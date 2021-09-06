Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transferleri gönderiliyor! Vitor Pereira gelir gelmez...

SİNAN GÜMÜŞ Fenerbahçe'de üzeri çizilen bir diğer isim ise Sinan Gümüş... Sezon başında Vitor Pereira tarafından takıma montele edilmeye çalışılan yetenekli oyuncu, birkaç maçta forma giymesine rağmen Portekizli teknik adamın gözüne giremedi. Kendisine kulüp bulması istenen Sinan Gümüş, görüşmelerde uzlaşmacı olmadığı iddiasıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.