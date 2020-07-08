Son Dakika | Fenerbahçe için Tayfun Korkut sürprizi! Erol Bulut'u direk eledi...
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sezon sonunda açıklanacak teknik adamın kim olduğu henüz netlik kazanmamışken Tahir Kum'un yazısı gündeme bomba gibi düştü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğini koruyor.
2
Abone Ol
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörü sezon sonunda açıklayacaklarını ifade etmiş ancak herhangi bir çalıştırıcının ismini vermemişti.
3
Abone Ol
Koç'un işaret ettiği ismin Erol Bulut olduğu yönündeki yorumlar yapılırken, hiç beklenmedik bir isim gündeme geldi.
4
Abone Ol
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, Tayfun Korkut ve Fenerbahçe ekseninde çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.
5
Abone Ol
EROL BULUT: KARARI FENERBAHÇE YÖNETİMİ VERECEK
6
Abone Ol
Spor sayfaları ve ekranlarında pek rastlamadığımız bir isimdir Tayfun korkut. Bu yüzden de bu işin piri olmuş belli bir kesimin dışında pek bilmeyiz Tayfun Hoca’nın futbol aklını, vizyonunu...
7
Abone Ol
Nasıl olduysa (!) bir süre önce yarım saatliğine de olsa, onu biraz daha yakından tanıma fırsatı elde ettik S Sport ekranlarında.
8
Abone Ol
Mesela Bundesliga yorumları sırasında örneğin Düsseldorf maçı yorumu sırasında o karşılaşmada forma giyen 5-6 ismin Tayfun Hoca’nın eski talebeleri olduğunu öğrendik.
9
Abone Ol
Defaatle söylediğim gibi pek aşina olmadığım bir konudur yeşil zeminin üzerindeki teknik taktik işleri. Onun için cahilliğime verin, Tayfun Hoca ile ilgili öğrendiğim bu yeni bilgileri...
10
Abone Ol
Ne yalan söyleyeyim, televizyonda film ararken zapping sırasında rastladığım bu söyleşi beni bağladı bir anda bu kanala.
11
Abone Ol
Tayfun Hoca’nın Bundesliga maçlarıyla ilgili yorumu ve kendi futbol felsefesi bir hayli etkiledi açıkçası beni. Kariyeri, vizyonu, futbol aklı... Hele hele mütevazılığı...
12
Abone Ol
O göreve gelmeden önce 8 maçta sıfır çekmiş, arkasında 60 bin taraftar olan Stuttgart’ta Bundesliga gibi bir ligde 14 maçta 31 puan toplayarak tarihi bir başarıya imza atan ve bu başarısını da 4-1’lik Bayern Münih galibiyetiyle taçlandıran bir isimmiş meğer bizim Tayfun Hoca.
13
Abone Ol
Hele hele anlattığı o Bayern Münih maçıyla ilgili taktiksel zekâsı... Ona genç bir antrenör muamelesi yapanları âdeta taca atacak türden tam bir tecrübe eseriydi.
14
Abone Ol
Neyse ekrandan öğrendiğimiz bu kısa bilgiler bizi onunla ilgili biraz daha araştırma yapmaya sevk etti. Zaten biyografisi de bu başarının tesadüf olmadığının bir göstergesiydi.
15
Abone Ol
Baksanıza... Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin dışında Real Socieadad ve Espanyol’da geçen futbolculuk hayatı...
16
Abone Ol
Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart U17 ve U19 takımlarından filizlenen teknik adamlık kariyeri.. Hannover 96, Kaiserslautern, Leverkusen ve VFB Stuttgart’la Bundesliga’daki teknik adamlık serüveni...
17
Abone Ol
Bunun yanı sıra Türkiye A Millî Takım Yardımcı Antrenörlüğü. Ve üç lisanıyla (Almanca, İspanyolca ve İngilizce) temellerini sağlam atan bir teknik adam olmuş Tayfun Hoca...
18
Abone Ol
Kısacası birçok meslektaşını imrendirecek bir kariyere, tecrübeye ve başarıya sahip bir teknik adam olmuş bizim Tayfun Hoca.
19
Abone Ol
Açıkçası, aynı jenerasyondan birilerinin bu denli Fenerbahçe’nin gündeminde kalabildiği bir yerde ben önce Tayfun Korkut’u söylerim.Hele hele bu isim Erol Bulut’sa...