MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de gündem Emre Belözoğlu! "Futbola devam edebilir"
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de gündem Emre Belözoğlu! "Futbola devam edebilir"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 07:41,

Son Dakika | Fenerbahçe'de gündem Emre Belözoğlu! "Futbola devam edebilir"

Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak Fenerbahçe'de sportif direktörlük kariyerine başlayacak Emre Belözoğlu için sürpriz bir formül gündeme geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena - Süleyman Arat
Abone Olgoogle-news

Spor Arena - Süleyman Arat

Pandemi sürecinin ardından oynanan Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren, önceki günkü Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın dönmesinde etkin rol oynayan Emre Belözoğlu emekliliğini erteler mi?

2DUAYENLER NE DİYOR
Abone Olgoogle-news

DUAYENLER NE DİYOR?

Sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar”ın ‘Emre 1 yıl daha oynamalı’ sözü dün en çok konuşulan konulardan biri olunca biz de Hürriyet futbolun duayen isimlerine sorup görüşlerini aldık.

3HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF DİREKTÖR OLUR MU
Abone Olgoogle-news

HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF DİREKTÖR OLUR MU?

Euro 2021’de tecrübesiyle Milli Takım’a katkı sağlar mı, Fenerbahçe’de futbolculuk ile sportif direktörlüğü bir arada götürebilir mi? İşte cevapları...

4
Abone Olgoogle-news

5MUSTAFA DENİZLİ
Abone Olgoogle-news

MUSTAFA DENİZLİ

"Ben de futbolu 34 yaşında bırakmıştım. Bu Emre Belözoğlu’nun kendi kararıyla belirlenir. Kendisi ne hissederse onu uygulayacaktır. "

6KARAR EMREYE AİT
Abone Olgoogle-news

"KARAR EMRE'YE AİT"

"Dünyada bu tür örnekler epeyce var. Bu nedenle ‘Devam’ veya ‘Noktalama’ kararı sadece Emre’nin kendisine aitrir."

7SEMİH ŞENTÜRK
Abone Olgoogle-news

SEMİH ŞENTÜRK

"Emre Belözoğlu’nu hayranlıkla ve büyük bir takdirle izliyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği sürece elbette oynar. Buna elbette ki kendisi karar verecektir"

8SAMET AYBABA
Abone Olgoogle-news

SAMET AYBABA

"Sanıyorum Emre başka bir görev de üstleniyor. Eğer o görevi yüklenecekse oyunculuk yapması doğru değil. Sadece bir iş yapmalı."

9MUTLU SON ÇIKMAZ
Abone Olgoogle-news

"MUTLU SON ÇIKMAZ"

"Takıma katkısı olacağına inanıyorsa elbette devam edebilir. Ancak hem takım kaptanı hem futbolcu hem sportif direktör olursa o işten mutlu son çıkmaz."

10HERKESİ YANILTABİLİR
Abone Olgoogle-news

"HERKESİ YANILTABİLİR"

"Emre şu an ki performansıyla önümüzdeki yıl Milli Takım’da oynayamaz. Ancak Fenerbahçe’de ve Euro 2021’de oynamayı kafasına koyar ve çok çalışırsa herkesi yanıltabilir. Ama bu çok kolay değil bana göre."

11SELÇUK ŞAHİN
Abone Olgoogle-news

SELÇUK ŞAHİN

"40 yıl oynamış niye 1 yıl daha oynamasın ki? Kendisine de söyledim o bırakmadan ben bırakmam. Elbette şaka bir yana ama Emre’nin gösterdiği performans ortada. "

1234 MAÇTA GÖREV BEKLEMEMELİ
Abone Olgoogle-news

"34 MAÇTA GÖREV BEKLEMEMELİ"

"1 yıl daha oynarsa ondan elbette 34 maçta görev beklenmemeli ama kritik maçlarda önemli katkılar verebilir elbette."

13MİLLİ TAKIMDA BULUNMASI ÇOK YARARLI OLUR
Abone Olgoogle-news

"MİLLİ TAKIMDA BULUNMASI ÇOK YARARLI OLUR"

"Şayet bir yıl daha devam derse Milli Takım’da da bulunması çok yararlı olur. Yine de sportif direktörlük ve oyunculuğu bir arada sürdürebilir mi bilemem ama bunu yaparsa bir konuda daha rol model olmuş olacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi