Son Dakika | Fenerbahçe sonrası transferde gemileri yaktı! Emiliano Buendia son maçında olay oldu...

Fenerbahçe'de Diego Perotti transferinin ardından kadroya yapılacak son bir transfer kaldı...Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, son olarak Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile de anlaştı.İstanbul'a gelen Perotti, sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe için resmi imzayı atacak.Fenerbahçe'nin Diego Perotti hamlesinin ardından transfer sezonunu kapattığı düşünülmüştü.Ancak transfer döneminin bitmesine iki gün kala sarı lacivertli takım yine bir yıldız daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.Gündemdeki isim ise 10 numara pozisyonu için düşünülen Emiliano Buendia...TRT Spor'un haberine göre Emiliano Buendia, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Buendia gelmesi halinde Fenerbahçe'de 10 numaralı pozisyonda oynayacak.Norwich oyuncusunu direkt satmak veya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık vermek isterken iki takım arasında görüşmeler sürüyor.Buendia, takımdan ayrılmak istese de Norwich kolay kolay bırakma niyetinde değil. Arjantinli yıldız, Championship'te 4. hafta oynanırken ilk kez Derby karşısında ilk 11'de oynatıldı.Ancak maçın 83. dakikasında durum 0-0 iken Buendia, oyundan alındı.Bunun üzerine 23 yaşındaki futbolcu çok sinirli bir şekilde oyundan çıktı. Teknik direktörünün yüzüne bile bakmayan Arjantinli, hiçbir şey söylemeden soyunma odasına yöneldi.Daha sonra tribüne çıkan Buendia'nın sinirinden koltuğu tekmelemesi de dikkat çekti. Buendia'nın çıkmasının ardından Norwich, son dakikalarda yediği golle Norwich'e 1-0 yenildi.Bu hareketin ardından Buendia ve Norwich'in bağlarının kopma noktasında olduğu görüldü. Hem Türkiye'de hem de İngiltere'de sosyal medya kullanıcıları Buenda'nın mutsuz olduğu görüşünde birleşti.Norwich teknik direktörü Daniel Farke ve Emiliano Buendia arasında yaşanan bu gerilimin ardından neler yaşanacağı merak konusu oldu.