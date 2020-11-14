Son Dakika | Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı! "Tekrar istediler..."

"HAZIR DEĞİLDİM" Siyah beyazlıların 2 aylık aranın ardından tekrar göreve çağırdığını ancak hazır olmadığı için reddettiğini belirten Daum, "Beşiktaş durumumu tam olarak anladı ve 2 aylık ara vermemi istedi. Beni 2 ay sonra tekrar göreve beklediklerini söylediler, ben bunu reddettim. Hazır değildim." diye konuştu.