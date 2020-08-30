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GeriFutbol Son Dakika | Lionel Messi'den Barcelona'ya şok cevap!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 12:36 | 

Son Dakika | Lionel Messi'den Barcelona'ya şok cevap!

Kulübe mektup gönderdi: "Artık bu kulübün..."

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Barcelona'da Lionel Messi krizi gittikçe büyüyor! İspanya'da Messi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor...

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İspanyol ekibinin Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından Messi ile Barcelona arasında ipler gerilmişti.

3AYRILIK KARARINI KESİNLEŞTİRDİ
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AYRILIK KARARINI KESİNLEŞTİRDİ

Ağır yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine giden Barcelona, koltuğu Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman'a bırakmıştı. Ancak Koeman, Messi'ye 'Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi' demesinin ardından Messi, ayrılık kararını kesinleştirmişti.

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Messi, yakın çevresine 'artık kendimi bu şehre ait hissetmiyorum' ifadelerini kullanmış ve ayrılmak istediğini dile getirmişti.

5TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
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TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY

Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılmak istemesi tüm dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

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Öyle ki Google'da Messi aramaları, son 6 ay içinde COVID-19 aramasını geçen ilk arama olmuştu.

7RONALDONUN 10 KATI TWEET ATILDI
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RONALDO'NUN 10 KATI TWEET ATILDI

Geçtiğimiz hafta Twitter'da ise Lionel Messi hakkında 10 milyon tweet atılmıştı. Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transfer olduğu dönemde konuyla atılan tweet sayısı ise 1 milyondu.

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Messi'nin sadece 'dedikodu' haberleri bile 10 milyon tweeti görmüş durumda...

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İspanyol basını, bu çıkışın ardından Lionel Messi'nin artık takımda kalmasının tek yolunun teknik direktör Ronald Koeman ve başkan Josep Maria Bartomeu istifa etmesi olduğunu öne sürmüştü.

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Ancak yaşanan son gelişme, Barcelona'da Messi krizinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

11PCR TESTİNE GİRMEYİ REDDETTİ
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PCR TESTİNE GİRMEYİ REDDETTİ!

Lionel Messi, bu sabah kulüp tarafından çağrılmasına rağmen, takımın girdiği PCR testi için tesislere gelmedi.

12TÜM TAKIM VAR, MESSI YOK
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TÜM TAKIM VAR, MESSI YOK

Takımdan ayrılması muhtemel bir diğer futbolcu Luis Suarez, COVID-19 testleri için kulübe giderken sadece Messi'nin olmaması dikkat çekti.

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Teste bile girmeyi reddeden Messi'nin bu hareketi 'Artık ipler tamamen kopmuş' şeklinde yorumlandı.

14SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ
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'SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ'

İspanyol gazeteci Marcelo Bechler ise bomba bir iddia ortaya koydu. Bechler, ''Messi, kulübe gönderdiği mektupta sözleşmesini tek taraflı fesh ettiğini ve artık kulübün bir parçası olmadığını belirtti" açıklamasında bulundu.

15AYRILIĞI DUYURDU
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AYRILIĞI DUYURDU

Marcelo Bechler, Neymar'ın Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olacağını söyleyen ilk gazeteciydi. İspanyol gazeteciye göre Messi ile Barcelona arasındaki ilişki sona ermiş durumda.

16DEVLER SIRAYA GİRDİ
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DEVLER SIRAYA GİRDİ

Bu gelişmelerin ardından Messi'nin ayrılık ihtimali daha da artarken Arjantinliyi isteyen kulüpler sıraya girmiş durumda.

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Barcelona ile 2021'e kadar mukavelesi olan Lionel Messi, mevcut kontratında yer alan bir maddeye dayanarak sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini devre dışı bırakarak bonservisini eline almak istiyor.

18BARCELONA & MESSI SAVAŞI
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BARCELONA & MESSI SAVAŞI

Ancak Barcelona yönetimi, bu maddenin geçersiz olduğunu belirtip adeta Messi'ye karşı savaş başlatmış durumda...

19NEREYE GİDECEK
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NEREYE GİDECEK?

Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de öne sürüldü.

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Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe, İtalyan devi Juventus'un da Messi için devreye girdiğini yazdı. L'Equipe'teki habere göre; Arjantinli yıldız için girişimde bulunan Juventus, dünya futbolundaki tüm takımların hayali olan Cristiano Ronaldo-Messi ikilisini birlikte oynatmanın planlarını yapıyor ve bunun için ilk adımı attı.

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Ayrıca ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları da gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

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Arjantinli süperstarın Barcelona'da kalması artık çok zor gözükürken yeni takımın neresi olacağı ise büyük merak konusu.

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