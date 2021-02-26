Son Dakika: Boupendza için Hatayspor'dan resmi açıklama! 'Fenerbahçe açık açık...'

Fiyatı belirlendi: 8.5 milyon Euro Bizim için ilginç olan şu, ilk Süper Lig’e çıktığımızda burası Suriye’ye yakın diye kimse gelmek istemiyordu. Ama Hatay’a gelen bir futbolcu bir daha gitmek istemiyor. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza’nın bedeli 8.5 milyon Euro. Sonuçta futbolcumuzun mutluluğu da önemli. Şunu da belirteyim. Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil.