Son Dakika | Fenerbahçe'de gündem Emre Belözoğlu! "Futbola devam edebilir"
Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak Fenerbahçe'de sportif direktörlük kariyerine başlayacak Emre Belözoğlu için sürpriz bir formül gündeme geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Spor Arena - Süleyman Arat
Pandemi sürecinin ardından oynanan Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren, önceki günkü Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın dönmesinde etkin rol oynayan Emre Belözoğlu emekliliğini erteler mi?
2
Abone Ol
DUAYENLER NE DİYOR?
Sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar”ın ‘Emre 1 yıl daha oynamalı’ sözü dün en çok konuşulan konulardan biri olunca biz de Hürriyet futbolun duayen isimlerine sorup görüşlerini aldık.
3
Abone Ol
HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF DİREKTÖR OLUR MU?
Euro 2021’de tecrübesiyle Milli Takım’a katkı sağlar mı, Fenerbahçe’de futbolculuk ile sportif direktörlüğü bir arada götürebilir mi? İşte cevapları...
4
Abone Ol
5
Abone Ol
MUSTAFA DENİZLİ
"Ben de futbolu 34 yaşında bırakmıştım. Bu Emre Belözoğlu’nun kendi kararıyla belirlenir. Kendisi ne hissederse onu uygulayacaktır. "
6
Abone Ol
"KARAR EMRE'YE AİT"
"Dünyada bu tür örnekler epeyce var. Bu nedenle ‘Devam’ veya ‘Noktalama’ kararı sadece Emre’nin kendisine aitrir."
7
Abone Ol
SEMİH ŞENTÜRK
"Emre Belözoğlu’nu hayranlıkla ve büyük bir takdirle izliyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği sürece elbette oynar. Buna elbette ki kendisi karar verecektir"
8
Abone Ol
SAMET AYBABA
"Sanıyorum Emre başka bir görev de üstleniyor. Eğer o görevi yüklenecekse oyunculuk yapması doğru değil. Sadece bir iş yapmalı."
9
Abone Ol
"MUTLU SON ÇIKMAZ"
"Takıma katkısı olacağına inanıyorsa elbette devam edebilir. Ancak hem takım kaptanı hem futbolcu hem sportif direktör olursa o işten mutlu son çıkmaz."
10
Abone Ol
"HERKESİ YANILTABİLİR"
"Emre şu an ki performansıyla önümüzdeki yıl Milli Takım’da oynayamaz. Ancak Fenerbahçe’de ve Euro 2021’de oynamayı kafasına koyar ve çok çalışırsa herkesi yanıltabilir. Ama bu çok kolay değil bana göre."
11
Abone Ol
SELÇUK ŞAHİN
"40 yıl oynamış niye 1 yıl daha oynamasın ki? Kendisine de söyledim o bırakmadan ben bırakmam. Elbette şaka bir yana ama Emre’nin gösterdiği performans ortada. "
12
Abone Ol
"34 MAÇTA GÖREV BEKLEMEMELİ"
"1 yıl daha oynarsa ondan elbette 34 maçta görev beklenmemeli ama kritik maçlarda önemli katkılar verebilir elbette."
13
Abone Ol
"MİLLİ TAKIMDA BULUNMASI ÇOK YARARLI OLUR"
"Şayet bir yıl daha devam derse Milli Takım’da da bulunması çok yararlı olur. Yine de sportif direktörlük ve oyunculuğu bir arada sürdürebilir mi bilemem ama bunu yaparsa bir konuda daha rol model olmuş olacaktır."