Son Dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u beklerken bomba! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe’nin yeni sezondan itibaren takımın başına Erol Bulut’u getirmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
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Hatta sarı lacivertliler, Bulut için kalan 8 haftayı teknik direktörsüz geçirmeyi dahi göze almıştı.
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TANIMA UYAN HOCA BULUT İDİ
Adı anılan isimlerden Başkan Ali Koç'un tarif ettiği hoca tanımına uyan tek aday Erol Bulut idi.
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BU ÖZELLİKLER BENDE VAR
Öyle ki Erol Bulut da, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur" ifadeleriyle sinyali verdi.
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Takımın başına geçici olarak Tahir Karapınar getirilirken sarı lacivertli taraflarlar kritik gelecek sezonun teknik direktörünün kim olacağını merak ediyordu.
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ŞAŞIRTAN HABER
Ancak Şili’den şaşırtıcı bir haber geldi.
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'MÜMKÜN DEĞİL' DEMİŞTİ
Dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini’nin menajeri Jesus Martinez önce, “Fenerbahçe, Pellegrini’nin hemen takımın başına geçmesini istedi. Bu şu anda mümkün değil” dedi.
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Martinez, dün yeni bir bomba patlattı.
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FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Şilili çalıştırıcının menaceri, ATON’a yaptığı açıklamada “10 gün içerisinde Fenerbahçe ile planlanmış bir görüşmemiz olacak. Manuel Pellegrini, Türkiye’yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor” ifadelerini kullandı.
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Jesus Martinez, Real Betis iddiaları için ise, “Kimse beni aramadı. 3-4 teklif var. En iyisinin ne olduğuna Pellegrini karar verecek” dedi.
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KARARI FENERBAHÇE YÖNETİMİ VERECEK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, DİM TV’de Fenerbahçe söylentilerine böyle cevap verdi.