MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u beklerken bomba! Yeni teknik direktör...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u beklerken bomba! Yeni teknik direktör...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 08:56,

Son Dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u beklerken bomba! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe’nin yeni sezondan itibaren takımın başına Erol Bulut’u getirmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

2
Abone Olgoogle-news

Hatta sarı lacivertliler, Bulut için kalan 8 haftayı teknik direktörsüz geçirmeyi dahi göze almıştı.

3TANIMA UYAN HOCA BULUT İDİ
Abone Olgoogle-news

TANIMA UYAN HOCA BULUT İDİ

Adı anılan isimlerden Başkan Ali Koç'un tarif ettiği hoca tanımına uyan tek aday Erol Bulut idi.

4BU ÖZELLİKLER BENDE VAR
Abone Olgoogle-news

BU ÖZELLİKLER BENDE VAR

Öyle ki Erol Bulut da, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur" ifadeleriyle sinyali verdi.

5
Abone Olgoogle-news

Takımın başına geçici olarak Tahir Karapınar getirilirken sarı lacivertli taraflarlar kritik gelecek sezonun teknik direktörünün kim olacağını merak ediyordu.

6ŞAŞIRTAN HABER
Abone Olgoogle-news

ŞAŞIRTAN HABER

Ancak Şili’den şaşırtıcı bir haber geldi.

7MÜMKÜN DEĞİL DEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

'MÜMKÜN DEĞİL' DEMİŞTİ

Dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini’nin menajeri Jesus Martinez önce, “Fenerbahçe, Pellegrini’nin hemen takımın başına geçmesini istedi. Bu şu anda mümkün değil” dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Martinez, dün yeni bir bomba patlattı.

9FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Şilili çalıştırıcının menaceri, ATON’a yaptığı açıklamada “10 gün içerisinde Fenerbahçe ile planlanmış bir görüşmemiz olacak. Manuel Pellegrini, Türkiye’yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor” ifadelerini kullandı.

10
Abone Olgoogle-news

Jesus Martinez, Real Betis iddiaları için ise, “Kimse beni aramadı. 3-4 teklif var. En iyisinin ne olduğuna Pellegrini karar verecek” dedi.

11
Abone Olgoogle-news

KARARI FENERBAHÇE YÖNETİMİ VERECEK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, DİM TV’de Fenerbahçe söylentilerine böyle cevap verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi