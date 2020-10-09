Son Dakika | Başakşehir'in yeni yıldızına büyük onur! En iyiler arasında...

"CENGİZ ÜNDER'İN YOLUNU İZLEYEREK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM" Altınordu'nun kendisine çok şey kattığını dile getiren Tagir, "Bu transfer için çok çalıştım. Altınordu'da yıllarım geçti ve iyi bir eğitim aldım. Bu anlamda Altınordu çok farklı bir kulüp. İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an milli takımda İngiltere karşısında en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Herkes kendi geleceği ve kariyeri için bunu yapmalı" diye konuştu.