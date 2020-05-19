Son dakika! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla telefonda görüştü!
Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
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Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlamak için günleri sayan Emre Belözoğlu, yeni teknik direktör konusunda önemli bir görüşme yaptı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde yerli oyunculara yöneleceklerini açıklamıştı. Bu nedenle teknik direktör arayışında da Türk hocalar ön plana çıktı.
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Başkanlık sürecinde iki yılını doldurmadan Phillipe Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile yolları ayıran Ali Koç, teknik direktör seçiminde hata yapmak istemiyor. Başkan ve ekibi, bu konuda aceleci davranmadan en doğru kararı vermek için çalışıyor.
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DALİC İLE EL SIKIŞILMIŞ ANCAK SALGIN ENGEL OLMUŞTU
Ali Koç'un açıklamalarına göre Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic ile anlaşılmış ancak Koronavirüs sebebiyle EURO 2020, 2021'e ertelenince bu anlaşma suya düşmüştü.
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Sarı-Lacivertliler’de Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri favori konumda. Ancak yavaş yavaş Bulut, ön plana çıkmaya başladı.
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EROL BULUT AĞIRLIK KAZANDI
Ali Koç, koronavirüs salgını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferde yerli isimlere ve altyapıya yöneleceklerini söylemişti. Bjelica’nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içerisinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.
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BAŞKAN'IN TARİHİNE UYUYOR
Ali Koç’un, “Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye’yi iyi bilen, 40-50 yaş arası, ekonomik imkanlarımıza uyabilecek” tarifi ve “Önceliğimiz sezon bitmeden gelmesiydi ama bu herkes için geçerli değil” sözleri de Bulut’u işaret ediyor.
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"HERKESİN AKLINA BEN GELDİM"
Alanyaspor ile sezonun geri kalanına hazırlanan Erol Bulut Ali Koç'un sözleri için da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti: Tabii bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor ile süren bir sözleşmem var. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Saygı ve disiplinin olmadığı yerde başarı da zor olur."
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EROL BULUT KUPAYI İSTİYOR
45 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkardığı Alanyaspor ile mutlu sona ulaşmayı çok istiyor. Bu nedenle sezon bitmeden ayrılmaya razı değil.
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ÇAVUŞOĞLU 'YOLUNU AÇARIZ' DEMİŞTİ
Erol Bulut’un kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sona erecek. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başarılı teknik adamla yola devam etmek istediklerini ancak Fenerbahçe’den teklif gelmesi halinde de yolunu açacaklarını söylemişti.
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EMRE BELÖZOĞLU EROL BULUT İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan günün bir diğer flaş haberi Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine gelmesine kesin gözle bakılan Emre Belözoğlu'nun telefonda Erol Bulut ile görüşmesi oldu.
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"HOCAM HAZIRLIKLARA BAŞLAYALIM"
Sabah'ın iddiasına göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi.
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TRANSFER İÇİN İSİM VERDİ
Alanyaspor ile sezonu tamamlayacak olan Bulut'un, bir yandan da Belözoğlu ile gelecek sezonun planlarını konuştuğu ve transfer için isim önerdiği kaydedildi.
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TÜRKİYE ONU FENERBAHÇE İLE TANIDI
Türkiye, Erol Bulut'u Fenerbahçe formasıyla tanıdı. Bulut, 1995'te Eintracht Frankfurt'tan sarı-lacivertli takıma transfer oldu. 4 sezon F.Bahçe forması giyen 44 yaşındaki hoca, 1995-96 sezonunda şampiyon olan kadroda yer almıştı.