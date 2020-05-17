Son dakika! Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi! 'Almak üzereyim...'

"ALEYNA TİLKİ'Yİ BİZ BULDUK" Bana bu konuda yetenek avcısı diyebilirsiniz. Bazen bana yarışmacılarla ilgili saldırıyorlar 'Sen buna düşmansın' diye. 250 bi kişi içinden o adamı ben seçmişim niye düşman olayım? Turabi ve Özge Ulusoy her zaman söylerler bunu zaten. Vefalı çok dostum var bizim programlarda olan... Aleyna Tilki'yi de biz bulduk Türkiye'de. Saymaya kalksak gündemde çok isim bulurum.