Son Dakika | Fenerbahçe- Trabzonspor maçı sonrası olay tepki! Hasan Ali Kaldırım

PENALTI GİBİ KORNER Fenerbahçe'nın, Trabzonspor karşısında bulduğu 3. golün altında da yine Caner Erkin imzası vardı. 32 yaşındaki yıldız bir kez daha müthiş bir korner kullandı. Arkaya seken topta Papiss Cisse meşin yuvarlağı bomboş kaleye gönderirken zorlanmadı.