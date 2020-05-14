Son dakika | Corona virüsü(koronavirüs) için 'sosyal mesafe cihazı' üretildi! İlk kez kullanılacak

SÜRESİNİ TESPİT EDECEK Cihaz ayrıca stada dağıtılacak sensörler vasıtasıyla cihazı taşıyan kişilerin nerede ne kadar süreyle kaldığını da tespit edebilecek. Bununla birlikte Frankfurt Kulübü, Almanya Futbol Federasyonu'nun konseptine uyulup uyulmadığını da tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapmayı planlıyor.