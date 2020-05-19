Son dakika! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla telefonda görüştü!

"HERKESİN AKLINA BEN GELDİM" Alanyaspor ile sezonun geri kalanına hazırlanan Erol Bulut Ali Koç'un sözleri için da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti: Tabii bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor ile süren bir sözleşmem var. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Saygı ve disiplinin olmadığı yerde başarı da zor olur."