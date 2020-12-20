Son Dakika | Fenerbahçe'de gergin anlar ekrana yansıdı! 'Nereye alıyorsun Caner abi?'

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında alırken futbolcuların saha içinde tartıştığı anlar da dikkat çekti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de yenilen gollerin ardından tansiyon da yükseldi.Kaleci Altay Bayındır'ın kupada kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe kalesini 22 yaşındaki Oytun Özdoğan korudu.İlk kez Fenerbahçe'nin kalesinde bir lig maçına çıkan Oytun Özdoğan, kalesinde 3 gol görürken performansı sosyal medyada tartışma konusu oldu.Genç kalecinin yediği gollerin ardından takım arkadaşlarıyla arasında geçen diyalog da maça damga vurdu.Oytun'un hatalı çıkışının ardından genç kaleciye sinirlenen Caner Erkin, ''Çıksan alacaksın!'' diyerek Oytun'a bağırdı.Bunun üzerine Oytun, Caner Erkin'e ''Nereye alıyorsun Caner abi?'' diye seslendi. Araya giren Ozan Tufan ise bağırarak genç kaleciye ''Her şeye de bir cevabınız var!'' dedi.Üç futbolcu arasında geçen bu konuşma ekranlara yansırken sosyal medyada da oldukça konuşuldu.Öte yandan bir başka dikkat çeken konuşma Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör Erol Bulut arasında gerçekleşti.Fenerbahçe, Pelkas ile eşitlik sayısını attıktan sonra Mert Hakan, Erol Bulut'un yanına gitti.Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'a ''Hocam vallahi böyle olmaz'' diye seslendi.Fenerbahçe taraftarları ise 'gol sevincine katılmayıp takım arkadaşlarını eleştirdiği' gerekçesiyle Mert Hakan'ı sosyal medyada eleştirdi.Geçen hafta Kadıköy'de oynanan Yeni Malatyaspor maçında da futbolcular arasında tartışmalar çıktığı görülmüş ve bu durum dikkatlerden kaçmamıştı.