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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transferleri gönderiliyor! Vitor Pereira gelir gelmez...
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Futbol
Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 11:41 | 

Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transferleri gönderiliyor! Vitor Pereira gelir gelmez...

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde 10'dan fazla transfer yaparak yeni bir kadro kuran Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda 9 ismin biletini kesti.

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1AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Geçtiğimiz sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe, son yılların en hareketli transfer dönemlerinden birini geçirerek yaza damga vurmuştu.

2İZLERİ SİLİNİYOR

İZLERİ SİLİNİYOR

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde 10'dan fazla transfer yaparak yeni bir kadro kuran sarı lacivertli ekip, bu isimlerden 9 tanesiyle bu sezon yollarını ayırdı.

39 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

9 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sarı lacivertli takımdaki ikinci dönemini yaşayan Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda 9 ismin biletini kesti.

4MAURICIO LEMOS

MAURICIO LEMOS

Savunmaya büyük umutlarla takviye edilen Mauricio Lemos hayal kırıklığından öteye geçemedi. Sarı lacivertli takımda adeta formayı unutan savunmacı, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.

5GÖKHAN GÖNÜL

GÖKHAN GÖNÜL

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, yeni kontrat görüşmelerinde beklediğini bulamadı. Vitor Pereira döneminde takımda düşünülmeyen tecrübeli sağ bek, Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

6PAPISS CISSE

PAPISS CISSE

Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Papiss Cisse, geride bıraktığımız sezon 5 gol kaydederek beklentilerin altında kaldı. Sarı lacivertliler, Senegalli oyuncunun opsiyonunu kullanmadı ve sözleşmesi uzatılmadı.

7MBWANA SAMATTA

MBWANA SAMATTA

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Yetersiz performansı kadar yüksek maliyetiyle de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Tanzanyalı golcü, Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e kiralandı.

8CANER ERKİN

CANER ERKİN

Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, Vitor Pereira'nın direksiyona geçmesiyle kadro dışı kaldı. Sarı lacivertli takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Caner Erkin ile Çaykur Rizespor'un yanı sıra Fatih Karagümrük de ilgileniyor.

9DIEGO PEROTTI

DIEGO PEROTTI

Fenerbahçe kariyeri sakatlıklar sebebiyle yalnızca 193 dakika süren Diego Perotti, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle bu süreye ilave yapma şansını kaçırdı. Portekizli teknik adamın gelecek planları arasında yer almayan Arjantinli futbolcu, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sarı laciverti yönetime tepki göstermişti.

10KEMAL ADEMİ

KEMAL ADEMİ

Fenerbahçe'nin FC Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi beklentilerin altında kalmasının ardından ilk olarak Fatih Karagümrük'e kiralandı. Daha sonra Vitor Pereira tarafından yeni sezon kadrosunda istenmeyen deneyimli isim, FK Khimki'ye transfer oldu.

11MAME THIAM

MAME THIAM

Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Mame Thiam, Vitor Pereira'nın kafasındaki ideal kadroda kendine yer bulamayan bir başka isim oldu. Deneyimli golcü, 1.5 milyon euro karşılığında Süper Lig ekibi Kayserispor'a gitti.

12SİNAN GÜMÜŞ

SİNAN GÜMÜŞ

Fenerbahçe'de üzeri çizilen bir diğer isim ise Sinan Gümüş... Sezon başında Vitor Pereira tarafından takıma montele edilmeye çalışılan yetenekli oyuncu, birkaç maçta forma giymesine rağmen Portekizli teknik adamın gözüne giremedi. Kendisine kulüp bulması istenen Sinan Gümüş, görüşmelerde uzlaşmacı olmadığı iddiasıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.

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