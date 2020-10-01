Fenerbahçe idmanında o detay! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...

SELÇUK ŞAHİN DE İZLEDİ Öte yandan, idmanı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ve sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.