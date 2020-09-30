Son Dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! İngiliz ve Fransızlar...

“Annemi çok özlüyorum ama artık alıştım” diyerek özlemini dile getiren Fenerbahçe kalecisi, “Başka şehirde yaşasak da Allahtan çok uzakta değil. Sık sık İstanbul’a geliyor ve hasret gideriyoruz. Çamaşır yıkama, ütü yapma gibi işler elimden geliyor ama yorulmasını istemesem de annem bana geldiği zaman o işleri de yapıyor” ifadesini kullanıyor.