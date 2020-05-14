Son dakika | Corona virüsü(koronavirüs) için 'sosyal mesafe cihazı' üretildi! İlk kez kullanılacak
Corona virüsü salgını sonrası önem arz eden 'sosyal mesafe' kuralı için yeni bir cihaz üretildi.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 4,3 milyonu geçerken, can kaybı ise 291 bine ulaştı.
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Salgından ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri ciddi şekilde etkilendi.
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Salgın sonrası birçok spor organizasyonu durduruldu. Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması beklenirken Almanya Bundesliga'da maçlar 16 Mayıs'ta başlayacak.
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Ancak şu ana kadar Almanya'da 172.626 vaka görüldü ve toplamda 7.780 kişi hayatını kaybetti.
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ÖNLEMLER DEVAM EDECEK
Bundesliga'nın başlamasına karşın Almanya'da önlemler ciddi şekilde devam edecek.
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Ajansspor'un haberine göre; Bundesliga'nın başlamasına iki gün kala Eintracht Frankfurt "bir sosyal mesafe cihazı" devreye sokmaya hazırlanıyor.
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Kulüp, Mönchengladbach deplasmanında 20-30 civarında olacak görevlilerine dağıtacağı 5x3,5 cm büyüklüğünde olan cihazın özelliği kişilerin birbirine 1.5 metre altında yaklaştığında ses ve ışıkla uyarı vermesi.
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SÜRESİNİ TESPİT EDECEK
Cihaz ayrıca stada dağıtılacak sensörler vasıtasıyla cihazı taşıyan kişilerin nerede ne kadar süreyle kaldığını da tespit edebilecek. Bununla birlikte Frankfurt Kulübü, Almanya Futbol Federasyonu'nun konseptine uyulup uyulmadığını da tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapmayı planlıyor.
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Cihazı taşıyanların pozitif test edilmesi durumunda kişinin kimlerle kontakta olduğu da tespit edilebilecek.
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Mönchengladbach'taki test başarılı olursa Frankfurt Kulübü gelecek hafta futbolcular ve teknik ekip hariç Commerzbank Arena'ya gelecek herkese bu cihazdan dağıtmayı planlıyor.