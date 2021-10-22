Son Dakika: Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı sonrası çarpıcı iddia! "Şansı yok..."
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Spor yazarları Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı için neler dedi?
GALİBİYETLE TANIŞAMADI
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı.
İLK DAKİKADA SOĞUK DUŞ
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk takımın üstünlüğüyle geçerken, daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu.
Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
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