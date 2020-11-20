Son Dakika | Fenerbahçe'de hesaplar alt üst oldu! Derbi öncesi büyük tehlike...
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'ye kötü haberler arka arkaya geldi. İşte kritik Ankara deplasmanındaki önemli sürprizler ve Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike...
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ANKARA'DA SÜRPRİZ KADRO
Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, kritik Ankara deplasmanının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
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CORONA VAKASI İKİYE YÜKSELDİ
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın ardından corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. 2 oyuncunun da karantina sürecinin başladığı belirtildi.
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GÖKHAN GÖNÜL'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2. derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı.
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NAZIM SANGARE BUGÜN SAKATLANDI
Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.
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TAM 7 EKSİK VAR
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamayla 21 kişilik Gençlerbirliği kafilesi duyuruldu. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'de; Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, Sinan Gümüş, Nazım Sangare kadroya alınmadı.
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EROL BULUT DÜŞÜNCELİ
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosunu belirlerken Milli görevden dönen oyuncularının durumlarına göre karar verecek.
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CANER ERKİN'İN MİLLİ GÖREVİ BİTTİ
Bu isimlerin başında Caner Erkin geliyor. 32 yaşındaki deneyimli sol bek, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika, Rusya ve Macaristan karşılaşmalarında ise 90’ar dakika süre aldı.
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FILIP NOVAK YORGUN DEĞİL
Sarı lacivertlilerin bir diğer sol beki Filip Novak ise Çekya’nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı müsabakaların sadece ilkinde 45 dakika sahada kalırken, son iki mücadelede yedek bekledi.
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İLK 11'DE SÜRPRİZ GELEBİLİR
Teknik direktör Erol Bulut'un Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek yarınki Gençlerbirliği mücadelsinde Caner Erkin’i dinlendirip Novak’ı sahaya sürme ihtimali bulunuyor.
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GUSTAVO KART SINIRINDA
Fenerbahçe’nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
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JOSE SOSA BELİRSİZ
Fenerbahçe 11'inde Jose Sosa konusunda da sürpriz bir durumun yaşanması söz konusu. Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Arjantinli futbolcunun formayı Mert Hakan Yandaş’a kaptırma seçeneği masada.
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MERT HAKAN HAMLESİ
Orta sahayı daha dinamik hale getirmek isteyen teknik direktör Erol Bulut, son dönemde çıkış içinde olan Mert Hakan Yandaş’a takımda yer arıyor. Jose Sosa’yı daha önce Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyundan almıştı.
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DIRAR KADROYA ALINMADI
Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları nedeniyle oynayamadığı Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın Gençlerbirliği kafilesine dahil edilmemesi dikkatlerden kaçmadı.
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SAĞ BEKTE KİM OLACAK?
Sarı lacivertli takımda Gençlerbirliği karşısında sağ bekte kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. A Spor'da yer alan habere göre teknik direktör Erol Bulut, sağ bekte Ozan Tufan, Mauricio Lemos ve Filip Novak üçlüsünden birine şans verebilir.