogle-news

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı. İşte detaylar...

6
Abone Olgoogle-news

Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.

7
Abone Olgoogle-news

Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti.

8
Abone Olgoogle-news

Ancak talepleri duyan Emre Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.

9
Abone Olgoogle-news

Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.

10
Abone Olgoogle-news

Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

11
Abone Olgoogle-news

Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi.

12
Abone Olgoogle-news

U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı. (Sabah)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi