Son Dakika | Başakşehir'in yeni yıldızına büyük onur! En iyiler arasında...
Altınordu'dan Başakşehir'e 2,5 milyon Euro karşılığı transfer olan 17 yaşındaki Ravil Tagir'i dünya takip ediyor...
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İngilizler'in önde gelen gazetelerinden The Guardian, her sene olduğu gibi bu yıl da dünya futbolundaki en iyi 60 genç yeteneğin listesini hazırladı.
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Listeye 2 Türk futbolcu, 2 de Türk asıllı isim girmeyi başardı.
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Rapid Wien forması giyen 17 yaşındaki Avusturyalı on numara Yusuf Demir, listeye giren Türk asıllı futbolculardan biri oldu.
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Ayrıca futbol hayatını Ajax'ta sürdüren Hollandalı sol kanat Naci Ünüvar da gelecek vadeden oyuncular arasında yer aldı.
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BAŞAKŞEHİR'İN YENİ YILDIZI LİSTEDE
İzmir ekibi Altınordu'dan, 2.5 milyon Euro karşılığında son şampiyon Başakşehir'in yolunu tutan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir The Guardian'ın listesine giren Türk futbolculardan biri oldu.
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Listedeki bir diğer Türk futbolcu ise yine Altınordu'nun 17 yaşındaki sol beki Emre Çeltik.
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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ ÖRNEK ALIYORUM
The Guardian'ın listesine giren Ravil Tagir, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
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"CENGİZ ÜNDER'İN YOLUNU İZLEYEREK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
Altınordu'nun kendisine çok şey kattığını dile getiren Tagir, "Bu transfer için çok çalıştım. Altınordu'da yıllarım geçti ve iyi bir eğitim aldım. Bu anlamda Altınordu çok farklı bir kulüp. İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an milli takımda İngiltere karşısında en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Herkes kendi geleceği ve kariyeri için bunu yapmalı" diye konuştu.
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"ÜLKEMİZİ MİLLİ TAKIMDA TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR"
Ümit Milli Takım ile önemli maçlara çıktıklarını dile getiren 17 yaşındaki futbolcu, "Bu platform farklı. Herkesin izlediği, gördüğü, scoutlarını gönderdiği maçlar. Bu maçları izlediklerini ben de duyuyorum. Çok çalışarak en iyi konsantrasyonumuzla sahaya çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi de temsil ediyoruz, bu da ayrı bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.
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"LİGE İYİ BAŞLAYAMADIK AMA TOPARLANACAĞIZ"
Başakşehir forması altında başarılı olmak için çok çalışacağını dile getiren genç savunmacı, "Şampiyon bir takım, bu sezona iyi başlayamadık ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve Türkiye'yi temsil etmek gurur verici. Forma giymem de mutluluk verici olur. İnşallah forma giyebilir ve Avrupa'daki takımların dikkatini çekerek Avrupa'ya gidebilirim" ifadelerini kullandı.
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"ALTINORDU'DA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ ÖRNEK ALIYORDUM"
A Milli Futbol Takımı'nda çok önemli oyuncuların olduğuna vurgu yapan Tagir, "Hedefim A Milli Takım ve stoperleri yakından takip ediyorum. Çağlar Söyüncü'nün Altınordu'dan çıktığı için gelişimini yakından gördüm. İzlediği yol çalışması ve disiplini çok güzel. Altınordu alt yapısında onu örnek alıyordum. O seviyeye geldiğimde ben de A Milli Takım'da oynayacağımı düşünüyorum, tabii bu çok çalışarak olacak" dedi.
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİMİZİ FIFA OYNARKEN ALIYORDUM"
Turuncu lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de değerlendiren Tagir, "Şampiyonlar Ligi gruplarındaki takımlar üst düzey ekipler. Onlara karşı oynamak mükemmel bir duygu olur. Rakiplerimiz FIFA oynarken aldığım takımlar. Onlara karşı forma giymek gurur verici olur" açıklamasında bulundu.