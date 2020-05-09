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GeriFutbol Son dakika | Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 09:35,

Son dakika | Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Canlı yayında "kralı geliyor" dedi, gözler Real Madrid forması giyen yıldızda...

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesini verdi.

2CANLI YAYINDA AÇIKLADI
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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Canlı yayında konuşan Ilıcalı, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" ifadesini kullandı.

3KRAL CANER ERKİN Mİ
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'KRAL' CANER ERKİN Mİ?

Fenerbahçe'de sol bek transferi için ilk adaylardan biri olarak Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan eski oyuncusu Caner Erkin bulunuyor.

4ASAMOAH İDDİALARI
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ASAMOAH İDDİALARI

İtalyan basını ise Inter'de forma şansı bulmakta zorlanan Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe yolunda olduğunu iddia ediyor.

5RICARDO RODRIGUEZ SON ANDA YATMIŞTI
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RICARDO RODRIGUEZ SON ANDA YATMIŞTI

Geçen sezon transferi son anda yatan Milanlı Ricardo Rodriguez de adaylardan biri...

6MELJNAK SESLERİ YÜKSELİYOR
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MELJNAK SESLERİ YÜKSELİYOR

Sol bek için son aday ise Çaykur Rizespor'un Hırvat oyuncusu Dario Meljnak...

7ANCAK GÖZLER REAL MADRIDDE
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ANCAK GÖZLER REAL MADRID'DE

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından büyük bir sürpriz yaşandı.

8MARCELO TT OLDU
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MARCELO TT OLDU

Fenerbahçe taraftarları 31 binin üzerinde etkileşim gerçekleştirerek, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Marcelo'yu "trend topic" yaptı.

9SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım Fenerbahçe taraftarı Marcelo transferinin hayal olduğunu, bir kısmı ise Fenerbahçe'ye gelebileceğini belirtti.

10MARCELO KALMAYA YAKIN
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MARCELO KALMAYA YAKIN

Brezilyalı yıldız Marcelo da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Real Madrid'de kalmak istediğini belirterek, "Kulübün beni göndereceğini zannetmiyorum" ifadesini kullandı.

11MESUT ÖZİLİ DE AÇIKLAMIŞTI
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MESUT ÖZİL'İ DE AÇIKLAMIŞTI

Büyük bir Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı, daha önce de Mesut Özil'le ilgili olarak taraftarları heyecanlandıran şu sözleri söylemişti:

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"Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye getir' şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim.

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Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız.

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Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur.

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Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım."

16KULÜP SATIN ALACAĞINI DUYURMUŞTU
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KULÜP SATIN ALACAĞINI DUYURMUŞTU

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün de CNN Türk Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlamış ve Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söylemişti.

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Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı iddia edilmiş ancak bu konuda iki taraftan da açıklama gelmemişti.

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