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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 08:26,

Son Dakika | Caner Erkin kararını değiştirdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya bir transfer savaşı başlatan Caner Erkin son kararını verdi. Tarih belli oldu...

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1SON KARARINI VERDİ
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SON KARARINI VERDİ

Süper Lig'de güç dengelerini yakından ilgilendiren Caner Erkin transferinde düğüm çözülüyor. Yıldız oyucu son kararını verdi. İşte detaylar...

2SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR
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SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Caner Erkin'in transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

3FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR İDDİALARI
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FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR İDDİALARI

Deneyimli sol bekin ismi önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ve son olarak Medipol Başakşehir'le anılmıştı.

4OĞLU İSTANBUL DEMİŞTİ
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OĞLU 'İSTANBUL' DEMİŞTİ

Hatta Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar'a babasının hangi takıma gideceği sorulunca "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" cevabını vermişti.

5
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MERT HAKAN'IN ÜCRETİ İŞLERİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Caner Erkin'in, Mert Hakan Yandaş'a ödenecek ücreti duyduktan sonra Fenerbahçe'den iyileştirme istediği, ret cevabı alınca da transfer masasından kalktığı öne sürülmüştü.

6GALATASARAYLA 2+1 YILLIĞINA ANLAŞTI İDDİASI
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GALATASARAY'LA 2+1 YILLIĞINA ANLAŞTI İDDİASI

Milli futbolcunun bu olayın ardından ise Galatasaray'la 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

7AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI
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AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Bu gelişmelerin ardından Spor Arena'ya konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz fakat Gökhan ve Caner’in özverili davranmaları bizleri çok mutlu etti. En olumlu yaklaşımı bu iki oyuncudan gördük. Önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağız. Gökhan ve Caner’in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz” ifadelerini kullanmıştı.

8YILLIK 800 BİN AVRO
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YILLIK 800 BİN AVRO

Ahmet Nur Çebi'nin bu sözlerinin ardından mevcut sözleşmesi kapsamında 1.7 milyon avro kazanan Caner Erkin'in 800 bin avroluk teklifi kabul etmeye yakın olduğu yorumları yapılmıştı ancak Galatasaray yeniden harekete geçti.

9GALATASARAYDAN YENİ HAMLE
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GALATASARAY'DAN YENİ HAMLE

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; transfer çalışmalarına lig bitmeden başlayan ve yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Galatasaray’dan sürpriz bir hamle daha geldi.

10YABANCI SINIRI SONRASI GÜNDEM CANER ERKİN
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YABANCI SINIRI SONRASI GÜNDEM CANER ERKİN

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yabancı kısıtlama kararı nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, gözünü Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin’e çevirdi.

11HAFTAYA MASAYA OTURULACAK
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HAFTAYA MASAYA OTURULACAK

Teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki sol bekle bu hafta masaya oturacak.

12CANER GELİRSE SARACCHI YOLCU
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CANER GELİRSE SARACCHI YOLCU

Taraflar anlaşma sağlarsa, flaş bir ayrılık da yolda. Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiralanan Saracchi’nin mukavelesi feshedilebilir.

13İLK 11 GARANTİ GİBİ
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İLK 11 GARANTİ GİBİ

Böylece ilk 11’de yer alması gereken en az 3 yerliden biri Caner Erkin olabilir.

14BU SEZON ASİSTE DOYDU
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BU SEZON ASİSTE DOYDU

Fatih Terim’le uzun yıllar Milli Takım’da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu.

15FATİH TERİM DEVREYE GİRİNCE BİTTİ
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FATİH TERİM DEVREYE GİRİNCE BİTTİ

Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu, özellikle Fatih Terim’in devrede olması nedeniyle Galatasaray’a oldukça sıcak bakıyor.

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