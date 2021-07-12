Son Dakika: Ezeli rakipten tarihi transfer çalımı, İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Transfer Haberleri

ACİL 3 TRANSFER D.Bükreş ve Kasımpaşa maçları öncelikle takviye isteyen bölgeleri ortaya koydu. Fatih Terim sağ bek, sol bek ve Gedson Fernandes transferinin 21 Temmuz’daki PSV Eindhoven maçına kadar tamamlanmasını istiyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 Temmuz’da PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan G.Saray’ın oynadığı 2 hazırlık maçı takımda öncelikli olarak takviye edilmesi gereken mevkileri de açıkça ortaya koydu. Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa maçlarında ortaya konan futbolun ışığında teknik heyetin PSV karşılaşmasına kadar öncelikli olarak takviye beklediği 3 bölge var: Sol bek, sağ bek ve Gedson Fernandes. (Ali Naci KÜÇÜK)