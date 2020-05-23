Son Dakika | Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı!
Emre Belözoğlu telefonda ikna etti! Eski milli futbolcu sezon sonunda bedava...
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Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor.
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Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.
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Çalışmalara başladı
Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet verecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.
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Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro istiyor
Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor.
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Yılın transferi için söz aldı
Bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı.
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Sezon sonunda bedava
Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
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İlk hedef Nuri Şahin
Gelecek sezon için transfer politikasını yerli ve düşük maliyetli isimler üzerine şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe, ilk hedefi olan Nuri Şahin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
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İkna turu başarılı oldu
Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, önceki gün 31 yaşındaki orta saha ile bir görüşme daha yaptığı ve Nuri'yi Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.
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Nur Şahin de istekli
Bundesliga'da bu sezon düşme potasında yer alan Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirme konusunda istekli olduğu ifade edildi.
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Kariyeri başarılarla dolu
Türk asıllı yıldızların Alman Milli Takımı'nı seçtiği dönemde hiç düşünmeden A Milli Futbol Takımı'na tercih eden, Borussia Dortmund ile özdeşleşmesine rağmen Real Madrid ve Liverpool gibi takımların formalarını giymişti.
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Telefonda ne dedi?
Nuri'nin Emre ile yaptığı konuşmada, "Ağabey, Türkiye'ye gelmeyi ben de çok istiyorum. Şu zor günleri atlatalım, oturur daha detaylı konuşuruz. Fenerbahçe'de oynamak benim için bir onur" dediği öğrenildi.
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Türkiye ile bağlarını hiç koparmadı
Aile bağlarına sadık olan, eğitimine çok önem veren Nuri, Türkiye'deki akraba ve arkadaşlarıyla da ilişkilerini sıkı şekilde koruyor. (Takvim)