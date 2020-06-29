Son Dakika | Fenerbahçe'de gündem Emre Belözoğlu! "Futbola devam edebilir"

"MİLLİ TAKIMDA BULUNMASI ÇOK YARARLI OLUR" "Şayet bir yıl daha devam derse Milli Takım’da da bulunması çok yararlı olur. Yine de sportif direktörlük ve oyunculuğu bir arada sürdürebilir mi bilemem ama bunu yaparsa bir konuda daha rol model olmuş olacaktır."