Son Dakika | Fenerbahçe- Trabzonspor maçı sonrası olay tepki! Hasan Ali Kaldırım
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından, sarı lacivertli ekipten bu sezon başı ayrılan Hasan Ali Kaldırım gecenin konuşulan isimlerinden oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kötü geçen 2 sezonun ardından Fenerbahçe bambaşka bir futbol sergiliyor. Geçiş döneminde en büyük pay Caner Erkin'e ait...
2
Abone Ol
32 yaşındaki sol bek, maça damga vurdu. Sarı lacivertlilerin ilk yarıda kilitlenen hücumunu, ikinci devrede hiçbir takımın önlem alamadığı ortalarıyla açtı.
3
Abone Ol
Tisserand'ın vurup Serkan Asan'a çarpan topun ağlarla buluştuğu korneri kullanan Caner Erkin, ikinci golde de başlangıç pasını verdi.
4
Abone Ol
PENALTI GİBİ KORNER
Fenerbahçe'nın, Trabzonspor karşısında bulduğu 3. golün altında da yine Caner Erkin imzası vardı. 32 yaşındaki yıldız bir kez daha müthiş bir korner kullandı. Arkaya seken topta Papiss Cisse meşin yuvarlağı bomboş kaleye gönderirken zorlanmadı.
5
Abone Ol
Karşılaşma sonunda 'maçın yıldızı' Caner Erkin hem teknik direktörü Erol Bulut hem de takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.
6
Abone Ol
Caner de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, balkonda yapılan karşılıklı tezahüratları da sayfasında paylaştı. Maç sonunda sosyal medyada Caner Erkin'e övgü dolu sözler vardı.
7
Abone Ol
Bu sözlerden nasibini alan isim ise Hasan Ali Kaldırım oldu.
8
Abone Ol
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Sarı lacivertli ekipteki son döneminde eleştirilere maruz kalan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
9
Abone Ol
- Hasan Ali'nin 8 senede yapamadığını Caner Erkin 6 maçta yaptı.
10
Abone Ol
- Caner Erkin’i izlerken içimden geçen cümle Hasan Ali Kaldırım’a onca sene nasıl katlandık
11
Abone Ol
- Murat Kosova: "Duran toplar çok önemli. Fenerbahçe'de 1 sene boyunca Hasan Ali Kaldırım kullandı kornerleri."
12
Abone Ol
- Hasan Ali Kaldırım ile ne eziyet çekmişiz, şükür kabus bitti - Caner o kadar güzel kesiyor ki ben bile evden kafa golü atıyorum.
13
Abone Ol
- İyi ki yeniden bizimlesin Fişekkk. Caner Erkin kim mi? O solak Beckham.- Caner sezonun en iyi transferi. (Fotomaç)
14
Abone Ol
ARŞİV - CANER'İN OĞLU ÇINAR'IN FENERBAHÇE MARŞI PERFORMANSI