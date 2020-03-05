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Futbol
Haber GiriÅŸ: 05 Mart 2020 - 08:45, /

Son Dakika | Fenerbahçe ünlü teknik direktörle görüÅŸmelere baÅŸladÄ±

Ersun Yanal, Trabzonspor'da takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda son kez sahaya Ã§Ä±ktÄ± ve yeni teknik direktÃ¶r iÃ§in gaza basÄ±ldÄ±. YÃ¶netim dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde konuyla ilgili bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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FenerbahÃ§e'de Ersun Yanal ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ± teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ± hÄ±z kazandÄ±. KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ali KoÃ§â€™un baÅŸkan seÃ§ilmeden Ã¶nce fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ teknik adamla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.

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Ali KoÃ§ stratejisini Ã¶nce yabancÄ±, sonuÃ§ Ã§Ä±kmazsa yerli olarak belirledii. FenerbahÃ§e'de pek Ã§ok isim gÃ¼ndeme gelirken, tÃ¼m adaylar tek tek en ince detaylarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor. YÃ¶netim toplantÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸunluÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ yabancÄ± bir teknik direktÃ¶r getirilmesi yÃ¶nÃ¼nde oldu.

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ToplantÄ±da BaÅŸkan Ali KoÃ§'un da yabancÄ± teknik adamdan yana olduÄŸu ve ilk olarak yabancÄ± isimlerin deÄŸerlendirilmesi, eÄŸer buradan sonuÃ§ Ã§Ä±kmazsa TÃ¼rk antrenÃ¶rlere yÃ¶nelme ÅŸeklinde bir strateji belirlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

4MENAJERÄ° VE AVUKATI Ä°LE Ä°LK TEMAS

MENAJERÄ° VE AVUKATI Ä°LE Ä°LK TEMAS

SarÄ± lacivertlilerde ilk adayÄ±n Roger Schmidt olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Son olarak Ã‡in'de gÃ¶rev yapan ve ÅŸu an boÅŸta olan Schmidt ile ilgili ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±. Sabah'Ä±n haberine gÃ¶re; 52 yaÅŸÄ±ndaki teknik adamÄ±n menajeri ve avukatÄ± ile temasa geÃ§ildi.

5KOÃ‡LA TANIÅžIKLIÄžI ESKÄ°DEN

KOÃ‡'LA TANIÅžIKLIÄžI ESKÄ°DEN

Ali KoÃ§'un F.BahÃ§e baÅŸkanÄ± olmadan Ã¶nce de Schimdt ile futbol Ã¼zerine fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunma adÄ±na bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ± ve buradan bir dostluklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.Â Â 

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Hedefini Bundesliga'da bir takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak Ã¼zerine Ã§izen Schmidt, teklife teÅŸekkÃ¼r ederken, sarÄ± lacivertlilerden biraz sÃ¼re istedi

7BEKLEDIÄžI OLMAZSA Ä°STANBULU LÄ°STEYE ALACAK

BEKLEDIÄžI OLMAZSA Ä°STANBUL'U LÄ°STEYE ALACAK

BÃ¼yÃ¼k bir maceraya atÄ±larak gittiÄŸi Ã‡in'in BJ Guoan takÄ±mÄ±nda istediÄŸi ÅŸampiyonluÄŸa iki sezonda da ulaÅŸamayan Alman teknik adamÄ±n, yeni hedefinin Ã¼lkesi olduÄŸu ve Bundesliga takÄ±mlarÄ±ndan teklif beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Hoca deÄŸiÅŸikliÄŸi muhtemel takÄ±mlardan birinden teklif gelmemesi halinde Ä°stanbul'u listesine alacak. Roger Schmidt'in sarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n Ã¶n teklifine, "TeÅŸekkÃ¼r ederim ancak kafamdaki planlar iÃ§in sizden biraz sÃ¼re istiyorum" cevabÄ±nÄ± verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

8ALTERNATÄ°F Ä°SÄ°M ENGÄ°N FIRAT

ALTERNATÄ°F Ä°SÄ°M ENGÄ°N FIRAT

FenerbahÃ§e iÃ§in gÃ¼ndeme gelen isimlerden biri de Moldova Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndaki performansÄ±yla dikkat Ã§eken Engin FÄ±rat oldu. 49 yaÅŸÄ±ndaki hocanÄ±n 2002 yÄ±lÄ±nda sarÄ±-lacivertli takÄ±mda Lorant'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmasÄ± ve camiayÄ± tanÄ±masÄ±, Almanca ve Ä°ngilizce bilmesi Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.DolaylÄ± yollardan nabzÄ± yoklanan FÄ±rat, BaÅŸkan Ali KoÃ§ ya da yardÄ±mcÄ±sÄ± Semih Ã–zsoy'dan bir teklif gelmeden konuyla ilgili konuÅŸmaktan kaÃ§Ä±nÄ±yor.

9DAUM TEKLÄ°F GELÄ°RSE SICAK

DAUM TEKLÄ°F GELÄ°RSE SICAK

SarÄ± lacivertli takÄ±mla adÄ± anÄ±lan diÄŸer isimse Alman hoca Christopher Daum... 66 yaÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± son olarak Romanya Milli TakÄ±mÄ±'nda gÃ¶rev yaptÄ±. TÃ¼rkiye'de BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e'yi iki farklÄ± dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken iki takÄ±mda da ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±. Daum, BaÅŸkan Ali KoÃ§'la temasa geÃ§mediÄŸi sÃ¼rece nabÄ±z yoklamak iÃ§in yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri geÃ§erli saymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, "Daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ve bildiÄŸim bir kulÃ¼p. SoÄŸuk bakmam" diyerek kapÄ±yÄ± aralÄ±k bÄ±rakÄ±yor

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GUSTAVO'DAN MUHTEÅžEM GOL

FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±zÄ± Gustavo'nun Marsilya gÃ¼nlerinden enfes bir gol...

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