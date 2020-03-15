Sert sözler! "Buna hakkınız yok"

DOKUZ ŞUTTA İSABET YOK Tribünlerin sınırsız destek verdiği lider ve yönetici gelinen noktanın ilk sorumluları. “At adımına göre değil, adamına göre yürür” diye eskilerin bir sözü vardır. Bunu F.Bahçe’nin performansının geldiği bu noktada da söyleyebiliriz. Kaleye şut atamayan F. Bahçe olur mu? İkinci yarı attığı 9 şutta çerçeveyi bulamayan F.Bahçe olur mu?