Son Dakika: Boupendza için Hatayspor'dan resmi açıklama! 'Fenerbahçe açık açık...'
Attığı gollerle krallık yarışının açık ara lideri konumunda olan Aaron Boupendza'nın Krasnodar'a transferi iptal olurken oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Hatayspor'dan Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgili açıklama geldi...
Süper Lig’de bu sezonki performansı ile büyük ses getiren Atakaş Hataysporlu Aaron Boupendza’nın, Rusya Süper Lig’i ekiplerinden FK Krasnodar’a transfer süreci olumsuz sonuçlanırken gözler oyuncuyla ilgili verilecek karara çevrildi.
BOUPENDZA GİTMEDİ
Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş önceki gün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Kranodar’ın Gabonlu futbolcularına talip olduğunu ve görüşmelerin olumlu seyrettiğini açıklamıştı. Nitekim iki kulüp 8.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Ancak Boupendza’nın Krasnodar yönetimiyle yaptığı görüşmede maddi konularda anlaşamayınca kulübünde kalmaya karar verdi.
KRASNODAR'A TEŞEKKÜR ETTİK
Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da süreci doğrulayarak, iki gün boyunca Krasnodarlı mevkidaşlarıyla görüşme halinde olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:
“Krasnodar Kulübü ile 8.5 milyon Euro’ya anlaşmaya vardık. Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor’da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Atakaş Hatayspor ve Rus kulübünün yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek.” dedi.
YENİ ADRESİ HANGİ TAKIM?
İlk etapta Hatay’a 6 milyon Euro, sezon sonunda 2 milyon Euro, ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edilmişti. Krasnodar’ın teklifini kabul eden Süper Lig ekibi, sözü Boupendza’ya bıraktı. Gabonlu golcü ise beklentilerini hem mevcut takımına hem de Krasnodar’a iletti. Bunun üzerine futbolcu ile anlaşma sağlanmayınca transfer gerçekleşmemiş oldu. Tam Krasnodar’a gitmek üzereyken Hatayspor’da kalan Boupendza transferinin perde arkasını Rahmi Vardı, Radyospor’da anlattı.
VARDI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;
“Yaklaşık 8,5 milyon Euro’dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20’lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil."
“Hatayspor’daki ortamı başka yerde bulamam”
Futbolcumuz, Hatayspor’da kalmak istiyor. ‘Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam’ diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza’nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek.
“Fenerbahçe’den iyi bir teklif geldi”
Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti.
Fiyatı belirlendi: 8.5 milyon Euro
Bizim için ilginç olan şu, ilk Süper Lig’e çıktığımızda burası Suriye’ye yakın diye kimse gelmek istemiyordu. Ama Hatay’a gelen bir futbolcu bir daha gitmek istemiyor. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza’nın bedeli 8.5 milyon Euro. Sonuçta futbolcumuzun mutluluğu da önemli. Şunu da belirteyim. Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil.
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