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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi sürpriz! Yeni transfer ve Ferdi Kadıoğlu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 10:10 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi sürpriz! Yeni transfer ve Ferdi Kadıoğlu...

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, bir forma için 3 aday belirledi...

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Fenerbahçe, 1 haftalık Milli aranın ardından yarın Göztepe deplasmanında oynayacağı maçla lige dönüş yapacak.

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Zorlu maç öncesinde hem eksikler nedeniyle hem de geniş kadro yüzünden Erol Bulut'un sahaya süreceği 11 merakla bekleniyor.

3SERDAR, SADIKIN ÖNÜNDE
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SERDAR, SADIK'IN ÖNÜNDE

Karagümrük maçında kırmızı kart gören Lemos cezalı. Onun yokluğunda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar formayı kapmak için savaşıyor. Bu rekabette Serdar daha önde.

4GÖKHAN GÖNÜL RİSKE EDİLMEYECEK
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GÖKHAN GÖNÜL RİSKE EDİLMEYECEK

Ağrıları nedeniyle iki haftadır özel program uygulayan Gökhan Gönül'ün riske edilmeyerek İstanbul'da bırakılacağı öğrenildi.

5SANGARE İLK KEZ...
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SANGARE İLK KEZ...

Yeni transfer Nazım Sangare, yarın ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

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Altay, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia ve Samatta, 11'de olmasına kesin gözüyle bakılan diğer isimler.

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Erol Bulut, kadroyu büyük ölçüde şekillendirse de kararsız kaldığı bir bölge var: Sol ön taraf...

8MERT HAKAN ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ
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MERT HAKAN ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Mert Hakan Yandaş, Milli arayı en iyi değerlendiren isim oldu. İstanbulspor maçında 11 için hazır olduğunu gösterdi. Orta sahadaki güçlü rekabet nedeniyle burada kendisine yer bulması zor ama Erol Bulut onu sol önde deneyebilir.

9FERDİ KADIOĞLU DÖNEBİLİR
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FERDİ KADIOĞLU DÖNEBİLİR

Ferdi Kadıoğlu ise sezona 11'de başladı, sonrasında yerini kaybetti. Hollanda U21 Takımı'ndaki başarılı performansı ve Thiam'daki düşüş sayesinde yeniden ilk 11'e dönebilir. Ancak milli takımdan geç dönmesi dezavantaj.

10THIAM TAKIMA UYUM SAĞLADI
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THIAM TAKIMA UYUM SAĞLADI

Thiam ilk 4 maça da 11'de başladı. Ancak beklentilerin altında kaldı. Daha hazır olması ve takıma uyum sağlaması nedeniyle yine forma için bir adım önde görünse de takımdaki yeri eskisi kadar sağlam değil.

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Erol Bulut, bu 3 futbolcudan birini seçip Göztepe karşısında sahaya sürecek.

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Fenerbahçe taraftarlarının büyük beklentileri olduğu Ferdi, son haftalarda formasını kaptırmıştı...

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