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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe idmanında kahkaha tufanı! Caner Erkin, Harun Tekin, Ozan Tufan...
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Hürriyet
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Futbol
Fotoğraflar: Süleyman Arat
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 12:30 | 

Son dakika: Fenerbahçe idmanında kahkaha tufanı! Caner Erkin, Harun Tekin, Ozan Tufan...

Bu hafta Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Bugünkü idmanda kahkahalar havada uçuşurken Gökhan Gönül'ün durumuyla ilgili değişiklik olmadı. İdmanın genç sürprizleri A Takım'la tanışırken Caner Erkin yine formundaydı... İşte bu sabahki idmandan detaylar...

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Süper Lig’in 5.haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas da takımla birlikte ikinci antrenmanına çıktı.

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Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 11.00’da başladı. Antrenmanda kuvvet çalışmaları yapıldı. Ardından ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı.

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Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül, Diego Perotti ile birlikte düz koşuyla antrenmanı tamamladı. Garry Rodrigues ise kasık ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

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Milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz, Mame Thiam ve Dimitris Pelkas antrenmanda yer aldı.

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Genç oyuncular Mikael Askarov, Eyüp Akcan Bartu Kulbilge de bugünkü idmanda yer aldı.

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Genç isimler A Takım oyuncularıyla böyle tokalaştılar.

8CANER ERKİN HARUN TEKİNE TAKILDI
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CANER ERKİN HARUN TEKİN'E TAKILDI

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Caner Erkin yine idmanında neşe kaynağı oldu.

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Caner Erkin, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sadık Çiftpınar grubu bu kez kaleci Harun Tekin'e takıldı.

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Kahkahaların havada uçuştuğu idmanda altyapı oyuncuları da yer aldı.

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Fenerbahçe, pazar günü 19.00’daki Göztepe maçı için yarın 18:00'da İzmir’e uçacak. İşte Süleyman Arat'ın objektifinden bugünkü idmandan kareler...

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