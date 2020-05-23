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Futbol
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 14:17,

Son Dakika | Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı!

Emre Belözoğlu telefonda ikna etti! Eski milli futbolcu sezon sonunda bedava...

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Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor.

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Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.

3Çalışmalara başladı
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Çalışmalara başladı

Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet verecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.

4Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro istiyor
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Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro istiyor

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor.

5Yılın transferi için söz aldı
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Yılın transferi için söz aldı

Bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı.

6Sezon sonunda bedava
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Sezon sonunda bedava

Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

7İlk hedef Nuri Şahin
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İlk hedef Nuri Şahin

Gelecek sezon için transfer politikasını yerli ve düşük maliyetli isimler üzerine şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe, ilk hedefi olan Nuri Şahin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

8İkna turu başarılı oldu
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İkna turu başarılı oldu

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, önceki gün 31 yaşındaki orta saha ile bir görüşme daha yaptığı ve Nuri'yi Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

9Nur Şahin de istekli
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Nur Şahin de istekli

Bundesliga'da bu sezon düşme potasında yer alan Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirme konusunda istekli olduğu ifade edildi.

10Kariyeri başarılarla dolu
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Kariyeri başarılarla dolu

Türk asıllı yıldızların Alman Milli Takımı'nı seçtiği dönemde hiç düşünmeden A Milli Futbol Takımı'na tercih eden, Borussia Dortmund ile özdeşleşmesine rağmen Real Madrid ve Liverpool gibi takımların formalarını giymişti.

11Telefonda ne dedi
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Telefonda ne dedi?

Nuri'nin Emre ile yaptığı konuşmada, "Ağabey, Türkiye'ye gelmeyi ben de çok istiyorum. Şu zor günleri atlatalım, oturur daha detaylı konuşuruz. Fenerbahçe'de oynamak benim için bir onur" dediği öğrenildi.

12Türkiye ile bağlarını hiç koparmadı
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Türkiye ile bağlarını hiç koparmadı

Aile bağlarına sadık olan, eğitimine çok önem veren Nuri, Türkiye'deki akraba ve arkadaşlarıyla da ilişkilerini sıkı şekilde koruyor. (Takvim)

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