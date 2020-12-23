Son Dakika | Başakşehir öncesi Fenerbahçe'de beklenmedik karar!

ALTAY BAYINDIR DÖNÜYOR Yokluğu tüm takımı derinden sarsan Altay Bayındır’ın dönmesi, Nazım’ın formda olması yüzleri güldürürken bu sezon 13’ü ligde, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere tüm maçlarda görev yapan Ozan’ın Başakşehir maçında görev alamayacak olması teknik ekibin de planlarını bozdu.