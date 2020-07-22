Son Dakika | Caner Erkin kararını değiştirdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya bir transfer savaşı başlatan Caner Erkin son kararını verdi. Tarih belli oldu...
SON KARARINI VERDİ
Süper Lig'de güç dengelerini yakından ilgilendiren Caner Erkin transferinde düğüm çözülüyor. Yıldız oyucu son kararını verdi. İşte detaylar...
FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR İDDİALARI
Deneyimli sol bekin ismi önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ve son olarak Medipol Başakşehir'le anılmıştı.
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