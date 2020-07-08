Son Dakika | Fenerbahçe için Tayfun Korkut sürprizi! Erol Bulut'u direk eledi...

O göreve gelmeden önce 8 maçta sıfır çekmiş, arkasında 60 bin taraftar olan Stuttgart’ta Bundesliga gibi bir ligde 14 maçta 31 puan toplayarak tarihi bir başarıya imza atan ve bu başarısını da 4-1’lik Bayern Münih galibiyetiyle taçlandıran bir isimmiş meğer bizim Tayfun Hoca.