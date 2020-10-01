Fenerbahçe idmanında o detay! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...

Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu kondisyon çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerine antrenman yaptı.Erol Bulut'un Volkan Demirel ve Aurelio dışında kaptan Gökhan Gönül'le de sık sık paylaşımlar yapması dikkat çekti.Fenerbahçe’de belinde ağrı bulunan Nabil Dirar, idmanda yer almadı.Öte yandan, idmanı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ve sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.