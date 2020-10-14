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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme ve transfer itirafı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 15:23 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme ve transfer itirafı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldi ve gündemle ilgili konular hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, transfer döneminde ilgilenip alamadıkları tek futbolcuyu açıklarken Eran Zahavi hakkında da ses getirecek bir açıklama yaptı. Tahir Kum, Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısından notları aktardı. İşte öne çıkan açıklamalar...

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Başkan Ali Koç'un Galatasaray ve Fatih Terim özelindeki ifadeleri de bir hayli dikkat çekiciydi. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:

2HASAN ALİ VE MEHMET TOPALA YANLIŞ YAPILDI
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'HASAN ALİ VE MEHMET TOPAL'A YANLIŞ YAPILDI'

Bazı taraftarlar sosyal medyanın etkisine çok girdi Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal’a ayrılırken yanlış yapıldı.

3EN ŞANSLISI EROL BULUT
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'EN ŞANSLISI EROL BULUT'

Göreve geldiğimizden bu yana en şanslı teknik direktör Erol Bulut, ondan çok umutluyum ve onu getirdiğimiz için doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Akıllıca transferler yaptık takım olmak önemli, Erol Bulut bizden Kasım ayının ortasına kadar süre istedi.

42 SENE HER TÜRLÜ SIKINTIYI ÇEKTİK
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'2 SENE HER TÜRLÜ SIKINTIYI ÇEKTİK'

-Biz Samandıra’da ne kadar az gözükürsek anlayın ki orada sıkıntı yoktur, ne kadar fazla gözükürsek sorun var demektir. 2 sene her türlü sıkıntıyı çektik bu sene mutluluk senesi olacak

5EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ
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'EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ'

-Emre Belözoğlu sportif direktörümüzdür, biz ona yakışan bir şey yapmak istiyoruz transfer döneminde çok çalıştı çok yoruldu. Tatile gitti döndüğünde ona yakışan bir şey yapacağız onun döneminde oynayan isimler dünyada çok iyi yerlerde Emre de takımla yönetim arasında bir köprü görevi görüyor.

6BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI 2+7
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'BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI 2+7'

-Bankalar Birliği olan görüşmeler devam ediyor Kasım ayında bitebilir bu anlaşma da 2+7 yıllık olacak kulübe önemli katkısı olacak.

7MUSTAFA CENGİZE CEVAP
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MUSTAFA CENGİZ'E CEVAP

-(Mustafa Cengiz’in limit sözleri ile ilgili) ‘Bizler aynı masada oturuyoruz başka kulübün başkanını eleştirmek, kavga etmek istemiyoruz. TFF’nin yapısı ve işleyişinden memnun değiliz

8FATİH TERİME GÖNDERME
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FATİH TERİM'E GÖNDERME

-Birileri 'deniz bitti' diyor ama biz bunu çok önce söyledik

9BİZ ÖNEMLİ DEĞİLİZ AMA ANADOLU TAKIMLARI...
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'BİZ ÖNEMLİ DEĞİLİZ AMA ANADOLU TAKIMLARI...'

-Biz önemli değiliz biz bir şekilde para buluyoruz ama Anadolu kulüpleri bulamıyor onlar için yayın geliri çok önemli. Ekonomik olarak bütün aksilikler üst üste geldi

10
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-Biz rezerv lig olayını başka türlü istedik ama TFF yapmadı Antalyaspor Bodrumspor’u satın aldı biz de mi öyle yapalım

11İLGİLENİP ALAMADIĞIMIZ TEK FUTBOLCU SARR
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'İLGİLENİP ALAMADIĞIMIZ TEK FUTBOLCU SARR'

-Bu transfer döneminde ilgilenip alamadığımız tek futbolcu Malang Sarr oldu.

12ZAHAVI İLE HİÇ İLGİLENMEDİK
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'ZAHAVI İLE HİÇ İLGİLENMEDİK'

Eran Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Açıklamalarını hayretler içerisinde izledik

13GARİP BİR İLİŞKİ VAR
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'GARİP BİR İLİŞKİ VAR'

-TFF ile yayıncı kuruluş arasında garip bir ilişki var bizden indirim istediler 1 sene için tamam dedik ama TFF bizden habersiz indirimi bu sene için de geçerli yapmış.

14EN BÜYÜK HAYALİM...
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'EN BÜYÜK HAYALİM...'

-En büyük hayalim U11'den A takıma kadar 15-20 tane futbol sahasının olduğu devasa bir tesisi Fenerbahçe'ye kazandırmak olur en büyük başarım benim bu olur

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