Son Dakika | Başakşehir öncesi Fenerbahçe'de beklenmedik karar!
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Medipol Başakşehir maçı öncesinde flaş bir karara imza attı.
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FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK
Fenerbahçe bugünkü kritik Başakşehir maçına 8 eksikle çıkacak. Samatta, Perotti, Lemos, Valencia, Tolga’nın sakatlıkları devam ederken Sosa belirsiz, Pelkas da cezalı. Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncunun daha maçta görev alamayacağı belirtilirken milli futbolcu Ozan Tufan o ismin kendisi olduğunu açıkladı.
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MORALLER BOZULDU
Sahasında oynadığı son 3 Süper Lig maçını kayben Fenerbahçe bu kötü seriyi bugün Başakşehir karşısında son vermek isterken eksikler arasına takımın en önemli isimlerinden birinin daha eklenmesi moralleri bozdu.
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SAKATLAR, CEZALILAR...
Son şampiyon ile oynanacak maç öncesi Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia, Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları sürerken Dimitris Pelkas da cezalı.
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OZAN TUFAN POZİTİF
Bu oyunculara ek olarak Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncunun daha maçta görev alamayacağı belirtilirken Ozan Tufan korovirüs testi pozitif çıkan ismin kendisi olduğunu açıkladı.
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6 GOLE KATKISI VAR
Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen takımın en istikrarlı isimlerinin başında gelen Ozan Tufan, ligde 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.
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OZAN YERİNE FERDİ
Bu sezon çıkılan 15 maçın tamamında görev yapan tek isim olan 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda teknik direktör Erol Bulut’un Ferdi Kadıoğlu’na şans vermesi bekleniyor.
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ALTAY BAYINDIR DÖNÜYOR
Yokluğu tüm takımı derinden sarsan Altay Bayındır’ın dönmesi, Nazım’ın formda olması yüzleri güldürürken bu sezon 13’ü ligde, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere tüm maçlarda görev yapan Ozan’ın Başakşehir maçında görev alamayacak olması teknik ekibin de planlarını bozdu.
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SOL AÇIKTA CANER ERKİN
Fenerbahçe'de eksiklerin fazlalığı teknik direktör Erol Bulut’un çözüm arayışına itti. İleri uçta yaşanan sıkıntı nedeniyle 45 yaşındaki teknik adam, Caner Erkin’i sol açıkta görevlendirmeyi planlıyor.
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BİR İLK OLACAK
Tecrübeli futbolcu, Novak’la birlikte sol kanadı kullanabilir. Bulut, taktik antrenmanlarda bunun denemesini yaptı. Caner daha önce de zaman zaman maç içerisinde bu rolü üstlenmişti ancak hiç 11’de sol açık karşılaşmaya başlamadı.
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MERT HAKAN'A GÖREV
Erol Bulut’un Cisse’nin arkasında görev vereceği diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel. Mert Hakan Yandaş’ın ise Gustavo’nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi.
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SOSA DENKLEMİ DEĞİŞTİREBİLİR
Jose Sosa’nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam’ın yanına geçecek.