Son Dakika | Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme ve transfer itirafı

'EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ' -Emre Belözoğlu sportif direktörümüzdür, biz ona yakışan bir şey yapmak istiyoruz transfer döneminde çok çalıştı çok yoruldu. Tatile gitti döndüğünde ona yakışan bir şey yapacağız onun döneminde oynayan isimler dünyada çok iyi yerlerde Emre de takımla yönetim arasında bir köprü görevi görüyor.