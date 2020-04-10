Son Dakika | Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray maçlarını "Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi" şeklinde anlatan Alex, Brezilya basınına da konuştu.