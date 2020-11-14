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GeriFutbol Son Dakika | Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı! "Tekrar istediler..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 21:22 | 

Son Dakika | Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı! "Tekrar istediler..."

Türkiye'de uzun süre görev yapan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, kariyeriyle ilgili birçok açıklama yaparken, Beşiktaş'la ilgili de bir itirafta bulundu.

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12017DEN BERİ GÖREV ALMIYOR
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2017'DEN BERİ GÖREV ALMIYOR

2017 yılından beri görev almayan 67 yaşındaki Christoph Daum, çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran deneyimli hoca, son dönemde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

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Ünlü teknik adam, hayatının son döneminde yaşadıklarıyla ilgili Alman t-online'a röportaj verdi.

3BUNUNLA YAŞAMAYA ALIŞMALIYIM
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"BUNUNLA YAŞAMAYA ALIŞMALIYIM"

Daum, son günlerdeki hisleri ile ilgili, "Son dönemde yaşımı hatırlatan birkaç biyolojik işaret dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle beraberim ve mutluyum. Bazen yakın arkadaşlarımın beklenmedik şekilde ölüm haberini almak beni düşündürüyor. Günün sonunda bununla yaşamaya alışmalıyım." dedi.

4HAYATIM KURŞUN KALEMLE YAZILMADI
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"HAYATIM KURŞUN KALEMLE YAZILMADI"

2000 yılında yaşanan uyuşturucu krizi üzerine sorulan sorula hakkında konuşan Alman teknik adam, "Birçok gazeteci hayatımın o dönemine odaklanıyor. Kariyerimin diğer kısımlarının tamamen görmezden gelinmesine şaşırıyorum. Hayatım kurşun kalemle yazılmadı, bana uymayan şeyleri istesem de silemem. Kendi kendime oluşturduğum yaralar iyileşti ama izleri kaldı." dedi.

5BEŞİKTAŞ TEKRAR İSTEDİ...
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"BEŞİKTAŞ TEKRAR İSTEDİ..."

Beşiktaş'taki ayrılık süreci üzerine konuşan Daum; "2000'den sonra tekrar başarılı günlere dönmek istedim ama yapamadım. Bir araya ihtiyacım vardı. O dönem yargılandığım. Koblenz ile çalıştığım İstanbul arasında gidip gelmek kolay olmadı." dedi.

6HAZIR DEĞİLDİM
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"HAZIR DEĞİLDİM"

Siyah beyazlıların 2 aylık aranın ardından tekrar göreve çağırdığını ancak hazır olmadığı için reddettiğini belirten Daum, "Beşiktaş durumumu tam olarak anladı ve 2 aylık ara vermemi istedi. Beni 2 ay sonra tekrar göreve beklediklerini söylediler, ben bunu reddettim. Hazır değildim." diye konuştu.

7SON OLARAK ROMANYA MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI
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SON OLARAK ROMANYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

Cristoph Daum, Türkiye'de Fenerbahçe'yle 2 kez Beşiktaş'la 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, son olarak 2017 yılında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı. (Sporx)

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