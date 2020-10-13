Son Dakika | Fenerbahçe için kulisleri sallayan iddia! 'Transfer yasağı, 18 isim...'
Süper Lig'de bu sezon 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe ile ilgili transfer yasağı iddiası
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Fenerbahçe, 2018 Haziran'da başkanlığa seçilen Ali Koç'un ilk sezonunda yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon ise 13 oyuncu ile sözleşme imzalanmıştı.
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Beklentilerin uzağındaki iki sezon sonrası sarı lacivertliler, bu sezon büyük bir atak yaparak 18 oyuncuyu transfer etti.
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Bu isimler arasında Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa gibi bonservisi elinde olan futbolcular göze çarptı.
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Fenerbahçe Vedat Muriqi (17.5 milyon euro) ve Jailson'un (4.5 milyon euro) satışları ise bir anda kara geçti.
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Sarı lacivertlilerde Mbwana Samatta ile birlikte transferin son gününde Pelkas, Perotti ve Ademi'nin kadroya katılması taraftarın yüzünü güldürdü.
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Kuşkusuz bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Fenerbahçe, İddaa oranlarında da adını en başa yazdırdı. Bu durum da sarı lacivertli camianın moral motivasyonunu yukarı çekti.
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Fenerbahçe'nin transfer şampiyonluğu taraflı tarafsız herkes tarafından kabul edilirken bu durum hakkında kulisleri sallayan bir bilgi paylaşıldı.
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Fenerbahçe yönetimine yakın bir isimle konuştuğunu ifade eden Dinç, sarı lacivertlilerin neden 18 transfer yaptığına dair çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte o açıklamalar...
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"Fenerbahçe Yönetimi'ne yakın birkaç kişiyle görüştüm. Önümüzdeki yıl, yaz dönemi veya ocak ayında; Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer yasağı gelmesi söz konusu."
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"Bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için Fenerbahçe de 18 transfer gerçekleştirdi."
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"Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da da benzer durum yaşanmıştı. Birçok futbolcu transfer edilmişti. Şimdi de Fenerbahçe böyle bir durumla karşı karşıya..."
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Bu açıklamaların ardından gözler Fenerbahçe cephesine çevrildi.