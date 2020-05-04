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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için açıklama! Fenerbahçe...
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Futbol
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 23:19,

Son Dakika | Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için açıklama! Fenerbahçe...

Caner Erkin ve Gökhan Gönül için Fenerbahçe iddiaları sonrası Beşiktaş'tan ilk aresmi açıklama geldi.

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Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken gündemde Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimler olduğu iddia edilmişti.

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Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için Beşiktaş'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Haber Global'e konuştu ve iki futbolcu hakkında bilgi verdi.

4İŞTE EMRE KOCADAĞIN AÇIKLAMALARI
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İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMALARI

İki haftadır 5'erli gruplar halinde kondisyon ağırlıklı idman programıyla çalışmalara başladık. Yarın itibariyle dönüş yapacak. Onların karantina süreçleri olacak. Karantina süreci sonrasında toplu çalışmalara başlayacak. Biz takvim olarak Haziran ortasını hedef alarak çalışmalara başladık.

5SPORTİF DİREKTÖR YORUMU
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SPORTİF DİREKTÖR YORUMU

Sergen hoca ile anlaşmadan önce sportif direktörlük noktasında kafamızda birkaç isim vardı. Sergen hoca ile anlaşıktan sonra o konuyu rafa kaldırdık. Ali Naibi İdari Direktör olarak görev yapıyor. Şu an için öyle bir ihtiyaç ve düşünce yok. Hocamızla beraber yeni sezonda altyapı ve A takımın entegre olabileceği proje üzerinde çalışıyoruz.

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Çok oyuncuyla alakalı temaslarda bulunuyoruz. Basına yansıdığı gibi anlaşma söz konusu değil. Görüşme aşamasındayız. Bir süredir yapıyorduk ama araya Koronavirüs girince piyasanın nereye gideceği de belli değil. Avrupa ve dünyada transfer piyasası ne olacak? Bununla ilgili acele etmek istemiyoruz!

7CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL KALACAK MI
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CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL KALACAK MI?

Sözleşmesi biten oyuncularla alakalı hocamızın görüşleri önemli. Önce hocayla değerlendiriyoruz. Bu hafta veya önümüzdeki hafta kendi içimizdeki oyuncularla alakalı görüşmeleri yapacağız. Belli raporlar aldık. Raporlarla beraber kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla birlikte değerlendirip o anlamda bir karar vereceğiz.

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Kendi şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den aldığım izlenim şu, önce Beşiktaş ile görüşecekler. Sezon sonu kontratları bitiyor. Bizimle görüşürler. Anlaşamazlarsa zaten sezon sonu serbest kalacaklar.

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Caner Erkin bu sezon 32 maçta 3 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Gökhan Gönül ise 24 maçta 2 gol att ıve 2 asist yaptı.

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