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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 16:34 | 

Son Dakika | Fenerbahçe- Trabzonspor maçı sonrası olay tepki! Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından, sarı lacivertli ekipten bu sezon başı ayrılan Hasan Ali Kaldırım gecenin konuşulan isimlerinden oldu.

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Kötü geçen 2 sezonun ardından Fenerbahçe bambaşka bir futbol sergiliyor. Geçiş döneminde en büyük pay Caner Erkin'e ait...

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32 yaşındaki sol bek, maça damga vurdu. Sarı lacivertlilerin ilk yarıda kilitlenen hücumunu, ikinci devrede hiçbir takımın önlem alamadığı ortalarıyla açtı.

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Tisserand'ın vurup Serkan Asan'a çarpan topun ağlarla buluştuğu korneri kullanan Caner Erkin, ikinci golde de başlangıç pasını verdi.

4PENALTI GİBİ KORNER
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PENALTI GİBİ KORNER

Fenerbahçe'nın, Trabzonspor karşısında bulduğu 3. golün altında da yine Caner Erkin imzası vardı. 32 yaşındaki yıldız bir kez daha müthiş bir korner kullandı. Arkaya seken topta Papiss Cisse meşin yuvarlağı bomboş kaleye gönderirken zorlanmadı.

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Karşılaşma sonunda 'maçın yıldızı' Caner Erkin hem teknik direktörü Erol Bulut hem de takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.

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Caner de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, balkonda yapılan karşılıklı tezahüratları da sayfasında paylaştı. Maç sonunda sosyal medyada Caner Erkin'e övgü dolu sözler vardı.

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Bu sözlerden nasibini alan isim ise Hasan Ali Kaldırım oldu.

8İŞTE O PAYLAŞIMLAR
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İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Sarı lacivertli ekipteki son döneminde eleştirilere maruz kalan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

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- Hasan Ali'nin 8 senede yapamadığını Caner Erkin 6 maçta yaptı.

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- Caner Erkin’i izlerken içimden geçen cümle Hasan Ali Kaldırım’a onca sene nasıl katlandık

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- Murat Kosova: "Duran toplar çok önemli. Fenerbahçe'de 1 sene boyunca Hasan Ali Kaldırım kullandı kornerleri."

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- Hasan Ali Kaldırım ile ne eziyet çekmişiz, şükür kabus bitti
- Caner o kadar güzel kesiyor ki ben bile evden kafa golü atıyorum.

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- İyi ki yeniden bizimlesin Fişekkk. Caner Erkin kim mi? O solak Beckham.- Caner sezonun en iyi transferi. (Fotomaç)

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ARŞİV - CANER'İN OĞLU ÇINAR'IN FENERBAHÇE MARŞI PERFORMANSI

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