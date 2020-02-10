Son Dakika | Fenerbahçe kulisleri bunu konuşuyor! Ümit Öztürk, Serkan Tokat...

Özellikle Semih Özsoy'un "Bu gece katledildiğimiz bir gece oldu. 3 tane atsaydık, 4 tane yedireceklerdi. Bunları yanlarına bırakmayacağız. Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu. Allah'tan bir olay olmadı. Bundan korkuyorduk. Hakem Ümit Öztürk kariyerinin yine en iyi maçını yönetti kendi açısından." sözleri çok konuşuldu.