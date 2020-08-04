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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de 4 imza birden açıklanacak! Kalan 11 isim ise...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 10:23,

Son Dakika | Fenerbahçe'de 4 imza birden açıklanacak! Kalan 11 isim ise...

Fenerbahçe'de 4 Ağustos'un gelmesi ile birlikte sıcak saatler başladı. Resmi açıklamaların arka arkaya yapılması bekleniyor...

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1SICAK SAATLER
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SICAK SAATLER

Transfer döneminin resmen başlamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Bugün yeni 4 yeni imzanın duyurulması bekleniyor. İşte Detaylar...

2TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI
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TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi. Bayram sonrasını işaret eden yönetim, yeni yapılanma çerçevesinde anlaşmaya varılan isimleri ilan etmeye başlayacak.

3ÖNCELİK EMRE VE BULUT
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ÖNCELİK EMRE VE BULUT

İlk açıklamaların bugün gelmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler ilk olarak sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu ile birlikte yeni teknik direktör Erol Bulut'u resmi siteden duyuracak.

4MERT HAKAN VE GÖKHAN İMZALAYACAK
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MERT HAKAN VE GÖKHAN İMZALAYACAK

Transferde ise Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'le anlaşıldığı resmen ilan edilecek.

5GÖZLER TFFDE
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GÖZLER TFF'DE

Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'la da el sıkışılmıştı. Yönetimin bir gözü de TFF'de olacak.

6HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANACAK
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HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANACAK

Kulüplerin harcama limitleri bugün açıklanacak. Fenerbahçe için bu son derece önemli. Zira mali durum netlik kazanacak ve yabancı transferi buna göre şekillenecek.

7HER ŞEY LİMİTLERE BAĞLI
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HER ŞEY LİMİTLERE BAĞLI

UEFA'nın FFP takibinde olan yönetim, limitler istenen şekilde gelirse stoper ve kanatlara yapılacak takviyeler için düğmeye basacak. Aksi durumda ise oyuncu satılarak kaynak yaratılması gerekecek.

8İŞTE O İSİMLER
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İŞTE O İSİMLER

Transferde 4 isimle anlaşan sarı-lacivertliler, 11 yıldız futbolcuyu da gündeminde tutuyor.

9CANER ERKİN
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CANER ERKİN

SOL BEK

10JUAN JESUS
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JUAN JESUS

STOPER

11STEVEN CAULKER
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STEVEN CAULKER

STOPER

12BAKASETAS
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BAKASETAS

ORTA SAHA

13DIEGO PEROTTI
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DIEGO PEROTTI

HER İKİ KANAT

14HULK
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HULK

FORVET

15ELIASSON
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ELIASSON

SOL KANAT

16PAPISS CISSE
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PAPISS CISSE

FORVET

17FEDOR SMOLOV
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FEDOR SMOLOV

FORVET

18CHUBA AKPOM
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CHUBA AKPOM

FORVET

19DIEDHIOU
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DIEDHIOU

FORVET

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