Sercan Yıldırım Survivor şampiyonluğu için isim verdi!

BENDEN DAHA ÇOK HAK EDENLER VAR Şampiyonluk yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilmiyorum ama ben geldiğim yere kadar geldim. Burada benden daha çok hak eden arkadaşlarımız var. Daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarım var.