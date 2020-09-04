Son Dakika | Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Vedat Muriqi'nin yerine...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerini dolduracak golcü belirlendi. Kulübünün teklifini reddetti ve Fenerbahçe'ye geliyor...
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Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu. Sarı lacivertli ekibin yeni forvetini Mauricio Lemos getiriyor. İşte detaylar...
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Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirdi.
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Sarı lacivertli ekip, şimdi de İtalyan devi Lazio'ya imza atması an meselesi olan Vedat Muriqi'nin yerini dolduracak golcü arayışında.
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Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transferin en atak ekibi konumunda.
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Neredeyse tüm mevkilerini yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı-lacivertliler için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.
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İspanya'da yayın yapan TintaAmarilla.es'in dünkü haberi gündeme bomba gibi düştü.
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Uzun süredir Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ve teknik direktör Erol Bulut'un ısrarcı olduğu belirtilen Marko Livaja için önemli iddialar ortaya atıldı.
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Yunan ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu ikna edemediği ve görüşmelerin askıya alındığı kaydedildi.
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İspanyollar'ın haberinde; Marko Livaja için daha önce AEK'nın kapısını çalan Fenerbahçe'nin transferde somut adımlar attığı da belirtildi.
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2016- 2017 sezonunda Las Palmas'ta sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mauricio Lemos ile takım arkadaşı olan yıldız futbolcunun Uruguaylı stoperle tekrar aynı takımda oynayabileceği de vurgulandı.
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Tam 3 sezondur formasını giydiği AEK ile 121 resmi karşılaşmaya çıkan Marko Livaja, 64 gole direkt katkı sağladı.
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Daha çok forvet arkası pozisyonunda oynamasına rağmen ihtiyaç halinde en uçta ve kanatlarda da forma giyen Hırvat yıldız, forma giydiği bu maçlarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken 27 de asist yaptı.