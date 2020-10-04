Son Dakika | Erol Bulut kadroya almamıştı... Fenerbahçe'den 5 isim için karar!
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçta kadroya alınmayan isimlerle ilgili verilen karar belli oldu.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etmiş. Samatta ve Altay'ın yıldızlaştığı maçtan Sarı-lacivertliler 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.
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Sarı-lacivertli takımda iki gol atan Mbwana Samatta, gol vuruşlarındaki becerisiyle büyük beğeni topladı.
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Galibiyetin ardından teknik direktör Erol Bulut'un maç kadrosunda yaptığı seçimler çok konuşulurken, kadroya alınmayan 5 isimle ilgili alınacak kararlar da belli oldu.
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına; Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta ilk 11'iyle çıktı.
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Yecek kulübesine Harun, Tolga, Cisse, FErdi, Sadık, Sinan, Ömer Faruk, Nazım, Novakj ve Mert Hakan'ı alan Erol Bulut, 5 ismi ise kadro dışı bıraktı. İşte bu 5 isim ve oyuncularla ilgili alınan kararlar...
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Nabil Dirar
2019’da sözleşmesi 2022’ye kadar uzatılan Dirar, kulüpten 2 milyon Euro’nun üzerinden para alıyor. Teknik heyet onu takımda düşünmüyor ama Dirar da, maaşının iyi olması sebebiyle ayrılmaya sıcak bakmıyor. Eğer ikna olmaz ve gitmezse, sözleşmesi dondurulacak.
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Garry Rodrigues
Al İtthad’dan 2 yıllığına kiralanan Rodrigues’in, anlaşmanın son sezonunda hem 2 milyon Euro’luk ücreti hem de kadroda düşünülmediği için ayrılması isteniyor. Yüksek maaşı sebebiyle kendisine uygun kulüp bulamayan oyuncu gitmezse, sözleşmesi Dirar gibi dondurulacak.
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Serdar Aziz
Sık sık sakatlandığı için savunmada güven vermeyen ve senelik 2.2 milyon Euro’luk ücretinde 600 bin Euro’luk indirim istenen Serdar, buna sıcak bakmıyor. Bu tavrı sebebiyle kadroya alınamıyor ve sezon planlamasında düşünülmüyor. Başakşehir pusuda bekliyor
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Deniz Türüç
Galatasaray’a karşı ilk 11’de başlayan Deniz, performansı sebebiyle Karagümrük maçında kendisine yer bulamadı. Bu tercihin bir başka nedeni de, teknik direktör Erol Bulut’un şu an kanatlarda elinde ayrıca Ferdi, Thiam, Enner Valencia ve Sinan Gümüş’ün olması
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Zanka
Tisserand’ın transferiyle stoperdeki yerini kaybeden Zanka, Erol Bulut’un kafasında yedek savunmacı konumunda. Karagümrük maçının planında yer almayan Zanka’nın yerine Sadık Çiftpınar, yedek olarak tercih edildi. Ancak Danimarkalı’nın da gönderilme ihtimali var.