Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın Demba Ba ve Aykut Kocaman cevabı!

"İSTEDİĞİM OYUN HENÜZ TAM OTURMADI" İstediği oyunu inşa etmek için ellerindeki zamanın yeterli olmadığını dile getiren Belözoğlu, şöyle devam etti:"Fenerbahçe sezon boyunca ligin hali hazırda şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Oyunsal anlamda ise mutlaka beklentiler biraz daha farklıydı, bunu ben de daha önce dile getirmiştim. Futbolumuzda bir gelişme var. Her şeyden önce enerjide ciddi bir pozitif gelişme görüyorum. Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği bunlar ciddi anlamda gelişti. Antrenmanlarımız biraz daha değişti. Ancak istediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem bu doğru olmaz. Zaten elimizdeki mevcut zaman bir oyunu inşa etmek için yeterli süre değil ama oyunculara gösterdiğimizi sahada oyunun belli bölümlerinde net bir şekilde görebiliyorum ve bundan dolayı mutluyum."