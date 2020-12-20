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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de gergin anlar ekrana yansıdı! 'Nereye alıyorsun Caner abi?'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 11:59 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de gergin anlar ekrana yansıdı! 'Nereye alıyorsun Caner abi?'

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya yenildiği maçta futbolcular arasında geçen diyalog geceye damgasını vurdu.

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Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında alırken futbolcuların saha içinde tartıştığı anlar da dikkat çekti.

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Üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de yenilen gollerin ardından tansiyon da yükseldi.

322 YAŞINDAKİ OYTUN İLK KEZ...
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22 YAŞINDAKİ OYTUN İLK KEZ...

Kaleci Altay Bayındır'ın kupada kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe kalesini 22 yaşındaki Oytun Özdoğan korudu.

4SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU
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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU

İlk kez Fenerbahçe'nin kalesinde bir lig maçına çıkan Oytun Özdoğan, kalesinde 3 gol görürken performansı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

5SAHA İÇİNDEKİ O DİYALOG...
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SAHA İÇİNDEKİ O DİYALOG...

Genç kalecinin yediği gollerin ardından takım arkadaşlarıyla arasında geçen diyalog da maça damga vurdu.

6ÇIKSAN ALACAKSIN
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'ÇIKSAN ALACAKSIN!'

Oytun'un hatalı çıkışının ardından genç kaleciye sinirlenen Caner Erkin, ''Çıksan alacaksın!'' diyerek Oytun'a bağırdı.

7HER ŞEYE DE BİR CEVABINIZ VAR
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'HER ŞEYE DE BİR CEVABINIZ VAR!'

Bunun üzerine Oytun, Caner Erkin'e ''Nereye alıyorsun Caner abi?'' diye seslendi. Araya giren Ozan Tufan ise bağırarak genç kaleciye ''Her şeye de bir cevabınız var!'' dedi.

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Üç futbolcu arasında geçen bu konuşma ekranlara yansırken sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

9MERT HAKAN VE EROL BULUTUN KONUŞMASI...
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MERT HAKAN VE EROL BULUT'UN KONUŞMASI...

Öte yandan bir başka dikkat çeken konuşma Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör Erol Bulut arasında gerçekleşti.

10PELKASIN GOLÜNDEN SONRA...
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PELKAS'IN GOLÜNDEN SONRA...

Fenerbahçe, Pelkas ile eşitlik sayısını attıktan sonra Mert Hakan, Erol Bulut'un yanına gitti.

11HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ
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'HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ'

Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'a ''Hocam vallahi böyle olmaz'' diye seslendi.

12SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ
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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

Fenerbahçe taraftarları ise 'gol sevincine katılmayıp takım arkadaşlarını eleştirdiği' gerekçesiyle Mert Hakan'ı sosyal medyada eleştirdi.

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Geçen hafta Kadıköy'de oynanan Yeni Malatyaspor maçında da futbolcular arasında tartışmalar çıktığı görülmüş ve bu durum dikkatlerden kaçmamıştı.

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Erol Bulut: Bu duruma beraber girdik beraber savaşarak çıkmayı öğreneceğiz

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