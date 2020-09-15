MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor! Galatasaray derbisine kadar iki imza birden...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor! Galatasaray derbisine kadar iki imza birden...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 19:07 | 

Son Dakika | Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor! Galatasaray derbisine kadar iki imza birden...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in boşluğunu bomba transferlerle doldurmaya hazırlanıyor. İki golcünün de imzasının Galatasaray derbisine yetiştirilmesine bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, golcü transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.

3CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU
Abone Olgoogle-news

CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Tümer Metin, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M euro kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar dedi" şeklinde konuştu.

4VEDAT MURIQI KAPA BİLDİRİLDİ
Abone Olgoogle-news

VEDAT MURIQI KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, bugün Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euro karşılığında satıldığını duyurdu.

5F.BAHÇEDEN COSTA VE MANDZUKIC AÇIKLAMASI
Abone Olgoogle-news

F.BAHÇE'DEN COSTA VE MANDZUKIC AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu'nun Mario Mandzukic ve Diego Costa ile temas halinde olduğu iddia edilmişti.

6
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, resmi siteden "Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." şeklinde açıklama yapmıştı.

7
Abone Olgoogle-news

Muhabirimiz Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerin santfor bölgesi için yaptığı çalışmalar hakkında çarpıcı bilgiler verdi. İşte Arat'ın sözleri ve Fenerbahçe'nin golcü transferindeki listesi...

8
Abone Olgoogle-news

Vedat Muriqi'in yokluğunu hissettirmeyecek bir golcü ve diğer transfer de ikinci forvet olarak düşünülüyor. İkinci forvet için Giuliano çok mantıklı geliyor. Sonuçta daha önce Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu. Yetenekleri de zaten biliniyor. Tam o bölgenin oyuncusu.

9GALATASARAY DERBİSİNE KADAR
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY DERBİSİNE KADAR

Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasına tam kadroyla çıkacak diye düşünüyorum. Forvet hattıyla, sakatlıkların düzelmesiyle, arzulanan ve taraftarın özlediği Fenerbahçe'yi sahada görebileceğiz.

10İŞTE GOLCÜ ADAYLARI
Abone Olgoogle-news

İŞTE GOLCÜ ADAYLARI

Porto'nun forveti Ze Luis için Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Portekiz ekibinin istediği bonservis bedeli ise 8 milyon euro civarında.

11MBWANA SAMATTA
Abone Olgoogle-news

MBWANA SAMATTA

Emre Belözoğlu'nun temas kurduğu oyuncuların başında gelen isim. Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden olan Samatta, şartları itibarıyla ikna edilmesi en zor isim

12PAPISS CISSE
Abone Olgoogle-news

PAPISS CISSE

Erol Bulut'un, Alanyaspor’dan öğrencisi olan tecrübeli forveti mutlaka Fenerbahçe’de görmek istedği beliritliyor.

13EDINSON CAVANI
Abone Olgoogle-news

EDINSON CAVANI

Fenerbahçe'nin Mandzukic ve Costa haberleri hakkında açıklama yaparken Edinson Cavani için yalanlama yapılmaması dikkat çekti.

14
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de bir başka golcü adayı ise Seferovic...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi