Son Dakika | Denizlispor - Fenerbahçe maçından sonra olay olan yorum! Caner Erkin...

Fenerbahçe maça geçen hafta Beşiktaş’a kaybeden kadrodan 5 farklı oyuncuyla başladı. Bunların bazıları zorunluluk bazıları da tercih idi. Oyun kalitesini tartışabiliriz belki ama dünkü Pelkas-Mert-Ferdi’den oluşan forvet arkası 3’lüsü daha dinamik ve enerjik. Özellikle ilk 30 dakika kararlı ve baskılı görünen sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu etkili ve hareketliydi. Genç oyuncu çok şık bir de asiste imza attı. Devrenin son bölümünde Denizlispor, oyunun kontrolünü eline geçirmişken sarı lacivertliler klasik bir Gökhan Gönül öndirek golüyle farkı 2’ye çıkarttı. 56’ncı dakikada VAR ile gelen penaltıyı Murawski’nin kaçırması 10 kişi oynayan Fenerbahçe’nin direncini 2’ye katladı. Golü bulabilecek pozisyonları yakalayan ev sahibi, kalesinde devleşen Altay’ı geçemedi.
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DENiZLi FIRSAT TEPTi
Son bölümde çok net fırsatları kaçıran Denizlispor geçen hafta Başakşehir karşısındaki geri dönüş hikayesini dün yakalama şansını tepti. Fenerbahçe, dün Beşiktaş yenilgisinin ardından direnç ve mücadele gücüyle 10 kişi oynamasına rağmen önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Serdar Aziz, VAR’a pozisyonu izlemeye giden hakeme neden itiraz edip sarı kart görür anlamak mümkün değil. Artık günümüz futbolunda kurallar hakeme itiraza kesinlikle tolerans göstermiyor. Göstermemeli de.. Bir futbolcunun itirazdan basit sarı kart görmesi hem maçı hem de sezonu etkileyebiliyor.
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BAŞROL ALTAY BAYINDIR
Sarı lacivertli ekibin dünkü galibiyetinde başrol oyuncusu tartışmasız bir şekilde kaleci Altay idi. Genç kaleci başta penaltı olmak üzere inanılmaz kurtarışlarıyla 3 puanı getirdi. Ayrıca dün Altay dışında ilk yarı Ferdi; maçın tamamında da Caner ve Gökhan iyi futbol oynadılar.
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UĞUR MELEKE
Dün Denizli’de 16’ncı dakikaydı. Caner sağdan ortaladı, Serdar kafayı vurdu, direk dibinde Cisse buldu gol şansını. Ancak değerlendiremedi Senegalli oyuncu. Dört dakika sonra bu kez Caner soldan bindirdi, yerden kaleye paralel olağanüstü bir top attı. Ön direkte Pelkas, arka direkte Cisse ıskaladılar bu topu.
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23’te serbest vuruş kazanıldı. Yine Caner topun başına geçti. Yerden, ceza yayı üzerine çok akıllı bir pas attı yine. Mert Hakan neredeyse penaltı hükmündeki bir topu auta attı. 41’de köşe atışı kazanıldı. Mert kullanmaya gitti ama Caner yetişti ve korneri bırakmadı arkadaşına. Ön direğe koşu yapan Gökhan’a yine o tescilli ortalarından birini yaptı. Maçı kazandıran gol geldi Gökhan’dan.
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1990’larda-2000’lerde bir maçın vitesini elinde tutan, takımını yöneten-organize eden oyuncularla ilgili bolca ‘maestro’ benzetmesi yapılırdı. Bu maestrolar genelde Sergen gibi, Hagi gibi, Alex gibi ofansif orta saha oyuncuları olurdu. Caner bir sol bek. Ama bazen öyle dominant oynuyor ki, maestro sözcüğünü sonuna kadar hak ediyor. Dün de öyle bir gündü Caner için... O bir sol bek ama Alex ve Hagi gibi maçın vitesini elinde tuttu.
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iKi PERDELi OYUN
Dün iki perdeli bir oyundu aslında. 11’e 11 oynanan 50 dakikalık bolümde Caner’di maçın lideri. Kırmızı kart ve penaltı gelince bu kez oyunun kontrolü Denizlispor’a, kahramanlık rolü de Altay’a geçti. Oyunun renginin değişmesinde kırmızı kart kadar Denizlispor’un yeni teknik direktörü Kenan Atik’in de hakkını teslim etmek gerek. Dün ilk devrede gerçekten etkisiz bir futbol ortaya koyduktan sonra 46’da ön libero Bakalorz’u çıkarıp Mesanovic’le hücumu kalabalıklaştırması çok önemli hamle. Elbette kader anı kırmızı karttı; ancak aynen geçen haftaki Başakşehir müsabakasında olduğu gibi tam maç kaybedildi derken yaptığı doğru değişikliklerle oyuna tekrar ortak oldu Kenan Hoca.
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MERT HAKAN VE PELKAS ÜZERiNE
Dün Serdar’ın kırmızı kartı sonrası Erol Bulut’un ön taraftan birisini çıkarması gerekiyordu, genç teknik adamın tercihi yine Pelkas oldu. Yunan futbolcu geldiğinden beri hiçbir maçı tamamlayamadı, üç kez 70’lerde, üç kez de 60’larda oyundan alınmıştı. Dün de yine Pelkas dakikasında, 60’a doğru alındı oyundan. Pelkas’ın çıkışıyla Erol Bulut sol açık pozisyonuna Mert Hakan’ı kaydırınca şunu düşünmeden edemedim doğrusu: O dakikaya kadar daha faydalı oynayan Pelkas mı yoksa Mert Hakan mıydı? Mert’in hakeme itirazla ve konuşmakla harcadığı enerjiyi daha fazla oyununa odaklaması lazım gibi geliyor bana. Dün 50 dakika boyunca on numara pozisyonunda oynadı ama katkısı önceki haftalar gibi çok sınırlıydı yine.
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10 KiŞiLiK FENERBAHÇE DAHA EKSiK GÖZÜKTÜ
TABi Ki üst seviyede bir maçın 40 dakikasını 11’e 10 oynamak kolay değil. Ancak dünyada 10 kişi kalan ilk takım Fenerbahçe değil, son takım da Fenerbahçe olmayacak. Dün eksik oynadıkları bölümde oyunun kontrolünü neden tamamen yitirdiler, nasıl oldu da kaleci Altay bu derece kendi kaderine bırakıldı, bence hafta içinde Erol Hoca ve ekibi bolca çalışmalılar bu konuda.
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1- Bence 11’e 10’ken maçın kontrolünü bu kadar rakibe bırakmalarının sebebi fiziksel değil mental. Çünkü gerekçe fiziksel olsa kademe kademe gerilersiniz, oysa dün Fenerbahçe Serdar’ın kırmızı kartı sonrası birden durdu. Kontak kapattı adeta. Bunun da yine kenar yönetimden kaynaklanan mental bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Erol Bulut hâlâ bazen bir büyük takım çalıştırdığını unutuyor bence.
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2- O son 40 dakikada Fenerbahçe’nin 10 değil de adeta 9 kişiymiş gibi gözükmesini belki bir miktar da sahadaki yaşlı oyuncu sayısının fazlalığına bağlayabiliriz. Üç tane 35’lik, Gökhan, Sosa ve Cisse dün 11’de başladılar. Gökhan 90, Sosa 82, Cisse de 75 dakika sahada kaldılar. Özellikle Cisse ve Sosa’nın dakikalar geçtikçe biraz daha düştüğünü, mesela Cisse/ Thiam değişikliğinin çok daha önce, kırmızı karttan hemen sonra yapılabileceğini düşünüyorum.
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3- Tabii ki çok önemli bir eksiği, Gustavo’nun yokluğunu da pas geçmemek gerek. Gustavo yaşsız bir adam. Doğal bir lider. Fenerbahçe’nin savunma anlayışını da sahada olduğunda yöneten aksam o. Fenerbahçe kadrosunda da bu sene Gustavo’nun muadili olan bir oyuncu yok gibi. Brezilyalı olmayınca Erol Bulut sistemi 4-2-3-1’e evirip Ozan-Sosa’yı göbekte bir arada kullandı ama özellikle eksik kalındığında Gustavo’nun aklının da, dinamizinin de, liderliğinin de çok arandığı kesin.
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TÜMER METİN
Fenerbahçe maça iyi başladı. İlk yarı iyi oynadı ve 2-0 üstün gitti soyunma odasına. Bazen haftalar böyle olur, çıkalım maç bitsin. Bu haftayı da kayıpsız geçelim dersin soyunma odasında. Bunun adı rehavet değil ama büyüklüğünden gelen bir güven hissiyatı. 2-0'dan sonra kaybetmeyiz dersin. Serdar'ın penaltılık pozisyondan sonra inanılmaz bir hikaye gelişti son yarım saatte. Büyük takımların atanı ve tutanı çok iyi olacak. O omurganın 3 parçanın 2 tanesi çok iyi olacak. Bazen atana ihtiyacınız olur ama tutanınız da iyiyse haftayı sorunsuz kapatabilirsiniz. Son yarım saat için Fenerbahçe'nin zorlandığı, problemli göründüğü anlar vardı. 11'e 11'lik oyunda 2-0'ken, ikinci yarı hiç kaleye gitmedi Fenerbahçe. 2-0'dan sonra Denizlispor'un pozisyon bulduğunu, Fenerbahçe'nin kalesini zorladığını söyleyemeyiz. Tehlikeli bir pozisyon yoktu. Fenerbahçe ilk yarıda soyunma odasına 4-0'la gidebilirdi, bu doğru. Serdar'ın bu şekilde takımını yalnız bırakıyor olmasını değerlendirmek lazım. Muhtemelen izleyiciler, iki taraf da hakem üzerinden değerlendirecektir. Ali Palabıyık yönetimiyle, kararlarıyla kontrolü kaçırdı. Hakem kararları çok ön plana çıktı. 2-0'a kadar, Serdar'ın atılmasına kadar daha derli toplu, hareketli bir Fenerbahçe vardı. Önde Mert Hakan ve Ferdi'yle, Gustavo'nun yokluğunda Ozan Tufan'ı geriye çekerek daha fazla hareketlilik kazanmış bir Fenerbahçe gördük. Serdar'ın atılmasından sonra skoru koruyan, kapanan bir Fenerbahçe vardı. Yine de büyük takımın kırmızı karttan sonra bu görüntüde olmaması lazım. Sakin kalmak, topa sahip olmak, rakibi topa koşturan bir Fenerbahçe olabilirdi. Altay ise kariyer maçlarından birini oynadı.
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AHMET ÇAKAR
Maçın özeti kötü niyetli, skandal bir hakem ve hayatının maçını oynamış mükemmel bir kaleci. Biri Ali Palabıyık, diğeri de F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay. Biri her şeyi kolladı, uydurma penaltılar verdi, diğeri ise hem penaltıyı kurtardı hem de sayısız gollük şutu çıkardı. İlk yarı maçın kontrolü oyunu domine eden Fenerbahçe'deydi. İyi oynadılar, art arda da goller buldular. İlk gol Ferdi'nin müthiş becerisinden geldi. Uzun topta kafasıyla önüne alıp, rakibi ekarte etti, geriden gelen Cisse'ye al da at dedi. Fenerbahçe duran toplardan en fazla gol bulan ekiplerin başında. Yine Caner, Gökhan klasiği izledik. Korneri Caner ortaladı, Gökhan da ön direkte o kısacık boyuyla kafayı vurup golü attı. Aslında böyle golleri daha önce de atmıştı. İkinci yarı Fenerbahçe için tam bir kâbusa dönüştü, eksik kaldılar, mahkum oynadılar, fazla pozisyon verdiler ama kalede dev bir Altay vardı. Her şeyi kurtardı ve sonuçta da Fenerbahçe'yi ipten aldı. Ali Palabıyık havalanmış, kötü niyetli. İddia ediyorum tam bir kötü niyet resitali verdi. Verdiği ilk penaltı kesinlikle hatalı. Top Denizli'li santrforun kafasından, Serdar'ın üst kol-omzuna çarpıyor. Kol açık olabilir. Çünkü Serdar kafaya yükselmiş, mesafe yarım metre, penaltı asla kabul edilemez. Hele hele bu penaltıda verilecek sarı kart hiç kabul edilemez. Üstelik VAR kontrolüne giderken, Serdar'a sarı kart göstermesi hakemlik kafasızlığı. Belli ki VAR'da bir şeyler oldu. Serdar da işin içinde. Böyle hata yaparsan, adamı da atmak zorunda kalır ve rezil olursun. İkinci rezilliği olmayan penaltıyı verdi, gitti VAR'dan düzeltti. Anladığım bir şey var: Ali Palabıyık artık Türk futbolu için tehlikenin ta kendisidir.
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ERMAN TOROĞLU
Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki maç bitiyor; bir bakıyorsunuz herkes haklı... Haksız yok. Ama baktığınızda hiçbir şey tesadüf değil. İlk yarı Fenerbahçe çok rahat maçı 2-0'a getiriyor. 3-4 yapsa Denizli kımıldayamayacak. 2. yarı başlıyor, sahada öyle bir hava var ki Denizli gol atsa, Fenerbahçe 'İki tane atarım' diyor. Ama işte kazın ayağı öyle değil. Bir oyuncu çıkıyor; 'Serdar' diye... Gereksiz yerde hakemin üstüne gidiyor, sarı kart görüyor. Sonra da neden olduğu penaltı pozisyonundan 2. sarıyı görüyor ve atılıyor! Kimin yaptığı doğru; hakemin... Şimdi hakem bu pozisyonda tu-kaka olacak. Neden; doğruyu yaptığı için... Diğerleri doğru yapmıyor. Futbolcular karşısında eziliyorlar. Ama aynı hakem çok iyi götürdüğü maçta Denizli lehine bir penaltı veriyor. Çıplak gözle gördüğü pozisyonda... Önce doğru görüyor ve doğru karar veriyor. Ama o kadar büyük baskı altında ki VAR'a gidiyor karar değişiyor. Ali Palabıyık'ın bu maçta yaptığı en büyük hata... Peki, şimdi size soruyorum? Maçın yıldızı kim; kaleci Altay... Tek hata ile oynadı. Bir topu yumrukla uzaklaştırması lazımdı, kontrol etmeye çalıştı. Ama yaptığı kurtarışlarla belki maçı kurtardı. Aynı Altay'ın geçen hafta Beşiktaş maçında atılması gerekiyordu. Son dakikada yaptığı hareket; bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart gerektiriyordu. Orada hakem onu vermiyor, maçı bitiriyor. Bugün Altay maçı kurtarıyor. Kimi kime şikâyet edeceksin! İşin enteresan tarafı bu… Ama şu bir gerçek; Türkiye'deki hakemler yıllarca kendileriyle oynattılar. Ligde 11. maçını oynayan bu Fenerbahçe'nin artık kadroda 7-8 kişiyi belli etmesi lazım. Ama maalesef bu gözükmüyor. 'Geniş kadro, geniş kadro' tamam da nereye kadar geniş kadro! Fenerbahçe'nin belli bir oyun planı yok. Bakmayın; Denizli çok zayıf bir rakipti. Sarı-lacivertlilerin daha doğrusu Erol Bulut'un artık bir karar vermesi lazım. Şu ana kadar şahsi becerilerle gidiyorlar ve şu görünüyor; sahada gerginler. Hiç gereği yokken Serdar'ın saçma sapan yaptığı işle F.Bahçe 2. yarı bu hallere düştü. Aslında Ozan'ın da kendisine dikkat etmesi lazım. O da hakemlerle fazla oynamaya başladı. Bunlar takıma zarar veriyor. Bu da şunu gösteriyor; Erol Bulut bu takımda disiplini eline alamamış. Ne demişler; keskin sirke küpüne zarar verirmiş.
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GÜRCAN BİLGİÇ
Samandıra'dan hafta içinde gelen haberler, ön tarafın yeni kurgu ve anlayış ile oynamaya çalışacağını içeriyordu. 9. dakikada gelen gole kadar da bunu hissettirdiler. Pas hızını ve sayısını arttıracak üçgenler kurup, topu yerden kaldırmadan oynamaya çalıştılar. Pozisyonlar peş peşe geldiği gibi, pas trafiğinde "ürküten" görüntü vardı. Sonrasında "topu rakibe verelim" süreci geldi. Kendi sahasında kalan, rakiplerin kurduğu tuzağı kendi planı yapan Fenerbahçe'yi izledik. Hata yapılacak, top kapılacak, hızlıca atağa geçilecek. Yine pozisyonlar yakaladılar ama rahatlatan gol yine duran toptan geldi. Caner ön direğe attı, Gökhan Gönül de golü. Modası hiç geçmeyen aksiyon kıyafetini yine podyuma çıkardılar. Maçı tartışmaya açan 53'teki penaltı... Rakibin bütün defans hattı önündeyken ofsayta düşüp, üçüncü golün üstüne çizik atttırmıştı Serdar. Bu kez de kollarını açtı zıpladığında. Ali Palabıyık'ın VAR'a gitmesi çok doğal. Fenerbahçeliler'in isyanı Antalyaspor maçındaki benzer pozisyonda VAR'ın devreye girmemesinde. Çok üst üste hakem yorumları yapılıyor. Bu maçın özeli önemli değil, geçen haftaların mirası, özellikle VAR hakemlerinin "gri pozisyon" kuralının arkasına saklanması. Genç Altay penaltıyı kurtararak maçın tüm yükünü omuzlarına aldı. Sonrasında da konsantrasyonu kaybetmeden kurtarışlar yaptı. Eksik kalan, önde olan, zamana oynayan Fenerbahçe kaldı sahada. Pelkas ve Cisse'nin önde top tutamadan, sürekli ayaklarındakini vererek geçirdikleri süre de var. Kapanırsın, rakibe pozisyon vermezsin yine anlarım beklemeyi. İtalyan tavrıdır; "Ben sonucu aldım, onlar uğraşsın, risk onlara kalsın" der, on bir kişi otobüsü çekerler. Ama bu kadar kalabalıkken, bu kadar hata yapamazsın. Sonuçta bu yeni takımın daha alacağı çok mesafe var. "Kazanma mecburiyeti", Fenerbahçe adından gelen öncelikleri silmiş. Duygunun devam etmesi için "üç puanı" hesapladılar. Aslında bu "linç" ortamında, çok da yanlış yapmadılar.
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ALİ GÜLTİKEN
Beşiktaş karşısında kendi evinde kaybedilen 3 puan ve sıkıntılı oyun, doğal olarak Fenerbahçe'yi etkiledi. Bu durumu bir an önce neticelendirmek için Denizlispor maçı önemli bir fırsattı. Bunun farkında olarak sarı-lacivertliler, maça hızlı başladı. Özellikle ilk yarıda oyun, Denizlispor yarı alanında oynandı. Oyunu buraya yıkmak Fenerbahçe'ye hem pozisyon üstünlüğü hem de golleri getirdi. Sosa'yı biraz daha toparlanmış gördüm. Onun oyun liderliği, Fenerbahçe'yi hareketlendiriyor. Ozan da geçen haftaki iyi formunu bu maçta da sahaya yansıtınca Fenerbahçe oyunu rakip yarı alanda tutabildi. Rakip savunma arkasına toplarla inebildi. Bu hücum şekli, birçok pozisyonu da beraberinde getirdi. Fenerbahçe, oyun düzeni içinde kanatları kullanmayı önemsiyor. Gökhan ve Caner'le bunu zaten etkili yapıyor. Ferdi'nin de ön bölgede bu iki isme katılması, Denizli'de Cisse'nin ayağından kilidi açan golü getirdi. 2. yarı Serdar'ın atılmasından sonra başka bir fotoğraf ortaya çıktı. Serdar'a bir parantez açalım; geçen hafta Beşiktaş karşısında oynatılmaması Fenerbahçe adına eleştiri konusu olmuştu. Ben de aynı kanaatteyim. Bire biri seven, temaslı oyunda başarılı bir stoper. Fakat bazen denge sınırını kaçırıyor. Dün akşam bu oyun yapısı F.Bahçe'yi sahada 10 kişi bıraktı. Serdar'ın atılmasından sonra F.Bahçe'den ziyade Altay'ın mücadelesini izledik. Çok iyi direndi ve bu direniş uzun süre eksik F.Bahçe'yi ayakta tuttu. Bu tür durumlar futbolun içinde var. Bu zorlukların ve eksiklerin üstesinden gelebilenler yarışa devam ediyorlar. Fenerbahçe dün akşam zor şartlar altında olsa da kazanarak krizlerin uzun sürmeyeceğinin fotoğrafını ortaya koydu.