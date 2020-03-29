Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 16:34,
Son Dakika | Fenerbahçe'de bir devir bitiyor! Yeni teknik direktörün kararı...
Fenerbahçe sezon sonunda köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.
Başta teknik direktör, teknik kadro ve sportif direktör olmak üzere Fenerbahçe yepyeni isimlerle yeni sezona girecek.
KADRO YENİLENECEK
Ajansspor'un haberine göre futbol takımının da kadrosunu yenileyecek olan sarı lacivertliler sözleşmeleri biten oyuncularla ilgili kararı yeni gelecek teknik adama bırakacak.
Sözleşmesi bitecek oyunculardan Emre Belözoğlu'nun aktif futbol yaşamına nokta koyması bekleniyor. Emre futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olabilmek için kariyer basamaklarını çıkmaya başlayacak.
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