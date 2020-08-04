Son Dakika | Fenerbahçe'de 4 imza birden açıklanacak! Kalan 11 isim ise...
Fenerbahçe'de 4 Ağustos'un gelmesi ile birlikte sıcak saatler başladı. Resmi açıklamaların arka arkaya yapılması bekleniyor...
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SICAK SAATLER
Transfer döneminin resmen başlamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Bugün yeni 4 yeni imzanın duyurulması bekleniyor. İşte Detaylar...
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TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI
Fenerbahçe'de beklenen gün geldi. Bayram sonrasını işaret eden yönetim, yeni yapılanma çerçevesinde anlaşmaya varılan isimleri ilan etmeye başlayacak.
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ÖNCELİK EMRE VE BULUT
İlk açıklamaların bugün gelmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler ilk olarak sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu ile birlikte yeni teknik direktör Erol Bulut'u resmi siteden duyuracak.
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MERT HAKAN VE GÖKHAN İMZALAYACAK
Transferde ise Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'le anlaşıldığı resmen ilan edilecek.
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GÖZLER TFF'DE
Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'la da el sıkışılmıştı. Yönetimin bir gözü de TFF'de olacak.
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HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANACAK
Kulüplerin harcama limitleri bugün açıklanacak. Fenerbahçe için bu son derece önemli. Zira mali durum netlik kazanacak ve yabancı transferi buna göre şekillenecek.
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HER ŞEY LİMİTLERE BAĞLI
UEFA'nın FFP takibinde olan yönetim, limitler istenen şekilde gelirse stoper ve kanatlara yapılacak takviyeler için düğmeye basacak. Aksi durumda ise oyuncu satılarak kaynak yaratılması gerekecek.
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İŞTE O İSİMLER
Transferde 4 isimle anlaşan sarı-lacivertliler, 11 yıldız futbolcuyu da gündeminde tutuyor.