Son Dakika | Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için açıklama! Fenerbahçe...

SPORTİF DİREKTÖR YORUMU Sergen hoca ile anlaşmadan önce sportif direktörlük noktasında kafamızda birkaç isim vardı. Sergen hoca ile anlaşıktan sonra o konuyu rafa kaldırdık. Ali Naibi İdari Direktör olarak görev yapıyor. Şu an için öyle bir ihtiyaç ve düşünce yok. Hocamızla beraber yeni sezonda altyapı ve A takımın entegre olabileceği proje üzerinde çalışıyoruz.