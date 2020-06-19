Sercan Yıldırım Survivor şampiyonluğu için isim verdi!

Survivor yarışmacılarından eski futbolcu Sercan Yıldırım, konseyde dikkat çeken açıklamalar yaptı.Trabzonspor dışında şampiyon olan Anadolu kulübü yoktu. Hayatımdaki en önemli an Bursaspor'daki şampiyonluğumuz. O kadroda yer aldığım için onurluyum, gururluyum. Galatasaray'a transfer olduğumda da şansım yaver gitti. İlk 2 sene şampiyonluk yaşadım. Şanslıyım. Nereye gitsem kupa ve şampiyonluk şansım var.Ne hayallerimizi yaşamaya başlarız, gerçek hayatımız o zaman başlıyor. İnsanların ne dediğini hiçbir zaman umursamadım. Öyle yaşasaydım şu an hala futbola devam ediyordum. Ben hep hayallerimin peşinde gitme kararı aldım. Yine özgür bir şekilde karar alıp Survivor'a katıldım. Hedeflerim farklı. Belki Survivor'ı bir basamak olarak kullanıyorum. Bir Survivor olduğumu da düşünüyorum.Doğal yaşantıyı çok seven bir insandım. Hayatım hep bu yöndeydim. Tatillerim bu yönde. 5 yıldızlı otelde beni asla göremezsiniz.Doğal yaşam benim hayatım. Gidip bir yerde kamp kurmak benim en büyük hobim, hatta yaşam tarzım. Bu sebeple Survivor'ı yaşadığımı düşünüyorum ve yaşamaya devam edeceğim.Şampiyonluk yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilmiyorum ama ben geldiğim yere kadar geldim. Burada benden daha çok hak eden arkadaşlarımız var. Daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarım var.Açıkçası bu yüzden şampiyonlukta gözüm yok. Ama sonuna kadar da gideceğim. İnşallah final koltuğuna oturabilirim. En çok da Elif'in şampiyon olmasını istiyorum. Bunu açık yüreklilik ile söyleyebilirim. Herkese de başarılar diliyorum.