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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:52 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık çanları! Verdiği cevap şoke etti...

Fenerbahçe'de ayrılığın eşiğinde olan yetenekli oyuncu için İngiliz devi devreye girdi. Başkan Ali Koç, 'sözleşmesini yenileyeceğiz' demişti ancak bu teklife verdiği cevap şoke etti...

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1İNGİLİZLER İZLEDİ, ÇIKMAZA GİRDİ
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İNGİLİZLER İZLEDİ, ÇIKMAZA GİRDİ

Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli maçta İngiliz devinin scoutları tarafından izlenen ve beğenilen yetenekli isim, sarı lacivertli ekibin sözleşme yenileme teklifini reddetti. İşte detaylar...

2KADRO YENİLENDİ
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KADRO YENİLENDİ

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Kadrosuna 18 yeni isim katan sarı lacivertliler, 14 isimle ise yollarını ayırarak kadrosunu neredeyse tamamen değiştirmişti.

314 AYRILIK YAŞANDI
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14 AYRILIK YAŞANDI

Fenerbahçe'de şimdiye dek Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar Sayyadmanesh, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Michael Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı.

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AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Sarı lacivertli cepheden yakın tarihte bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin genç orta sahası Ömer Faruk Beyaz'ın uzun zamandır Avrupa devlerinin yakın takibinde olduğu biliniyor.

5EROL BULUT NE DEMİŞTİ
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EROL BULUT NE DEMİŞTİ?

Teknik Direktör Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Ömer Faruk Beyaz ile gerçekleştirdiği mini zirvenin detaylarını paylaşmış ve henüz Avrupa'ya gitmesi için erken olduğunu kendisine ilettiğini anlatmıştı.

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"Geçen gün kendisiyle bizzat yüz yüze görüştüm. Ona geçen dönem sanıyorum oynama garantisi veya oynama sözü verilmiş. Çocuğun böyle bir sorunu var. Ama ben ona dedim ki, 'Ben sana oynama sözü vermiyorum. Ama şunu bil ki, benim gözümde senin Ozan Tufan’dan hiçbir farkın yok. Çalış, kendini göster, ben de gerekeni yapayım. Bir teknik adam olarak ta Avrupa’ya erken gitmeni doğru bulmuyorum. Önce burada kendini göster ondan sonra bu durum gelişimini daha iyi etkiler."

7ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ
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ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Son olarak ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim olarak Ömer Faruk Beyaz'ın ailesiyle birlikte genç oyuncu için bir kariyer planlaması yapacaklarını dile getirmiş ve 'kendisiyle yeniden sözleşme imzalayacağız' diyerek ayrılık iddialarına nokta koymuştu.

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"Kendini geliştirmesi, yetiştirmesi gerekiyor. Bu sadece futbol olarak değil yabancı dil, görgü ve vizyon olarak da lazım. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel onunla sürekli konuşuyorlar. Yönetim olarak ailesiyle bir kariyer planlaması yapacağız. Yeniden anlaşma imzalayacağız"

9SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNİ REDDETTİ
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SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNİ REDDETTİ

Manchester United, Chelsea ve Barcelona ile adı anılan 17 yaşındaki yıldız, son dönemde sarı-lacivertli yönetimin bu sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi ile gündemde. 30 Haziran 2021'de mukavelesi sona erecek oyuncu, 18 yaşından küçük olduğunda anlaşma için söz hakkına ailesi sahip.

10MANCHESTER UNITED TRİBÜNDEN İZLEDİ
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MANCHESTER UNITED TRİBÜNDEN İZLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Ömer Faruk Beyaz önceki gün Ümit Milli Takım'ın İngiltere'ye 2-1 yenildiği maçta 90 dakika sahada kaldı. İngiliz devi Manchester United'ın scoutları da tribünde Ömer Faruk Beyaz'ı izledi.

11FENERBAHÇE NİKAH TAZELEMEK İSTİYOR
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FENERBAHÇE NİKAH TAZELEMEK İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi satışından para kazanmak istediği genç yeteneği elinden kaçırmak istemiyor. 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatıp, gelecek tekliflerle masaya oturmayı ve karar mercii olmayı amaçlıyor.

12EMRE BELÖZOĞLU ONORE ETMİŞTİ
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EMRE BELÖZOĞLU ONORE ETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, futbolcu olarak sahaya çıktığı son maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a takmıştı.

13BU SEZON MAÇA ÇIKMADI
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BU SEZON MAÇA ÇIKMADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Ömer Fark Beyaz'ın altyapısından yetiştiği sarı lacivertli ekiple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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