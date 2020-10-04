Son Dakika | Erol Bulut kadroya almamıştı... Fenerbahçe'den 5 isim için karar!

Nabil Dirar 2019’da sözleşmesi 2022’ye kadar uzatılan Dirar, kulüpten 2 milyon Euro’nun üzerinden para alıyor. Teknik heyet onu takımda düşünmüyor ama Dirar da, maaşının iyi olması sebebiyle ayrılmaya sıcak bakmıyor. Eğer ikna olmaz ve gitmezse, sözleşmesi dondurulacak.