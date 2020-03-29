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Futbol
Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 16:34, /

Son Dakika | Fenerbahçe'de bir devir bitiyor! Yeni teknik direktörün kararı...

Fenerbahçe sezon sonunda köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de gelecek sezonda 6 ismin sözleşmesi biterken, kulüp yeni teknik direktörle yapılanmaya gidecek.

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Son 2 sezonda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi flaş bir karar aldı.

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Başta teknik direktör, teknik kadro ve sportif direktör olmak üzere Fenerbahçe yepyeni isimlerle yeni sezona girecek.

4SEZON SONUNDA BİTECEK

SEZON SONUNDA BİTECEK

Fenerbahçe'de sezon sonu Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Erten Ersu ve Tolga Ciğerci gibi isimlerin sözleşmesi sezon sonu bitecek.

5KADRO YENİLENECEK

KADRO YENİLENECEK

Ajansspor'un haberine göre futbol takımının da kadrosunu yenileyecek olan sarı lacivertliler sözleşmeleri biten oyuncularla ilgili kararı yeni gelecek teknik adama bırakacak.

6SEZON SONU GÖRÜŞME

SEZON SONU GÖRÜŞME

Fenerbahçe Kulübü, Altay Kulübü teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilgilenmiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Görüşmelerin sezon sonunda yeniden yapılacağı vurgulanmıştı.

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Sözleşmesi bitecek oyunculardan Emre Belözoğlu'nun aktif futbol yaşamına nokta koyması bekleniyor. Emre futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olabilmek için kariyer basamaklarını çıkmaya başlayacak.

8SATIŞA ONAY VERİLECEK

SATIŞA ONAY VERİLECEK

Fenerbahçe yönetimi finansal fair play kuralları çerçevesinde kadroda bulunan oyuncuların değerini bulması halinde satışına onay verecek.

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Satışı gerçekleşen oyuncular sayesinde sarı lacivertliler kulübe kaynak yaratıp yeni oyuncu kadroya katmayı planlıyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 26 haftasında 11 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyetle 40 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

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