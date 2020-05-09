Son dakika | Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesini verdi.Canlı yayında konuşan Ilıcalı, Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor ifadesini kullandı.Fenerbahçe'de sol bek transferi için ilk adaylardan biri olarak Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan eski oyuncusu Caner Erkin bulunuyor.İtalyan basını ise Inter'de forma şansı bulmakta zorlanan Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe yolunda olduğunu iddia ediyor. Geçen sezon transferi son anda yatan Milanlı Ricardo Rodriguez de adaylardan biri...Sol bek için son aday ise Çaykur Rizespor'un Hırvat oyuncusu Dario Meljnak...Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından büyük bir sürpriz yaşandı.Fenerbahçe taraftarları 31 binin üzerinde etkileşim gerçekleştirerek, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Marcelo'yu trend topic yaptı.Bir kısım Fenerbahçe taraftarı Marcelo transferinin hayal olduğunu, bir kısmı ise Fenerbahçe'ye gelebileceğini belirtti.Brezilyalı yıldız Marcelo da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Real Madrid'de kalmak istediğini belirterek, Kulübün beni göndereceğini zannetmiyorum ifadesini kullandı.Büyük bir Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı, daha önce de Mesut Özil'le ilgili olarak taraftarları heyecanlandıran şu sözleri söylemişti: Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye getir' şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim.Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız.Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım.Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün de CNN Türk Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlamış ve Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söylemişti.Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı iddia edilmiş ancak bu konuda iki taraftan da açıklama gelmemişti.