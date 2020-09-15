Son Dakika | Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor! Galatasaray derbisine kadar iki imza birden...

Vedat Muriqi'in yokluğunu hissettirmeyecek bir golcü ve diğer transfer de ikinci forvet olarak düşünülüyor. İkinci forvet için Giuliano çok mantıklı geliyor. Sonuçta daha önce Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu. Yetenekleri de zaten biliniyor. Tam o bölgenin oyuncusu.