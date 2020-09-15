Son Dakika | Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor! Galatasaray derbisine kadar iki imza birden...

Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.
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CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU
Tümer Metin, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M euro kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar dedi" şeklinde konuştu.
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VEDAT MURIQI KAP'A BİLDİRİLDİ
Fenerbahçe, bugün Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euro karşılığında satıldığını duyurdu.
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F.BAHÇE'DEN COSTA VE MANDZUKIC AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu'nun Mario Mandzukic ve Diego Costa ile temas halinde olduğu iddia edilmişti.
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Fenerbahçe, resmi siteden "Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." şeklinde açıklama yapmıştı.
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Muhabirimiz Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerin santfor bölgesi için yaptığı çalışmalar hakkında çarpıcı bilgiler verdi. İşte Arat'ın sözleri ve Fenerbahçe'nin golcü transferindeki listesi...
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Vedat Muriqi'in yokluğunu hissettirmeyecek bir golcü ve diğer transfer de ikinci forvet olarak düşünülüyor. İkinci forvet için Giuliano çok mantıklı geliyor. Sonuçta daha önce Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu. Yetenekleri de zaten biliniyor. Tam o bölgenin oyuncusu.
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GALATASARAY DERBİSİNE KADAR
Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasına tam kadroyla çıkacak diye düşünüyorum. Forvet hattıyla, sakatlıkların düzelmesiyle, arzulanan ve taraftarın özlediği Fenerbahçe'yi sahada görebileceğiz.
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İŞTE GOLCÜ ADAYLARI
Porto'nun forveti Ze Luis için Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Portekiz ekibinin istediği bonservis bedeli ise 8 milyon euro civarında.
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MBWANA SAMATTA
Emre Belözoğlu'nun temas kurduğu oyuncuların başında gelen isim. Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden olan Samatta, şartları itibarıyla ikna edilmesi en zor isim
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PAPISS CISSE
Erol Bulut'un, Alanyaspor’dan öğrencisi olan tecrübeli forveti mutlaka Fenerbahçe’de görmek istedği beliritliyor.
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EDINSON CAVANI
Fenerbahçe'nin Mandzukic ve Costa haberleri hakkında açıklama yaparken Edinson Cavani için yalanlama yapılmaması dikkat çekti.
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Fenerbahçe'de bir başka golcü adayı ise Seferovic...