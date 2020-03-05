ALTERNATÄ°F Ä°SÄ°M ENGÄ°N FIRAT FenerbahÃ§e iÃ§in gÃ¼ndeme gelen isimlerden biri de Moldova Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndaki performansÄ±yla dikkat Ã§eken Engin FÄ±rat oldu. 49 yaÅŸÄ±ndaki hocanÄ±n 2002 yÄ±lÄ±nda sarÄ±-lacivertli takÄ±mda Lorant'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmasÄ± ve camiayÄ± tanÄ±masÄ±, Almanca ve Ä°ngilizce bilmesi Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.DolaylÄ± yollardan nabzÄ± yoklanan FÄ±rat, BaÅŸkan Ali KoÃ§ ya da yardÄ±mcÄ±sÄ± Semih Ã–zsoy'dan bir teklif gelmeden konuyla ilgili konuÅŸmaktan kaÃ§Ä±nÄ±yor.