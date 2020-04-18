Son Dakika | Ersun Yanal canlı yayında tepki gösterdi! "Galatasaray'ın şampiyonluğu..."

FERDİ KADIOĞLU İTİRAFI Diyorsunuz ki 'genç oyuncuyu oynatalım' tamam oynatalım. Siz aynı anda yarışmak istiyorsunuz. Tamam oynatalım genç oyuncu tabi ki de önemli. Ama siz genç oyuncuyla kaybettiğinizde, o genç oyuncuyu da kaybedeceğinizi göz önünde bulundurmalısınız onu korumak için önlem almalısınız. Onun için kazanmalısın.