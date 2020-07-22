Son Dakika | Caner Erkin kararını değiştirdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI Bu gelişmelerin ardından Spor Arena'ya konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz fakat Gökhan ve Caner’in özverili davranmaları bizleri çok mutlu etti. En olumlu yaklaşımı bu iki oyuncudan gördük. Önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağız. Gökhan ve Caner’in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz” ifadelerini kullanmıştı.