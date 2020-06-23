Son Dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u beklerken bomba! Yeni teknik direktör...

BU ÖZELLİKLER BENDE VAR Öyle ki Erol Bulut da, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur" ifadeleriyle sinyali verdi.