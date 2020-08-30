Son Dakika | Lionel Messi'den Barcelona'ya şok cevap!
Kulübe mektup gönderdi: "Artık bu kulübün..."
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Barcelona'da Lionel Messi krizi gittikçe büyüyor! İspanya'da Messi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor...
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İspanyol ekibinin Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından Messi ile Barcelona arasında ipler gerilmişti.
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AYRILIK KARARINI KESİNLEŞTİRDİ
Ağır yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine giden Barcelona, koltuğu Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman'a bırakmıştı. Ancak Koeman, Messi'ye 'Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi' demesinin ardından Messi, ayrılık kararını kesinleştirmişti.
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Messi, yakın çevresine 'artık kendimi bu şehre ait hissetmiyorum' ifadelerini kullanmış ve ayrılmak istediğini dile getirmişti.
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TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılmak istemesi tüm dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.
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Öyle ki Google'da Messi aramaları, son 6 ay içinde COVID-19 aramasını geçen ilk arama olmuştu.
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RONALDO'NUN 10 KATI TWEET ATILDI
Geçtiğimiz hafta Twitter'da ise Lionel Messi hakkında 10 milyon tweet atılmıştı. Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transfer olduğu dönemde konuyla atılan tweet sayısı ise 1 milyondu.
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Messi'nin sadece 'dedikodu' haberleri bile 10 milyon tweeti görmüş durumda...
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İspanyol basını, bu çıkışın ardından Lionel Messi'nin artık takımda kalmasının tek yolunun teknik direktör Ronald Koeman ve başkan Josep Maria Bartomeu istifa etmesi olduğunu öne sürmüştü.
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Ancak yaşanan son gelişme, Barcelona'da Messi krizinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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PCR TESTİNE GİRMEYİ REDDETTİ!
Lionel Messi, bu sabah kulüp tarafından çağrılmasına rağmen, takımın girdiği PCR testi için tesislere gelmedi.
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TÜM TAKIM VAR, MESSI YOK
Takımdan ayrılması muhtemel bir diğer futbolcu Luis Suarez, COVID-19 testleri için kulübe giderken sadece Messi'nin olmaması dikkat çekti.
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Teste bile girmeyi reddeden Messi'nin bu hareketi 'Artık ipler tamamen kopmuş' şeklinde yorumlandı.
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'SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ'
İspanyol gazeteci Marcelo Bechler ise bomba bir iddia ortaya koydu. Bechler, ''Messi, kulübe gönderdiği mektupta sözleşmesini tek taraflı fesh ettiğini ve artık kulübün bir parçası olmadığını belirtti" açıklamasında bulundu.
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AYRILIĞI DUYURDU
Marcelo Bechler, Neymar'ın Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olacağını söyleyen ilk gazeteciydi. İspanyol gazeteciye göre Messi ile Barcelona arasındaki ilişki sona ermiş durumda.
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DEVLER SIRAYA GİRDİ
Bu gelişmelerin ardından Messi'nin ayrılık ihtimali daha da artarken Arjantinliyi isteyen kulüpler sıraya girmiş durumda.
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Barcelona ile 2021'e kadar mukavelesi olan Lionel Messi, mevcut kontratında yer alan bir maddeye dayanarak sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini devre dışı bırakarak bonservisini eline almak istiyor.
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BARCELONA & MESSI SAVAŞI
Ancak Barcelona yönetimi, bu maddenin geçersiz olduğunu belirtip adeta Messi'ye karşı savaş başlatmış durumda...
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NEREYE GİDECEK?
Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de öne sürüldü.
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Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe, İtalyan devi Juventus'un da Messi için devreye girdiğini yazdı. L'Equipe'teki habere göre; Arjantinli yıldız için girişimde bulunan Juventus, dünya futbolundaki tüm takımların hayali olan Cristiano Ronaldo-Messi ikilisini birlikte oynatmanın planlarını yapıyor ve bunun için ilk adımı attı.
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Ayrıca ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları da gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.
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Arjantinli süperstarın Barcelona'da kalması artık çok zor gözükürken yeni takımın neresi olacağı ise büyük merak konusu.