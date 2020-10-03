MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe sonrası transferde gemileri yaktı! Emiliano Buendia son maçında olay oldu...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe sonrası transferde gemileri yaktı! Emiliano Buendia son maçında olay oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 16:54 | 

Son Dakika | Fenerbahçe sonrası transferde gemileri yaktı! Emiliano Buendia son maçında olay oldu...

Perotti'den sonra bir yıldız daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Diego Perotti transferinin ardından kadroya yapılacak son bir transfer kaldı...

2
Abone Olgoogle-news

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, son olarak Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile de anlaştı.

3
Abone Olgoogle-news

İstanbul'a gelen Perotti, sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe için resmi imzayı atacak.

4PEROTTI İLE BİTMİYOR
Abone Olgoogle-news

PEROTTI İLE BİTMİYOR!

Fenerbahçe'nin Diego Perotti hamlesinin ardından transfer sezonunu kapattığı düşünülmüştü.

5
Abone Olgoogle-news

Ancak transfer döneminin bitmesine iki gün kala sarı lacivertli takım yine bir yıldız daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

6
Abone Olgoogle-news

Gündemdeki isim ise 10 numara pozisyonu için düşünülen Emiliano Buendia...

7GELMEK İSTİYOR..
Abone Olgoogle-news

GELMEK İSTİYOR..

TRT Spor'un haberine göre Emiliano Buendia, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Buendia gelmesi halinde Fenerbahçe'de 10 numaralı pozisyonda oynayacak.

8
Abone Olgoogle-news

Norwich oyuncusunu direkt satmak veya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık vermek isterken iki takım arasında görüşmeler sürüyor.

9
Abone Olgoogle-news

Buendia, takımdan ayrılmak istese de Norwich kolay kolay bırakma niyetinde değil. Arjantinli yıldız, Championship'te 4. hafta oynanırken ilk kez Derby karşısında ilk 11'de oynatıldı.

10
Abone Olgoogle-news

Ancak maçın 83. dakikasında durum 0-0 iken Buendia, oyundan alındı.

11YÜZÜNE BİLE BAKMADI
Abone Olgoogle-news

YÜZÜNE BİLE BAKMADI!

Bunun üzerine 23 yaşındaki futbolcu çok sinirli bir şekilde oyundan çıktı. Teknik direktörünün yüzüne bile bakmayan Arjantinli, hiçbir şey söylemeden soyunma odasına yöneldi.

12KOLTUĞU TEKMELEDİ, OLAY OLDU
Abone Olgoogle-news

KOLTUĞU TEKMELEDİ, OLAY OLDU

Daha sonra tribüne çıkan Buendia'nın sinirinden koltuğu tekmelemesi de dikkat çekti. Buendia'nın çıkmasının ardından Norwich, son dakikalarda yediği golle Norwich'e 1-0 yenildi.

13BAĞLAR KOPMA NOKTASINDA
Abone Olgoogle-news

BAĞLAR KOPMA NOKTASINDA!

Bu hareketin ardından Buendia ve Norwich'in bağlarının kopma noktasında olduğu görüldü. Hem Türkiye'de hem de İngiltere'de sosyal medya kullanıcıları Buenda'nın mutsuz olduğu görüşünde birleşti.

14
Abone Olgoogle-news

Norwich teknik direktörü Daniel Farke ve Emiliano Buendia arasında yaşanan bu gerilimin ardından neler yaşanacağı merak konusu oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi