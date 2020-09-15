Son Dakika | Acun Ilıcalı'dan bomba transfer itirafları! Sörloth, Miha Zajc ve Caner Erkin...

BAZI HATALAR YAPTI AMA... Herhangi bir olayı öğrenme süreci vardır. Fatih Terim de efsane hoca. Kupalar bir yere sığmıyor ama ilk senesini hatırlayalım. Öğrenme süreci vardı. Bu, ne kadar hızlı olursa başarıya ulaşıyorsun. Başkan Ali Koç da belli hatalar yaptı ve bu çok normaldi. Bu hatalardan belli dersler çıkardı ve