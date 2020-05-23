Son Dakika | Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı!

Telefonda ne dedi? Nuri'nin Emre ile yaptığı konuşmada, "Ağabey, Türkiye'ye gelmeyi ben de çok istiyorum. Şu zor günleri atlatalım, oturur daha detaylı konuşuruz. Fenerbahçe'de oynamak benim için bir onur" dediği öğrenildi.