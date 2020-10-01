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GeriFutbol Fenerbahçe idmanında o detay! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 12:11 | 

Fenerbahçe idmanında o detay! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...

Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

3BASINA KAPALI BÖLÜMDE TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI
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BASINA KAPALI BÖLÜMDE TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu kondisyon çalışması ile devam etti.

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Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerine antrenman yaptı.

5EROL BULUT, GÖKHAN GÖNÜLLE GÖRÜŞTÜ
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EROL BULUT, GÖKHAN GÖNÜL'LE GÖRÜŞTÜ

Erol Bulut'un Volkan Demirel ve Aurelio dışında kaptan Gökhan Gönül'le de sık sık paylaşımlar yapması dikkat çekti.

6NABIL DIRAR KATILMADI
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NABIL DIRAR KATILMADI

Fenerbahçe’de belinde ağrı bulunan Nabil Dirar, idmanda yer almadı.

7SELÇUK ŞAHİN DE İZLEDİ
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SELÇUK ŞAHİN DE İZLEDİ

Öte yandan, idmanı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ve sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.

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