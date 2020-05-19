MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla telefonda görüştü!
GeriFutbol Son dakika! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla telefonda görüştü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 08:02,

Son dakika! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla telefonda görüştü!

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlamak için günleri sayan Emre Belözoğlu, yeni teknik direktör konusunda önemli bir görüşme yaptı.

2
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde yerli oyunculara yöneleceklerini açıklamıştı. Bu nedenle teknik direktör arayışında da Türk hocalar ön plana çıktı.

3
Abone Olgoogle-news

Başkanlık sürecinde iki yılını doldurmadan Phillipe Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile yolları ayıran Ali Koç, teknik direktör seçiminde hata yapmak istemiyor. Başkan ve ekibi, bu konuda aceleci davranmadan en doğru kararı vermek için çalışıyor.

4DALİC İLE EL SIKIŞILMIŞ ANCAK SALGIN ENGEL OLMUŞTU
Abone Olgoogle-news

DALİC İLE EL SIKIŞILMIŞ ANCAK SALGIN ENGEL OLMUŞTU

Ali Koç'un açıklamalarına göre Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic ile anlaşılmış ancak Koronavirüs sebebiyle EURO 2020, 2021'e ertelenince bu anlaşma suya düşmüştü.

5
Abone Olgoogle-news

Sarı-Lacivertliler’de Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri favori konumda. Ancak yavaş yavaş Bulut, ön plana çıkmaya başladı.

6EROL BULUT AĞIRLIK KAZANDI
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT AĞIRLIK KAZANDI

Ali Koç, koronavirüs salgını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferde yerli isimlere ve altyapıya yöneleceklerini söylemişti. Bjelica’nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içerisinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.

7BAŞKANIN TARİHİNE UYUYOR
Abone Olgoogle-news

BAŞKAN'IN TARİHİNE UYUYOR

Ali Koç’un, “Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye’yi iyi bilen, 40-50 yaş arası, ekonomik imkanlarımıza uyabilecek” tarifi ve “Önceliğimiz sezon bitmeden gelmesiydi ama bu herkes için geçerli değil” sözleri de Bulut’u işaret ediyor.

8HERKESİN AKLINA BEN GELDİM
Abone Olgoogle-news

"HERKESİN AKLINA BEN GELDİM"

Alanyaspor ile sezonun geri kalanına hazırlanan Erol Bulut Ali Koç'un sözleri için da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti: Tabii bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor ile süren bir sözleşmem var. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Saygı ve disiplinin olmadığı yerde başarı da zor olur."

9EROL BULUT KUPAYI İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT KUPAYI İSTİYOR

45 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkardığı Alanyaspor ile mutlu sona ulaşmayı çok istiyor. Bu nedenle sezon bitmeden ayrılmaya razı değil.

10ÇAVUŞOĞLU YOLUNU AÇARIZ DEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

ÇAVUŞOĞLU 'YOLUNU AÇARIZ' DEMİŞTİ

Erol Bulut’un kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sona erecek. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başarılı teknik adamla yola devam etmek istediklerini ancak Fenerbahçe’den teklif gelmesi halinde de yolunu açacaklarını söylemişti.

11EMRE BELÖZOĞLU EROL BULUT İLE GÖRÜŞTÜ
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU EROL BULUT İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan günün bir diğer flaş haberi Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine gelmesine kesin gözle bakılan Emre Belözoğlu'nun telefonda Erol Bulut ile görüşmesi oldu.

12HOCAM HAZIRLIKLARA BAŞLAYALIM
Abone Olgoogle-news

"HOCAM HAZIRLIKLARA BAŞLAYALIM"

Sabah'ın iddiasına göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi.

13TRANSFER İÇİN İSİM VERDİ
Abone Olgoogle-news

TRANSFER İÇİN İSİM VERDİ

Alanyaspor ile sezonu tamamlayacak olan Bulut'un, bir yandan da Belözoğlu ile gelecek sezonun planlarını konuştuğu ve transfer için isim önerdiği kaydedildi.

14TÜRKİYE ONU FENERBAHÇE İLE TANIDI
Abone Olgoogle-news

TÜRKİYE ONU FENERBAHÇE İLE TANIDI

Türkiye, Erol Bulut'u Fenerbahçe formasıyla tanıdı. Bulut, 1995'te Eintracht Frankfurt'tan sarı-lacivertli takıma transfer oldu. 4 sezon F.Bahçe forması giyen 44 yaşındaki hoca, 1995-96 sezonunda şampiyon olan kadroda yer almıştı.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi