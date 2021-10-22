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Futbol
Haber Giriş: 22 Ekim 2021 - 07:45 | 

Son Dakika: Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı sonrası çarpıcı iddia! "Şansı yok..."

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Spor yazarları Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı için neler dedi?

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1GALİBİYETLE TANIŞAMADI

GALİBİYETLE TANIŞAMADI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı.

2İLK DAKİKADA SOĞUK DUŞ

İLK DAKİKADA SOĞUK DUŞ

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk takımın üstünlüğüyle geçerken, daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu.

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Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

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Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden sarı-lacivertliler, 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde ürettiği gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu. Fenerbahçe, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti.

5UĞUR MELEKE

UĞUR MELEKE

Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı. Pereira yaklaşık dört aydır görevde. Onun Fenerbahçe’sini yedisi hazırlık, dokuzu lig, beşi de Avrupa’da olmak üzere 21 maçta seyrettik. Yani sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli veri var elimizde. Dün Kadıköy’de oynanan müsabakanın neticesinden bağımsız olarak Pereira’nın Fenerbahçesini şöyle özetleyebilirim: Onun A planına saygı duyuyorum. Ama koca bir sezonu, her bir müsabakayı, her bir durumu tek bir taktikle götüremezsiniz. B, C, D planlarınız; yani bir taktikler repertuvarınız olmalı. İlk 21 maç sonunda görünen o ki, Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı.

6FORMASYONU ASLA ESNETMiYOR

FORMASYONU ASLA ESNETMiYOR

Portekizli hoca, A planını mükemmelleştirmeye çalışıyor. Top rakipteyken savunmayı, top kendilerindeyken hücumu beşlemek istiyor. Samuel ve Ferdi’nin nefesi/ aklı yettiği sürece de uygulayabiliyor bunu. Ancak koca bir sezonun tek bir planla gitme şansı yok. Olympiakos önünde 65’te 3 farkla gerideyken aynı şeyi yapmıştı.

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Dün de Antwerp gibi son derece kısıtlı bir takıma karşı son 25 dakikaya 2-2 ile girerken aynı şeyi tekrarladı: Oyuncu değiştiriyor ama sağ bekin yerine sağ bek, sağ açığın yerine sağ açık, merkez orta saha yerine merkez orta saha sokuyor. Asla ve asla formasyonunu esnetmeyi, bir savunma ya da orta saha çıkarıp ekstra bir hücumcu sokmayı düşünmüyor.

8BEŞiKTAŞ DA AYNI HATAYI YAPTI

BEŞiKTAŞ DA AYNI HATAYI YAPTI

Dün 25 dakikalığına da olsa bir savunmacıdan ya da bir ön liberodan feragat edemez miydi? Mesela PelkasRossi girerken Berisha-Mesut’tan biri sahada tutulamaz mı? 4 ofansif oyuncunun aynı anda sahada olması yasak mı? Daha önce de söylemiştim: Vitor Pereira’yı 3-4-2-1 üzerinden eleştirmek ne kadar sığ ise, 3-4-2-1’e kutsalmışçasına bağlı olmak ve 1 dakika bile esnetmemek de o derece sığ bir tavır.

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Fenerbahçe’nin dünkü bir diğer sorunu da şuydu: Sarı lacivertliler kornerlerde alanı savunuyor. Antwerp 54’te yarım boşluğa koşuyla bomboş bir kafa fırsatı buldu. Almeida atamadı. 62’de aynısını yaptılar. Gerkens attı! Salı akşamı benzer bir hatayı Sporting maçında Beşiktaş yapmıştı. Dün de Fenerbahçe seyretti kornerleri. Üzücü doğrusu.

10BANU YELKOVAN

BANU YELKOVAN

Fenerbahçe, skor 2-2’ye geldikten sonra 3. gol için saldırdı ama hedefe ulaşamadı. Pereira’nın tribünlerde pankarta dönüşen “We will fight for the family (Aile için savaşacağız)” sözü maç öncesi ekrana en çok yansıyan detaydı. Maçtaki yabancı bir gazeteci arkadaşım fotoğraf olarak yolladı, pankart İngilizce olduğu için ne anlama geldiğini sormadı ama yine de ne demek olduğunu anlamamıştı. Türk futbolu hakkında hiçbir şey bilmeyen birine, herhangi bir takım ya da maç hakkında ne kadar geriye giderek ve nereden başlayarak anlatmak lazım bir türlü kestiremeyen biri olarak, “Fenerbahçeliler birbirlerine çok bağlı, aile gibi bir takımdır” cevabını verdim.

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İlk iki maçını da kaybeden grup sonuncusu Antwerp’in, daha önce yaptığı gibi kapanacağını Samatta-Frey’le gol arayacağını tahmin ediyorduk da, kendi evindeki Olympiakos mağlubiyeti ve olaylı Trabzonspor maçı sonrası, Fenerbahçe’nin tüm konsantrasyonunun bu maçta olup olmadığını bilmiyorduk.

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Avrupa Ligi’nde iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olmak, insanı en rahat futbol oynatan ruh hali değil neticede. Hele ki rakibiniz henüz 2. dakikada Samatta’nın ayağından gelen ofsayt kokan golle öne geçtiğinde.

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Allah’tan Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşan iki rakibin mücadelesinde beraberlik golünün gelmesi çok uzun gelmedi. Sosa’nın köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Tisserand’ın kaleciden dönen topunu tamamlayan Valencia, skoru 1-1’e getirdi. Aynı Valencia, ceza sahasında düşürülmesine hakemden değil, VAR’dan gelen penaltıyı direğe nişanladı.

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İlk yarı bitmeden kazanılan ikinci penaltıyı, yine o kullandı. Devreye, en azından skor olarak, rahat gitti sarı lacivertliler. İkinci yarıda, bu defa bir duran topta, sağ kornerden gelen topa Gerkens kafayla beraberlik golünü attı. Fenerbahçe, bu gol sonrası, özellikle son 15 dakikada giderek artan baskıyla galibiyet golünü ısrarla arasa da bir türlü kaydedemedi.

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