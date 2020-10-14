Son Dakika | Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme ve transfer itirafı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldi ve gündemle ilgili konular hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, transfer döneminde ilgilenip alamadıkları tek futbolcuyu açıklarken Eran Zahavi hakkında da ses getirecek bir açıklama yaptı. Tahir Kum, Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısından notları aktardı. İşte öne çıkan açıklamalar...
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Başkan Ali Koç'un Galatasaray ve Fatih Terim özelindeki ifadeleri de bir hayli dikkat çekiciydi. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:
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'HASAN ALİ VE MEHMET TOPAL'A YANLIŞ YAPILDI'
Bazı taraftarlar sosyal medyanın etkisine çok girdi Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal’a ayrılırken yanlış yapıldı.
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'EN ŞANSLISI EROL BULUT'
Göreve geldiğimizden bu yana en şanslı teknik direktör Erol Bulut, ondan çok umutluyum ve onu getirdiğimiz için doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Akıllıca transferler yaptık takım olmak önemli, Erol Bulut bizden Kasım ayının ortasına kadar süre istedi.
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'2 SENE HER TÜRLÜ SIKINTIYI ÇEKTİK'
-Biz Samandıra’da ne kadar az gözükürsek anlayın ki orada sıkıntı yoktur, ne kadar fazla gözükürsek sorun var demektir. 2 sene her türlü sıkıntıyı çektik bu sene mutluluk senesi olacak
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'EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ'
-Emre Belözoğlu sportif direktörümüzdür, biz ona yakışan bir şey yapmak istiyoruz transfer döneminde çok çalıştı çok yoruldu. Tatile gitti döndüğünde ona yakışan bir şey yapacağız onun döneminde oynayan isimler dünyada çok iyi yerlerde Emre de takımla yönetim arasında bir köprü görevi görüyor.
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'BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI 2+7'
-Bankalar Birliği olan görüşmeler devam ediyor Kasım ayında bitebilir bu anlaşma da 2+7 yıllık olacak kulübe önemli katkısı olacak.
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MUSTAFA CENGİZ'E CEVAP
-(Mustafa Cengiz’in limit sözleri ile ilgili) ‘Bizler aynı masada oturuyoruz başka kulübün başkanını eleştirmek, kavga etmek istemiyoruz. TFF’nin yapısı ve işleyişinden memnun değiliz
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FATİH TERİM'E GÖNDERME
-Birileri 'deniz bitti' diyor ama biz bunu çok önce söyledik
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'BİZ ÖNEMLİ DEĞİLİZ AMA ANADOLU TAKIMLARI...'
-Biz önemli değiliz biz bir şekilde para buluyoruz ama Anadolu kulüpleri bulamıyor onlar için yayın geliri çok önemli. Ekonomik olarak bütün aksilikler üst üste geldi
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-Biz rezerv lig olayını başka türlü istedik ama TFF yapmadı Antalyaspor Bodrumspor’u satın aldı biz de mi öyle yapalım
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'İLGİLENİP ALAMADIĞIMIZ TEK FUTBOLCU SARR'
-Bu transfer döneminde ilgilenip alamadığımız tek futbolcu Malang Sarr oldu.
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'ZAHAVI İLE HİÇ İLGİLENMEDİK'
Eran Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Açıklamalarını hayretler içerisinde izledik
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'GARİP BİR İLİŞKİ VAR'
-TFF ile yayıncı kuruluş arasında garip bir ilişki var bizden indirim istediler 1 sene için tamam dedik ama TFF bizden habersiz indirimi bu sene için de geçerli yapmış.
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'EN BÜYÜK HAYALİM...'
-En büyük hayalim U11'den A takıma kadar 15-20 tane futbol sahasının olduğu devasa bir tesisi Fenerbahçe'ye kazandırmak olur en büyük başarım benim bu olur