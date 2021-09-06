Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transferleri gönderiliyor! Vitor Pereira gelir gelmez...

Geçtiğimiz sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe, son yılların en hareketli transfer dönemlerinden birini geçirerek yaza damga vurmuştu.
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İZLERİ SİLİNİYOR
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde 10'dan fazla transfer yaparak yeni bir kadro kuran sarı lacivertli ekip, bu isimlerden 9 tanesiyle bu sezon yollarını ayırdı.
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9 İSMİN BİLETİNİ KESTİ
2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sarı lacivertli takımdaki ikinci dönemini yaşayan Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda 9 ismin biletini kesti.
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MAURICIO LEMOS
Savunmaya büyük umutlarla takviye edilen Mauricio Lemos hayal kırıklığından öteye geçemedi. Sarı lacivertli takımda adeta formayı unutan savunmacı, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.
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GÖKHAN GÖNÜL
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, yeni kontrat görüşmelerinde beklediğini bulamadı. Vitor Pereira döneminde takımda düşünülmeyen tecrübeli sağ bek, Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.
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PAPISS CISSE
Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Papiss Cisse, geride bıraktığımız sezon 5 gol kaydederek beklentilerin altında kaldı. Sarı lacivertliler, Senegalli oyuncunun opsiyonunu kullanmadı ve sözleşmesi uzatılmadı.
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MBWANA SAMATTA
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Yetersiz performansı kadar yüksek maliyetiyle de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Tanzanyalı golcü, Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e kiralandı.
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CANER ERKİN
Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, Vitor Pereira'nın direksiyona geçmesiyle kadro dışı kaldı. Sarı lacivertli takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Caner Erkin ile Çaykur Rizespor'un yanı sıra Fatih Karagümrük de ilgileniyor.
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DIEGO PEROTTI
Fenerbahçe kariyeri sakatlıklar sebebiyle yalnızca 193 dakika süren Diego Perotti, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle bu süreye ilave yapma şansını kaçırdı. Portekizli teknik adamın gelecek planları arasında yer almayan Arjantinli futbolcu, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sarı laciverti yönetime tepki göstermişti.
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KEMAL ADEMİ
Fenerbahçe'nin FC Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi beklentilerin altında kalmasının ardından ilk olarak Fatih Karagümrük'e kiralandı. Daha sonra Vitor Pereira tarafından yeni sezon kadrosunda istenmeyen deneyimli isim, FK Khimki'ye transfer oldu.
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MAME THIAM
Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Mame Thiam, Vitor Pereira'nın kafasındaki ideal kadroda kendine yer bulamayan bir başka isim oldu. Deneyimli golcü, 1.5 milyon euro karşılığında Süper Lig ekibi Kayserispor'a gitti.
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SİNAN GÜMÜŞ
Fenerbahçe'de üzeri çizilen bir diğer isim ise Sinan Gümüş... Sezon başında Vitor Pereira tarafından takıma montele edilmeye çalışılan yetenekli oyuncu, birkaç maçta forma giymesine rağmen Portekizli teknik adamın gözüne giremedi. Kendisine kulüp bulması istenen Sinan Gümüş, görüşmelerde uzlaşmacı olmadığı iddiasıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.