Son Dakika | Acun Ilıcalı'dan bomba transfer itirafları! Sörloth, Miha Zajc ve Caner Erkin...
Acun Ilıcalı, katıldığı programda önemli transfer itiraflarında bulundu. Fortuna Sittard'ın sahiplerinden biri olan Ilıcalı, Alexander Sörloth, Miha Zajc, Arda Turan ve Caner Erkin hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
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Forttuna Sittard'ın ortaklarından biri olan Acun Ilıcalı, Haber Global'e katıldığı programda transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;
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ROL ÇALMAK OLURDU
Benim sunucu olduğum bir yayın Beşiktaş için doğru olmazdı. 'Acun, Beşiktaş'a yardım topluyor' olmaması lazım. Beşiktaş büyük ve güçlü bir camia. O geceye baktığımda bir yanda Hülya Avşar, diğer tarafta Yılmaz Erdoğan vardı. Zaten çok büyük isimler vardı. Ben rol çalmış olurdum. Babam, Beşiktaş taraftarıydı. Rahmetlinin son dönemleri çok mutlu geçmişti. Metin-Ali-Feyyaz sayesinde Beşiktaş çok iyiydi.
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FENERBAHÇE BAŞKANI OLMA HAYALİM...
Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayalim yok. Başkan olmak için o konsantreye sahip olmak lazım. Ali Koç, yıllarca bu konsantreye sahipti. Ben, şu an dünyanın en büyük televizyonucu olma hayalindeyim ve bunun için yoğun mesai yapıyorum. Ancak Fenerbahçe benden ne isterse yapmaya hazırım.
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STADIN ÖNÜNDE YATARDIM
Hayatımda hiç Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarını kızdırmışlığım yoktur. Telefon açıp uğraşmayı sevmiyorum. Gerilimden uzak duruyorum. Aslında ağır Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe maçına gitmek için gece 12'den ertesi gün öğleye kadar stadın önünde yatardım. 13'teki maça girmek için. Normal değildim, öyle bir Fenerbahçeliyim
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BAZI HATALAR YAPTI AMA...
Herhangi bir olayı öğrenme süreci vardır. Fatih Terim de efsane hoca. Kupalar bir yere sığmıyor ama ilk senesini hatırlayalım. Öğrenme süreci vardı. Bu, ne kadar hızlı olursa başarıya ulaşıyorsun. Başkan Ali Koç da belli hatalar yaptı ve bu çok normaldi. Bu hatalardan belli dersler çıkardı ve
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AZİZ YILDIRIM'A HAKSIZLIK YAPILDI
Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Bu soruya yanıt veremem. Aziz Yıldırım'a zamanında haksızlık edildi. Kendisi hapise de girdi. Ancak her zaman dik durdu. Aziz Yıldırım dışında o durumdan Fenerbahçe'yi kolay kolay kimse çıkaramazdı. Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetler saymakla bitmez.
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SERGEN YALÇIN YORUMU
Sergen Yalçın ile çok şey paylaştık. Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde disiplinli değil diyorlardı ama bizim programlarda inanılmaz disiplinliydi. Hiçbir programa geç gelmezdi. Birlikte top da oynadık. İnanılmaz bir takımımız vardı.
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MARCELO DİYE ORTALIK YIKILDI AMA...
Caner ile Gökhan'ı iyi misafir ettiği için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Caner Erkin için 'Sol bekin kralı geliyor' dedim. Marcelo diye ortalık yıkıldı. Aslında Caner'i söylemiştim. Caner'e o kadar güveniyorum.
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CANER VE GÖKHAN GÖNÜL...
Takım dediğin yaşlı olacak. 23-24-25 yaşlarında oyuncular elbette olacak. Ancak 30 yaşında bir oyuncu aldığında kariyerine bakabiliyorsun ve o oyuncu için garanti diyebiliyorsun. Takım dediğin yaşlı olur. Genç takımdan kopacaksın. Sistemi gencin üzerine kuramazsın. Şu an Sosa, Caner ve Gökhan'ın ne oynayabileceğini biliyorsun. O zaman hayallerin gerçek olur. 30 yaşına kadar bir oyuncu kusursuz geldiyse, elbette sana katkı verecektir.
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ZAJC'I KİRALAYACAKTIK
Fenerbahçe benim için gönlümde çok farklı bir yerde. Kulübe faydalı bir yerde olacaksam mutlaka orada olurum. Fenerbahçe önemli bir futbolcumuzu isterse mutlaka önceliğini onlara veririm. Fenerbahçe'den futbolcu da kiralayabilirim. Zajc'ı alternatif olmasa kiralayacaktık, satın da alabilirdik. Aslında amacımız destek olmak diyebilirim.
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ARDA TURAN'A YAZIK OLUYORDU
Arda Turan'a çok yazık oluyordu. Çok şükür olmadı. Böyle bir kariyerin sonu öyle olmazdı. Buna birinin dur demesi gerekiyor. Fatih hoca ve tüm Galatasaray yönetimine teşekkür ediyorum. Adamın bu kulüpte top toplarken videosu var. Böyle birinin kaybedilmemesi gerekiyordu.
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SORTLOTH'U YOLLAMASAYDI...
Şampiyonlukla ilgili bir tahminde bulunmam çok zor. Trabzonspor, Sörloth'u yollamasaydı, benim favorim olabilirdi. Çünkü inanılmaz bir forvet. Kalırsa ben Trabzonspor'u 1-2'ye yazacağım.
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ŞU SIRALAR SANALDA KÖTÜYÜM
Artık FIFA'nın gerçeğini oynuyorum. Takım aldığım için... Yakında Hollanda'ya takımın maçı için gideceğim. Gerçeğini yaptığım için şu sıralar sanalda kötüyüm.
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ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İYİ
Emre Belözoğlu ile ayak tenisi oynamak çok zevkli ama Arda çok iyi. Geçen Mesut Özil ile oynadık. Şu ana kadar en iyi oynadıklarım Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dır.