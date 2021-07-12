Son Dakika: Ezeli rakipten tarihi transfer çalımı, İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Transfer Haberleri
EURO 2020'nin de sona ermesiyle gözler son dakika transfer haberlerine çevrildi... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da ligin başlamasına artık 1 ay kala transfer hareketliliği arttı. Fenerbahçe'de golcü transferinde iki önemli isim öne çıkarken, Galatasaray çok önemli bir hamleye imza atıyor. Beşiktaş'ta ise gece yarısı Rosier ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
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İşte kulüplerimizden son dakika transfer haberleri...
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STANCIU - GALATASARAY
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, Nicolae Stanciu transferinde de önemli bir mesafe katetti. Slavia Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara için yoğun bir baskı uygulayan Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaşmak üzere. Stanciu, G.Saray'a transfer olmak için kulübü Slavia Prag'a baskı kurdu. Çek kulübü bu transfere artık daha sıcak bakıyor.
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BOUPENDZA'YA KARŞIŞIK FERDİ-OSAYI
Fenerbahçe ile Hatayspor arasında geçen yılın gol kralı olan Aaron Boupendza için pazarlıklar kıran kırana sürüyor. 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu için sarı lacivertlilerle masaya oturan Hatayspor, 5 milyon Euro'nun yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu bonservisiyle ve Bright Osayi- Samuel'i de kiralık olarak istedi. Fenerbahçe teklifi düşünmek için süre isterken takasta başka oyuncuların gündeme gelebileceği öğrenildi. (Ajansspor)
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WILLAN JOSE - BEŞİKTAŞ
Forvet transferi için Avrupa'nın birçok noktasında görüşmelerine devam eden Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi: Sociedad'dan Willian Jose. AS Gazetesi'nden Roberto Ramajo'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İspanyol ekibine ilk ciddi teklifi ileten takım oldu.
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YARMOLENKO - FENERBAHÇE
West Ham'ın, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya gelecek sezonun kadro planlamasında yer vermeyeceği belirtildi. Hâl böyle olunca Sarı-Lacivertliler'in bu transferde eli güçlendi.2VITOR PEREIRA ÇOK İSTİYORÖzellikle Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın da Yarmolenko'yu kadrosunda görmeyi bir hayli istediği öğrenildi.1TATİL DÖNÜŞÜNDE KARAR VERECEKPortekizli teknik adamın, Yarmolenko'nun hücum hattının her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istediği belirtildi. Şu anda Karadağ'da ailesi ile birlikte tatil yaptığı öğrenilen Ukraynalı yıldızın, tatil dönüşünde geleceğiyle ilgili karar vereceği öğrenildi. (Fanatik)
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GHEZZAL TAMAM, SIRA LEICESTER'DA
Siyah beyazlılar hem Cezayirli yıldızla hem de kulübü ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi menajeri ile yapılan pazarlıkların ardından geçen sezonun asist kralı oyuncusunu 1.8 milyon Euro garanti ücret karşılığında ikna etmeyi başardı. Ghezzal’ın başka takımda oynamak istemediğini ilettiği kulübü Leicester City’den de yeniden kiralanmasına onay çıktı. (İsmail Er)
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DOVBYK - TRABZONSPOR
Sörloth'u 1. hedef olarak belirleyen Trabzonspor 'un listesinde alternatif oyuncular da bulunuyor. Bu isimlerden biri Cornelius. Bir başka iddia ise Ukrayna basınından geldi. EURO 2020'de Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyen Artem Dovbyk ile Bordo-Mavililer'in ilgilendiği belirtildi.
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GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE VRSALJKO
Fenerbahçe'de transferin beklendiği en önemli mevkilerden biri de sağ bek.. Gökhan Gönül ile yolları ayıran Kanarya, Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko'yu listeye dahil etti. Atletico ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hırvat savunmacının, gönderilecekler listesinde olduğu öğrenildi. Ancak geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan 29 yaşındaki futbolcu, soru işareti yarattı. Yönetim, kapsamlı bir araştırmanın ardından transferi masaya yatıracak.
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GÖKHAN GÖNÜL - RİZE
Transferde atağa kalkan Çaykur Rizespor, F.Bahçe'den ayrılan Gökhan Gönül transferine nokta koymak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Tahir Kıran ve 36 yaşındaki oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un yaptığı görüşmede bekleme kararı çıkmıştı. Teklifleri değerlendiren Gönül'ün, Rize'ye yakın olduğu öğrenildi. Geçen sezon 4 yıllık Beşiktaş macerasının ardından F.Bahçe'ye dönen Gökhan, 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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ACİL 3 TRANSFER
D.Bükreş ve Kasımpaşa maçları öncelikle takviye isteyen bölgeleri ortaya koydu. Fatih Terim sağ bek, sol bek ve Gedson Fernandes transferinin 21 Temmuz’daki PSV Eindhoven maçına kadar tamamlanmasını istiyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 Temmuz’da PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan G.Saray’ın oynadığı 2 hazırlık maçı takımda öncelikli olarak takviye edilmesi gereken mevkileri de açıkça ortaya koydu. Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa maçlarında ortaya konan futbolun ışığında teknik heyetin PSV karşılaşmasına kadar öncelikli olarak takviye beklediği 3 bölge var: Sol bek, sağ bek ve Gedson Fernandes. (Ali Naci KÜÇÜK)
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İLK HEDEF VEDAT MURİQİ AMA...
Kanarya'nın ilk hedefinde olan eski golcüsü Vedat Muriqi için gözler Maurizo Sarri'de. Lazio'ya kiralama teklifinde bulunan ve olumlu yanıt alan sarı- lacivertliler, Teknik Direktör Sarri'nin kararını bekliyor. Sarri'nin onay vermesi halinde Kosovalı forvetin ikinci Fenerbahçe dönemi başlayacak. İtalya'da bekleneni veremeyen Muriqi de transferin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Fenerbahçe'yi çok özleyen yıldız forvet, takıma golleriyle katkı vermeyi arzu ediyor.
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ROSIER VE LİZBON'LA ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, Sporting Lizbon ve Valentine Rosier ile kesin anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Valentine Rosier ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
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PAULINHO - FENERBAHÇE
Son olarak Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Paulinho, geçtiğimiz ay Çin ekibinden ayrıldığını duyurmuştu. Goal'in aktardığı habere göre, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya pek çok takımla birlikte Fenerbahçe de talip oldu.
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F.BAHÇE İSTEDİ, G.SARAY ALIYOR
Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray'ın Crystal Palace ekibinden ayrılan Van Aanholt ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin de gündemindeki Van Aanholt'a sarı kırmızılılar 2+1 yıllık imza attıracak. Romano, "Türkler şimdi Van Aanholt'u resme dahil etti. Taraflar bu hafta İstanbul'da bir araya gelecek" ifadesini kullandı.
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ABDÜLKERİM - GALATASARAY
Geniş ve iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar takım içerisindeki yerli sayısını da artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda boşta olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kapan Cim Bom şimdi de Konyaspor 'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi.
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OKAY YOKUŞLU - WEST BROM
İngiliz basınından Football Insider'ın İspanyol yayın kuruluşu Faro de Vigo'ya dayandırdığı habere göre West Bromwich Albion'ın bonservisi Celta Vigo'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu yeniden renklerine bağlamak istiyor. Haberde İngiliz ekibinin Okay'ı satın alma opsiyonunu kullanmadığı için pişman olduğu ve bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.