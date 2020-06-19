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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 00:31,

Sercan Yıldırım Survivor şampiyonluğu için isim verdi!

Survivor'da yarışan eski milli oyuncu Sercan Yıldırım, konseyde şampiyonluk için çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Survivor yarışmacılarından eski futbolcu Sercan Yıldırım, konseyde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

2ONURLUYUM, GURURLUYUM
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ONURLUYUM, GURURLUYUM

Trabzonspor dışında şampiyon olan Anadolu kulübü yoktu. Hayatımdaki en önemli an Bursaspor'daki şampiyonluğumuz. O kadroda yer aldığım için onurluyum, gururluyum.

3 G.SARAYA TRANSFER OLDUĞUMDA
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G.SARAY'A TRANSFER OLDUĞUMDA

Galatasaray'a transfer olduğumda da şansım yaver gitti. İlk 2 sene şampiyonluk yaşadım. Şanslıyım. Nereye gitsem kupa ve şampiyonluk şansım var.

4HALEN FUTBOLA DEVAM EDERDİM
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HALEN FUTBOLA DEVAM EDERDİM

Ne hayallerimizi yaşamaya başlarız, gerçek hayatımız o zaman başlıyor. İnsanların ne dediğini hiçbir zaman umursamadım. Öyle yaşasaydım şu an hala futbola devam ediyordum.

5HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GİTTİM
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HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GİTTİM

Ben hep hayallerimin peşinde gitme kararı aldım. Yine özgür bir şekilde karar alıp Survivor'a katıldım.

6HEDEFLERİM FARKLI
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HEDEFLERİM FARKLI

Hedeflerim farklı. Belki Survivor'ı bir basamak olarak kullanıyorum. Bir Survivor olduğumu da düşünüyorum.

75 YILDIZLI OTELDE BENİ GÖREMEZSİNİZ
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5 YILDIZLI OTELDE BENİ GÖREMEZSİNİZ

Doğal yaşantıyı çok seven bir insandım. Hayatım hep bu yöndeydim. Tatillerim bu yönde. 5 yıldızlı otelde beni asla göremezsiniz.

8DOĞAL YAŞAM BENİM HAYATIM
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DOĞAL YAŞAM BENİM HAYATIM

Doğal yaşam benim hayatım. Gidip bir yerde kamp kurmak benim en büyük hobim, hatta yaşam tarzım. Bu sebeple Survivor'ı yaşadığımı düşünüyorum ve yaşamaya devam edeceğim.

9BENDEN DAHA ÇOK HAK EDENLER VAR
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BENDEN DAHA ÇOK HAK EDENLER VAR

Şampiyonluk yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilmiyorum ama ben geldiğim yere kadar geldim. Burada benden daha çok hak eden arkadaşlarımız var. Daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarım var.

10ŞAMPİYONLUKTA GÖZÜM YOK
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ŞAMPİYONLUKTA GÖZÜM YOK

Açıkçası bu yüzden şampiyonlukta gözüm yok. Ama sonuna kadar da gideceğim. İnşallah final koltuğuna oturabilirim.

11ELİFİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM
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ELİF'İN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM

En çok da Elif'in şampiyon olmasını istiyorum. Bunu açık yüreklilik ile söyleyebilirim. Herkese de başarılar diliyorum.

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